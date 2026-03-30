Ngày 30/3, Công an phường Hàm Thắng cùng các đơn nghiệp nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ cẩu cây cảnh vướng điện trung thế khiến tài xế tử vong trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, người đàn ông điều khiển xe cẩu để nâng một cây cảnh cao hơn 3m lên xe tại một cơ sở kinh doanh cây cảnh trên đường Hoàng Minh Giám, thuộc khu phố Đông Xuân An, phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng). Quá trình thao tác, phần cần cẩu bất ngờ vướng vào đường dây điện trung thế phía trên.

Hiện trường sự việc

Vụ việc gây ra tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo tia lửa điện phát sáng. Dòng điện phóng mạnh qua cần cẩu xuống cabin, xẹt lửa và gây cháy.

Khói và mùi khét bốc lên nồng nặc khiến nhiều người xung quanh hoảng hốt bỏ chạy. Hậu quả, nạn nhân bị điện giật cháy đen, rơi khỏi cabin xe và tử vong tại chỗ.

Nhận tin, công an cùng Công ty Điện lực Lâm Đồng đã nhanh chóng có mặt, tiến hành cắt điện khẩn cấp để đảm bảo an toàn, phục vụ công tác tiếp cận hiện trường và đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.