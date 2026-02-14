Công an Hải Phòng thông tin, vào khoảng 9h30h sáng ngày 13/2, anh Đ.X.H, sinh năm 1979, trú tại phường An Biên, Hải Phòng đang bán cây cảnh gần đó và một số người dân xung quanh nghe thấy tiếng nổ từ 2 hố ga tại vỉa hè trước cửa nhà số 405 Đại lộ Tôn Đức Thắng, đồng thời thấy 2 lắp hố ga bị bật tung.

Camera an ninh nhà dân đã ghi lại một phần diễn biến vụ việc bất ngờ. May mắn, sự việc không gây thiệt hại về người và tài sản.





Báo Tin Tức thông tin xí nghiệp thoát nước số 6 Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng cũng đã tiến hành khảo sát dọc tuyến cống D1000 tại khu vực để kiểm tra xem có chất dễ gây cháy nổ chảy vào ga hay không. Bước đầu, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng đánh giá nguyên nhân có thể do trong cống tích tụ khí mê-tan hoặc amoniac và các thành phần khác; khi gặp nguồn lửa (chưa xác định) đã gây cháy nổ dưới lòng cống, tạo áp lực làm bung nắp ga.

Chiều 13/2, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng đã bố trí xe cẩu tự hành để cẩu lắp lại các tấm đan, thay thế những tấm đan bị hỏng nhằm đảm bảo an toàn giao thông và khả năng thoát nước.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.