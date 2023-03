Thương hiệu giò chả Việt Nam được bán tại 2.000 cửa hàng ở Nhật Bản

Các sản phẩm của Vietnamdeli đạt chứng chỉ JFS-B và HACCP về an toàn thực phẩm.

Tiêu chuẩn JFS đánh giá yếu tố quản lý an toàn thực phẩm do Hiệp hội Quản lý An toàn Thực phẩm Nhật Bản xây dựng và vận hành. Các doanh nghiệp sẽ được kiểm tra có đảm bảo sản xuất và cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng hay không.

Tiêu chuẩn HACCP áp dụng cho tất cả ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống. HACCP được nhiều nước trên thế giới quy định bắt buộc áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm. Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm quốc tế (CODEX) cũng khuyến cáo nên áp dụng HACCP.