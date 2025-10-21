Với một số trường hợp đặc biệt, loại thuốc này thậm chí còn có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, đặc biệt là tim mạch và gan.

Dưới đây là 7 nhóm phụ nữ tuyệt đối không nên tự ý dùng thuốc tránh thai, theo khuyến cáo của các bác sĩ sản phụ khoa.

1. Người hút thuốc lá

Nếu bạn hút trên 15 điếu mỗi ngày, hãy nói “không” với thuốc tránh thai. Nicotin trong thuốc lá sẽ làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, khi kết hợp với estrogen trong thuốc, có thể dẫn đến đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Với phụ nữ trên 35 tuổi, rủi ro này tăng lên gấp nhiều lần.

2. Người từng bị hoặc có nguy cơ huyết khối

Estrogen trong thuốc tránh thai có thể làm máu đặc hơn, gây tắc nghẽn tĩnh mạch sâu hoặc thậm chí thuyên tắc phổi, một tình trạng có thể đe dọa tính mạng nếu không phát hiện sớm.

3. Người mắc bệnh tim mạch, huyết áp cao

Phụ nữ bị tăng huyết áp, bệnh mạch vành, suy tim hoặc viêm cơ tim không nên dùng thuốc tránh thai, bởi nó có thể làm tăng huyết áp, khiến tim phải làm việc nhiều hơn và dễ dẫn đến biến chứng.

4. Người từng hoặc đang mắc ung thư phụ thuộc hormone

Những phụ nữ bị ung thư vú, ung thư nội mạc tử cung hoặc các bệnh lý liên quan hormone estrogen, tuyệt đối không nên dùng thuốc tránh thai. Thành phần estrogen trong thuốc có thể kích thích tế bào ung thư phát triển nhanh hơn.

5. Người bị bệnh gan

Gan là cơ quan chịu trách nhiệm chuyển hóa thuốc. Với người viêm gan, xơ gan hoặc có khối u ở gan, việc dùng thuốc tránh thai sẽ khiến gan phải hoạt động quá tải, dễ dẫn đến suy gan hoặc tăng men gan.

6. Người bị đau nửa đầu có tiền triệu

Phụ nữ thường xuyên bị đau nửa đầu kèm triệu chứng thị giác như lóe sáng, tê tay, mờ mắt cần đặc biệt cảnh giác. Uống thuốc tránh thai trong trường hợp này có thể tăng nguy cơ đột quỵ não gấp 2-3 lần.

7. Người bị tiểu đường lâu năm

Với bệnh nhân tiểu đường đã xuất hiện biến chứng mạch máu, thuốc tránh thai có thể làm rối loạn đường huyết và mỡ máu, khiến bệnh nặng hơn.

Ngoài ra, phụ nữ đang cho con bú, người mới phẫu thuật phải nằm bất động lâu cũng cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng bất kỳ loại thuốc tránh thai nào.

Vậy phụ nữ trong nhóm nguy cơ nên tránh thai bằng cách nào?

Các bác sĩ khuyến cáo, nhóm phụ nữ không thể dùng thuốc tránh thai có thể lựa chọn đặt vòng tránh thai bằng đồng (IUD), một phương pháp không chứa hormone, tác dụng trực tiếp tại tử cung, hiệu quả lâu dài và không ảnh hưởng đến huyết áp hay gan.

Thuốc tránh thai không phải “thần dược” an toàn cho tất cả. Việc tự ý sử dụng mà không qua tư vấn y khoa có thể để lại hậu quả nghiêm trọng cho tim, gan và hệ mạch máu.

Các chuyên gia khuyến cáo: “Hãy coi việc tránh thai là một phần của chăm sóc sức khỏe sinh sản, chứ không chỉ là biện pháp tạm thời”. Phụ nữ cần hiểu rõ cơ thể mình, kiểm tra sức khỏe định kỳ và lựa chọn phương pháp phù hợp để bảo vệ chính mình và hạnh phúc gia đình.

