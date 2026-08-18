Sheraton Saigon Grand Opera Hotel ra mắt “Ticket to Indonesia”: Hành trình ẩm thực - văn hóa tôn vinh xứ sở vạn đảo

Chương trình chính thức mở màn bằng buổi lễ trang trọng vào tối ngày 13 tháng 8 tại Đại sảnh khách sạn, với sự hiện diện của Bà Carolina Tinangon – Tổng Lãnh sự Cộng hòa Indonesia tại TP. Hồ Chí Minh, cùng cộng đồng ngoại giao, các đối tác doanh nghiệp và đại diện các cơ quan báo chí.

Ticket to Indonesia – tái hiện trọn vẹn tinh thần Merdeka

Lấy cảm hứng từ tinh thần Merdeka – từ tiếng Indonesia có nghĩa là "độc lập", đồng thời là biểu tượng cho tự do, niềm tự hào dân tộc và sự thống nhất sau ngày giành độc lập – chương trình tôn vinh một trong những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc đất nước vạn đảo: sự đa dạng trong văn hóa nhưng thống nhất trong tinh thần dân tộc. Ticket to Indonesia được xây dựng như một hành trình vị giác xuyên đảo quốc, nơi mỗi món ăn là một lát cắt văn hóa chân thực.

Đồng hành cùng đội ngũ Saigon Café trong chương trình là hai đầu bếp khách mời từ Sheraton Bandung Hotel & Towers: Bếp trưởng Tri Julianto và Bếp phó Ferdinand. Cùng xuất phát từ một môi trường ẩm thực chung, nhưng mỗi người mang theo một hành trình phát triển rất khác biệt.

Bếp trưởng Tri Julianto từng làm việc tại JW Marriott Marquis Dubai với phong cách nấu ăn đề cao sự chính xác, kỹ thuật và tính nhất quán trong từng chi tiết. Trong khi đó, Bếp phó Ferdinand lại có hành trình trải nghiệm đa dạng qua nhiều vùng miền Indonesia trước khi đến Việt Nam giúp anh phát triển tư duy linh hoạt, khả năng kết hợp nguyên liệu bản địa và sự nhạy cảm với câu chuyện văn hóa phía sau mỗi món ăn.

Trong suốt hành trình Ticket to Indonesia, cả hai đầu bếp cùng hội tụ tại Saigon Café để tái hiện một căn bếp Indonesia thu nhỏ đầy chân thực, nơi truyền thống và hiện đại giao thoa trong từng món ăn như:

- Rendang Padang (Sumatra) – món bò hầm trứ danh được nấu chậm trong nhiều giờ với nước cốt dừa và hơn mười loại gia vị, tạo nên chiều sâu hương vị đặc trưng.

- Sate Lilit (Bali) – thịt băm trộn dừa nạo và gia vị Bali, quấn quanh thân sả rồi nướng than, dậy hương thơm nhiệt đới đặc trưng.

- Lontong Sayur (Jakarta) – món ăn sáng dân dã đặc trưng của người Betawi, với bánh gạo nén gói lá chuối dùng cùng rau củ trong nước dùng cốt dừa thơm béo, đậm sắc nghệ vàng.

- Nasi Timbel Sunda (Bandung) – cơm gói lá chuối dùng cùng gà chiên, đậu phụ, tempeh và sambal, đại diện cho tinh thần lalapan thanh nhẹ, tươi mát của ẩm thực Tây Java.

Bên cạnh đó là các món ăn lấy cảm hứng từ Manado, Lombok và nhiều vùng miền khác, tái hiện trọn vẹn sự phong phú của nền ẩm thực Indonesia qua các kỹ thuật nấu nướng như hầm, nướng, xào cùng hệ gia vị đặc trưng: sả, lá chanh, nghệ, riềng và sambal cay nồng.

Saigon Café – điểm hẹn buffet quốc tế đích thực giữa lòng thành phố

Là điểm khởi hành và cũng là bến đỗ thân quen của hành trình Ticket to Asia, nhà hàng Saigon Café từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những nhà hàng buffet quốc tế biểu tượng của TP. Hồ Chí Minh, mang đến trải nghiệm ẩm thực đích thực và đa dạng bậc nhất thành phố.

Trong khuôn khổ Ticket to Indonesia, Saigon Café được biến hóa thành một không gian mang đậm tinh thần quần đảo Indonesia, nơi hương thơm của gia vị, âm thanh của bếp mở và sắc màu của món ăn hòa quyện thành một trải nghiệm ẩm thực đa giác quan chân thực.

Bên cạnh thực đơn chính, buffet hải sản đặc trưng của Saigon Café tiếp tục là điểm nhấn với tôm hùm, hàu tươi, sashimi, sushi và các món nướng trực tiếp. Đặc biệt, các loại sốt lấy cảm hứng từ Indonesia được sáng tạo riêng cho chương trình, mang đến góc nhìn mới về sự kết hợp giữa hải sản cao cấp và gia vị Đông Nam Á – một trải nghiệm buffet hải sản đích thực không thể bỏ lỡ.

Ông Julian Wong – Tổng Giám đốc Sheraton Saigon Grand Opera Hotel chia sẻ: "Với Ticket to Asia, chúng tôi tin rằng cách chân thực nhất để giới thiệu một vùng đất chính là thông qua ẩm thực – thứ ngôn ngữ không cần phiên dịch. Ticket to Indonesia là dịp để chúng tôi tôn vinh tinh thần Merdeka – tinh thần tự do và niềm tự hào dân tộc – được thể hiện qua chính hình thức biểu đạt sống động nhất của đất nước vạn đảo: những món ăn. Chúng tôi hân hạnh được chào đón hai đầu bếp đến từ khách sạn thành viên Sheraton Bandung Hotel & Towers, mang theo những hương vị đích thực của quê hương đến với thực khách Thành phố Hồ Chí Minh."

Ticket to Asia – hành trình ẩm thực kể chuyện châu Á qua hương vị

Ra mắt từ năm 2025, Ticket to Asia là chuỗi sự kiện ẩm thực định vị dài hạn của Sheraton Saigon Grand Opera Hotel. Qua mỗi điểm đến, thực khách được dẫn dắt qua những hành trình vị giác khác nhau, đồng thời gặp gỡ các đầu bếp khách mời từ hệ thống Marriott International – những người mang theo câu chuyện, ký ức và tinh hoa ẩm thực bản địa đến với TP. Hồ Chí Minh.

Mùa 2026 của hành trình đã khởi hành từ tháng 6 với Ticket to Koh Samui, đưa hương vị nắng gió của miền Nam Thái Lan đến với Saigon Café; tiếp nối vào tháng 7 là Ticket to Hong Kong tại nhà hàng Li Bai, và giờ đây, hành trình trở lại Saigon Café với điểm đến Indonesia – xứ sở vạn đảo trải dài từ Sumatra, Java, Bali đến Sulawesi, Lombok và nhiều vùng đất khác của quốc gia quần đảo.

Với Ticket to Indonesia, Sheraton Saigon Grand Opera Hotel tiếp tục khẳng định định vị Saigon Café như một điểm đến buffet quốc tế đích thực hàng đầu tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Không chỉ là một bữa tiệc buffet, đây là một hành trình khám phá văn hóa chân thực, nơi mỗi món ăn là một câu chuyện, mỗi hương vị là một điểm chạm và mỗi trải nghiệm là một chuyến đi xuyên châu Á ngay giữa lòng thành phố.

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