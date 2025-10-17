Thương cảnh mẹ nghèo lên mạng xin sữa cho con sinh non, dị tật bẩm sinh

Bé Long sinh non lại bị dị tật bẩm sinh

Đó là lời tâm sự nghẹn ngào của chị Lê Thị Vân (29 tuổi, trú thôn 14 - Quỳnh Tân, xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An) có con trai Nguyễn Đình Bảo Long (3 tháng tuổi) bị dị tật bẩm sinh, nằm điều trị triền miên tại bệnh viện.

Mất sữa, không có tiền, chị Vân hàng ngày lên mạng xin sữa cấp đông cho con

Chị Vân chia sẻ, suốt thai kỳ, chị vẫn đi khám đều đặn và không phát hiện gì bất thường. Thai nhi được chẩn đoán phát triển bình thường, khoẻ mạnh nên chị rất an tâm.

"Đến tuần thứ 33, tôi có dấu hiệu chuyển sinh nên được người nhà đưa đến bệnh viện. Con trai chào đời thiếu tháng, chỉ nặng 2kg, tím tái, khó thở, được đưa vào phòng cấp cứu và sử dụng máy thở.

20 ngày không cai được máy thở, con được chuyển ra bệnh viện tuyến Trung ương. Sau 1 tháng 10 ngày, cai được máy thở, bác sĩ khuyên nên đưa con về tuyến tỉnh điều trị cho đỡ vất vả, tốn kém", chị Vân chia sẻ.

3 tháng tuổi, bé Long chỉ nặng 3,6kg, bị hở vòm ếch trong, không tự bú tự nuốt, viêm phổi

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày chào đời, bé Long vẫn chưa được về nhà, sự sống gắn liền bệnh viện. Cháu bé được kết luận sinh non, hở vòm ếch trong, rối loạn phản xạ nuốt nên không thể tự bú, tự nuốt, viên phổi nặng. 3 tháng nhưng bé Long chỉ nặng 3,6kg, sức khỏe yếu.

"Vì không tự bú được nên hàng ngày tôi vắt sữa rồi bơm vào ống thông dạ dày cho con. Hơn một tháng trước, tôi mất sữa. Không có tiền, tôi tìm đến từng phòng bệnh để xin sữa của mẹ những bệnh nhi khác và lên mạng xin sữa cấp đông. May mắn được nhiều người thương, gửi sữa cấp đông cho con nên cũng đỡ rất nhiều", chị Vân chia sẻ thêm.

Con bệnh tật khiến cuộc sống gia đình chị Vân lâm cảnh khó khăn

Ông Hồ Trọng Hùng, Trưởng thôn 14 - Quỳnh Tân, xã Quỳnh Văn cho biết: "Vợ chồng chị Vân mới cưới nhau khoảng 5 năm, có 2 con nhỏ (lớn 4 tuổi, nhỏ vừa 3 tháng). Hiện gia đình chị Vân vẫn chưa có gian nhà kiên cố để ở, đang sống chung với mẹ chồng trong căn nhà cấp 4, xuống cấp trầm trọng.

Từ ngày sinh con bệnh tật, cuộc sống càng thêm vất vả, khó khăn. Chị Vân ôm con nằm viện triền miên. Kinh tế trông chờ vào một mình anh Nguyễn Đình Cường (33 tuổi, chồng chị Vân) nhưng công việc không ổn định, làm thuê làm mướn, thu nhập bấp bênh. Mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để vợ chồng chị Vân bớt gánh nặng, có thêm kinh phí điều trị cho con nhỏ".

Chị Vân khẩn cầu giúp đỡ để con trai bé nhỏ có thêm cơ hội điều trị.

Cũng theo chị Vân, dù được hưởng quyền lợi bảo hiểm miễn phí nhưng thời gian qua, có thời điểm sức khoẻ của bé Long rất yếu, phải bổ sung sữa ngoài. Mỗi lon như vậy có giá 1,4 triệu đồng, uống được 10 ngày. Có những loại thuốc ngoài bảo hiểm phải mua để điều trị cho con. Đó là chưa kể chi phí đi lại, bỉm, ăn uống...

Để có tiền chạy chữa cho con suốt thời gian qua, vợ chồng chị Vân đã vay mượn gần 50 triệu đồng. Hiện bé Long đang bị viêm phổi và chưa thể tự nuốt, tự bú nên phải điều trị dài ngày. Chị Vân không biết xoay xở đâu để tiếp tục cứu chữa cho con nên khẩn cầu sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.