Trong bối cảnh thị trường nội thất ngày càng chú trọng cả chất lượng lẫn dấu ấn thiết kế, việc phát triển sản phẩm mang bản sắc riêng trở thành một hướng đi đáng chú ý của các thương hiệu Việt. Với LandFurniture, hành trình ấy được thể hiện qua sự kết hợp giữa cảm hứng văn hóa bản địa, năng lực nghiên cứu và thiết kế của đội ngũ trong nước cùng nền tảng sản xuất tại Việt Nam. Việc lần đầu có sản phẩm được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 là dấu mốc mới trên hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu.

Khi văn hóa Việt trở thành cảm hứng thiết kế nội thất

Từ hình ảnh bông lúa, cánh diều đến những ký ức thân thuộc của làng quê, các chất liệu văn hóa Việt có thể được chuyển hóa thành ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Đây cũng là hướng tiếp cận thể hiện qua bộ sưu tập Đòng Đòng của LandFurniture, thương hiệu nội thất thuộc Landco Corporation, với mong muốn đưa những hình ảnh gắn liền với nền văn minh lúa nước vào không gian sống đương đại.

Đại diện Landco Corporation nhận biểu trưng Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 cho dịch vụ cung cấp giải pháp tổng thể hoàn thiện nội ngoại thất các công trình Landco Corporation và nội thất LandFurniture.

Ngày 16/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 được tổ chức với chủ đề “Dòng Chảy Thương Hiệu Việt”. Kỳ xét chọn năm nay ghi nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt danh hiệu. Trong danh sách này, LandFurniture lần đầu có sản phẩm được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026.

Đây là dấu mốc đáng chú ý đối với thương hiệu trong quá trình phát triển sản phẩm nội thất do đội ngũ Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và chế tác. Thay vì chỉ tập trung vào hình thức, LandFurniture hướng đến sự kết hợp giữa thẩm mỹ, công năng, vật liệu, cấu tạo và yêu cầu sử dụng thực tế.

Đòng Đòng: Từ hình ảnh làng quê đến ngôn ngữ thiết kế đương đại

Trong số các bộ sưu tập của LandFurniture, Đòng Đòng là ví dụ tiêu biểu cho cách thương hiệu khai thác chất liệu văn hóa Việt. Những hình ảnh quen thuộc như bông lúa, cánh diều và ký ức làng quê được nghiên cứu, chuyển hóa thành hình khối và đường nét của sản phẩm, thay vì chỉ xuất hiện như chi tiết trang trí.

BST Đòng Đòng tại triển lãm quốc tế Maison & Objet 2023, Paris.

Bộ sưu tập từng được giới thiệu tại triển lãm quốc tế Maison & Objet 2023 ở Paris, Pháp và Salone del Mobile.Milano tại Italy. Năm 2025, Đòng Đòng được vinh danh với giải thưởng Asia's Best Furniture Design trong khuôn khổ AADA.

Những dấu mốc này cho thấy nỗ lực đưa thiết kế mang cảm hứng Việt Nam đến với cộng đồng thiết kế quốc tế. Với nội thất, việc khai thác bản sắc văn hóa không chỉ nằm ở ý tưởng ban đầu mà còn đòi hỏi quá trình xử lý tỷ lệ, vật liệu, cấu tạo và kỹ thuật chế tác để tạo ra sản phẩm phù hợp với không gian sử dụng.

BST Đòng Đòng của LandFurniture tại Paris - Pháp.

Bên cạnh Đòng Đòng, LandFurniture phát triển danh mục sản phẩm với nhiều ngôn ngữ thiết kế, từ cổ điển đến hiện đại và sáng tạo. Các bộ sưu tập như Imperial, Rococo, Midior, Conception, Cornellius và Costella hướng đến những nhu cầu khác nhau trong nhà ở, khách sạn và không gian thương mại.

Năng lực sản xuất trong nước là nền tảng hiện thực hóa ý tưởng

Để một ý tưởng thiết kế trở thành sản phẩm hoàn chỉnh, cảm hứng sáng tạo cần đi cùng năng lực kỹ thuật và sản xuất. Với LandFurniture, quá trình này có sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và nghệ nhân Việt Nam, kết hợp kinh nghiệm chuyên môn với việc nghiên cứu vật liệu, cấu tạo, tỷ lệ và công năng.

BST nội thất Luisarmando của LandFurniture.

Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy LandProduction thuộc Landco Corporation. Nhà máy được đầu tư công nghệ, máy móc và hệ thống quản lý sản xuất, phục vụ các công đoạn từ xử lý vật liệu, gia công, lắp ráp đến hoàn thiện.

Sự phối hợp giữa thiết kế, kỹ thuật và chế tác giúp các yêu cầu về hình dáng, chi tiết, vật liệu và mức độ hoàn thiện được chuyển hóa thành quy trình sản xuất cụ thể. Đối với những sản phẩm có nhiều chi tiết tạo hình hoặc trang trí, kinh nghiệm của đội ngũ chế tác cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý đường nét và bề mặt.

Đội ngũ LandProduction thực hiện các công đoạn chế tác và hoàn thiện sản phẩm LandFurniture.

Theo ông Nguyễn Trường Giang, Phó Tổng Giám đốc Landco Corporation, việc được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam không chỉ có ý nghĩa về uy tín mà còn đặt ra trách nhiệm duy trì chất lượng, đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh. Với nền tảng 25 năm phát triển, Landco xác định năng lực thực chất và giá trị bền vững là cơ sở để các thương hiệu trong hệ sinh thái tiếp tục phát huy thế mạnh.

Dấu mốc mới trong hành trình phát triển thương hiệu nội thất Việt

Việc LandFurniture lần đầu có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026 diễn ra trong bối cảnh Landco Corporation tiếp tục có sản phẩm được công nhận tại chương trình này, sau các kỳ năm 2022 và 2024.

Louis XV armchair - sản phẩm nội thất LandFurniture.

Đặt trong chủ đề “Dòng Chảy Thương Hiệu Việt”, kết quả này không chỉ là một dấu mốc ghi nhận mà còn gắn với quá trình tích lũy năng lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm và sản xuất trong nước. Từ những ý tưởng lấy cảm hứng văn hóa Việt đến các bộ sưu tập được giới thiệu tại triển lãm quốc tế, LandFurniture đang từng bước xây dựng dấu ấn riêng trên thị trường nội thất.

Trong thời gian tới, thương hiệu định hướng tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm, công nghệ sản xuất, đội ngũ chuyên môn và khả năng kết nối thị trường. Đây là những yếu tố quan trọng để sản phẩm nội thất được tạo ra tại Việt Nam ngày càng đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về chất lượng, thẩm mỹ, công năng và giá trị sử dụng.