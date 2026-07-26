Ngày hôm nay (26/7), mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại vụ nổ thùng phuy ở phường Điện Bàn (TP Đà Nẵng) khiến một người đàn ông bị thương nặng. Theo nội dung đoạn clip được chia sẻ, sự việc xảy ra vào sáng ngày 15/7 vừa qua.

Thời điểm đó, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm đang loay hoay thao tác bên chiếc thùng phuy kim loại. Bất ngờ, chiếc thùng nổ lớn, người đàn ông bị hất văng lên cao rồi ngã xuống vỉa hè, chiếc thùng phuy lăn ra giữa đường. May mắn, thời điểm đó trên đường vắng phương tiện qua lại nên không xảy ra sự cố đáng tiếc nào.

Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc xảy ra sự cố.

Phát hiện vụ tai nạn, người phụ nữ trong nhà chạy ra hô hoán, gọi sự trợ giúp. Người đàn ông gặp nạn trong clip được xác định là ông T.V.T (trú khối phố Bồng Lai, phường Điện Bàn).

Thông tin trên Tuổi Trẻ, vợ chồng ông T. cho hay sáng 15/7, ông mua chiếc thùng phuy trên tại một địa chỉ bán đồng nát ở gần nhà. Khi đưa về nhà, ông đem cưa máy cầm tay ra cưa phần nắp, trong lúc thao tác thì bất ngờ chiếc thùng phát nổ.

Hậu quả, tay trái của ông T. bị gãy 3 đốt xương, phải phẫu thuật mất 4,5 tiếng. Qua tìm hiểu, ông mới biết chiếc thùng phuy được chủ cũ dùng đựng xăng thơm. Hiện ông T. đã xuất viện sau 10 ngày điều trị.