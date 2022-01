Thương ngày nắng về: Nhìn Trang lột đồ trên bar, Duy thú nhận say tình rồi hôn sếp, đang hay thì phim ngừng chiếu khiến dân mạng "rần rần"

Thương ngày nắng về tập 33 đặc biệt thu hút sự chú ý của khán giả với phân cảnh Duy hôn Trang.

Tiếp nối diễn biến tập trước, trong tập này, Trang và đồng bọn đã "quẩy" tưng bừng trên bar. Không còn rào cản nhân viên và sếp, nữ giám đốc marketing đã một lần để bản thân "bung xõa", bỏ đi vẻ ngoài lạnh lùng xa cách để hòa mình vào cuộc vui với đồng nghiệp. Thậm chí Trang còn cởi áo khoác ngoài, để lộ vai trần quyến rũ, nhảy múa trên bar khiến Duy không thể rời mắt khỏi chị đẹp.

Sau phút si mê, Duy còn "chuốc rượu" Trang, để rồi khi cùng chị đẹp dạo bước trên con phố khuya, anh chàng thú nhận với Trang rằng mình không say rượu mà say... thứ khác. Khỏi phải nói, ai cũng biết Duy đang say Trang như điếu đổ mất rồi!

Sau đó, bằng một thái độ rất nghiêm túc, Duy nói về chuyện mình sẽ bỏ việc và theo Trang sang Nhật. Chuyện này vốn chẳng có gì khó với Duy, một chàng trai đúng chuẩn "công dân toàn cầu" ưa dịch chuyển. Trang cho rằng Duy điên rồ. Cô vẫn một mực từ chối tình cảm của trai trẻ.

Thế nhưng vào đúng lúc Trang định thốt lên câu từ chối thì miệng cô đã bị lấp đầy bởi nụ hôn ngọt ngào của Duy.

Đêm hôm đó, Trang mất ngủ. Cô không thể nào không nhớ về nụ hôn của chàng phi công. Thậm chí, hình ảnh Duy còn cứ lởn vởn trong đầu Trang, đến mức cô bị ám ảnh, liên tục trông thấy Duy trong nhà mình.

Cảnh phim khiến khán giả "tan chảy" và vô cùng thích thú. Trên MXH, nhiều người thú nhận Trang có thể chưa đổ Duy nhưng họ thì... "đổ" mất rồi. Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng tỏ ra hụt hẫng khi Thương ngày nắng về ngừng phát sóng đúng thời điểm cao trào nhất. Sau khi phần 1 kết thúc, bộ phim Lối về miền hoa sẽ thế sóng Thương ngày nắng về trên VTV3.

Thương ngày nắng về

45 phút

"Thương ngày nắng về" là câu chuyện có biên độ thời gian kéo dài, nối từ quá khứ đến hiện tại. Phim xoay quanh gia đình bà Nga và ba cô con gái Vân Khánh, Vân Trang và Vân Vân - những người phụ nữ, những người mẹ ở những thế hệ khác nhau. Cô bé của năm xưa trở thành người mẹ hôm nay, người mẹ ngày xưa trở thành bà ngoại bây giờ… Có những lúc, những người phụ nữ khác thế hệ xung khắc, đối lập, tranh cãi nhau. Nhưng cuối cùng, họ đã luôn gặp nhau ở một điểm: là tình yêu thương, là nhu cầu bảo vệ, là khát khao dành cho gia đình những gì trọn vẹn và tốt đẹp nhất. Đạo diễn: Bùi Tiến Huy, Vũ Trường Khoa Diễn viên: NSND Thanh Quý, Lan Phương, Hồng Đăng, Huyền Lizzie, Ngọc Huyền, Đình Tú

