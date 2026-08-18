Thương hiệu quốc tế đang xếp hàng vào Việt Nam, và họ đang chọn KOC thay vì quảng cáo truyền thống

Đó cũng là chủ đề trung tâm của Brand World Vietnam 2026, sự kiện diễn ra ngày 19/07/2026 tại Gem Center, TP.HCM, quy tụ hơn 300 khách tham dự, hơn 14 thương hiệu quốc tế và hơn 100 nhà sáng tạo nội dung.

Vì sao thương hiệu quốc tế nhắm vào Việt Nam

Lý do không mới nhưng vẫn đủ sức hấp dẫn: tốc độ tăng trưởng tiêu dùng nhanh, dân số trẻ, quen công nghệ và sẵn sàng mua sắm trực tuyến. Với nhiều thương hiệu, đặc biệt là thương hiệu Hàn Quốc, Việt Nam đang là điểm đến mở rộng được ưu tiên hàng đầu trong khu vực.

Các thương hiệu góp mặt tại sự kiện trải rộng nhiều lĩnh vực, từ làm đẹp, chăm sóc cá nhân, hàng tiêu dùng nhanh, đến chăm sóc sức khỏe và phong cách sống. Điểm chung là họ đều nhắm vào nhóm khách hàng trẻ, những người ra quyết định mua hàng dựa nhiều vào nội dung trên mạng xã hội hơn là kênh quảng cáo truyền thống.

Creator Economy: từ công cụ truyền thông thành công cụ bán hàng

Điểm đáng chú ý nhất của sự kiện nằm ở cách nó định vị lại vai trò của nhà sáng tạo nội dung.

Trước đây, KOL và KOC chủ yếu được xem là kênh truyền thông, giúp thương hiệu tăng độ nhận diện. Nhưng hiện tại, ranh giới giữa nội dung và bán hàng gần như đã biến mất. Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm qua TikTok, mua hàng ngay trong buổi livestream, và tin một gương mặt quen thuộc hơn một mẩu quảng cáo.

Bốn xu hướng đang định hình lại ngành bán lẻ được nhắc tới tại sự kiện gồm: livestream commerce (bán hàng qua phát trực tiếp), affiliate marketing (tiếp thị liên kết), social commerce (thương mại trên mạng xã hội) và nội dung sáng tạo trở thành công cụ tạo doanh số trực tiếp.

Nói cách khác, một video review không còn chỉ để người xem biết đến sản phẩm, mà để họ bấm mua ngay trong lúc xem.

Business Matching: phần thực chất phía sau sự kiện

Bên cạnh phần trình diễn, sự kiện dành phần lớn thời lượng cho hoạt động Business Matching, nơi các bên gặp trực tiếp để bàn hợp tác. Các kết nối được tổ chức theo bốn nhóm: thương hiệu với nhà phân phối, thương hiệu với nhà bán hàng, thương hiệu với Creator, và thương hiệu với MCN (mạng lưới quản lý nhà sáng tạo nội dung).

Với hàng trăm cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ chương trình, đây là phần cho thấy mục tiêu thật của sự kiện không dừng ở việc phô diễn, mà hướng tới các thỏa thuận kinh doanh cụ thể.

Một công ty mới ra đời để đón xu hướng này

Tại sự kiện, chị Vick Lại, gương mặt từng làm Mentor tại các chương trình về KOL như The KOC2 và The Shoppertainer, công bố thành lập Next V, công ty truyền thông chuyên hỗ trợ đưa thương hiệu ra thị trường quốc tế.

Hướng đi của Next V, cùng Vive Global và Next V Commerce, tập trung vào việc kết nối bốn mắt xích: thương hiệu, nhà sáng tạo, nhà bán hàng và nhà phân phối. Mục tiêu là giúp các thương hiệu khu vực, bao gồm cả thương hiệu Việt, tiếp cận người tiêu dùng thông qua hệ sinh thái Creator Economy thay vì con đường quảng cáo cũ.

Brand World Vietnam 2026 khép lại với kỳ vọng trở thành bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động dài hạn, đưa Việt Nam thành điểm đến chiến lược của các thương hiệu quốc tế trong khu vực.