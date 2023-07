Thuê nhà rộng bao nhiêu mới đủ điều kiện đăng ký thường trú nội thành Hà Nội?

Theo đó, Quy định diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Hà Nội như sau:

- Đối với khu vực ngoại thành là 8 m2/sàn/người

- Đối với khu vực nội thành là 15 m2/sàn/người

Diện tích nhà ở tối thiểu quy định tại nghị quyết là diện tích được tính theo m2 sàn nhà cho một người thuê, mượn, ở nhờ...

Người dân thuê, mượn hoặc ở nhờ nhà tại nội thành Hà Nội phải đảm bảo diện tích tối thiểu 15m2 mới đủ điều kiện đăng ký thường trú.

HĐND Thành phố giao UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; quá trình thực hiện có rà soát, đánh giá các tác động để điều chỉnh, bổ sung các quy định phù hợp theo thực tế phát triển của thành phố Hà Nội.

Trước đó, theo báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố, Hà Nội là đô thị đặc biệt với áp lực gia tăng dân số cơ học lớn, số người đăng ký cư trú tăng nhanh và biến động nhiều.

Đặc biệt, dân số thuộc khu vực nội đô lịch sử duy trì mật độ cao và đã vượt quá quy định. Trong khi đó, dân số của Hà Nội trong những năm qua tăng phần lớn là gia tăng cơ học từ người nhập cư.

Việc gia tăng dân số tại các quận nội thành, nhất là các quận thuộc khu vực nội đô mở rộng như Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân,... đang tạo ra nhiều sức ép như quá tải đối với hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, quản lý an ninh, trật tự công cộng, bảo đảm môi trường sống.

Việc quy mô dân số tăng nhanh, mật độ dân số phát triển nóng đã tạo ra những áp lực cho chính quyền các cấp thành phố trong công tác lãnh đạo, điều hành để đảm bảo các điều kiện về giáo dục, y tế, an sinh xã hội và các điều kiện khác của người dân.

Do đó, việc quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ là một trong những tiêu chí tối thiểu để thành phố xác định trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm đảm bảo điều kiện sống cần thiết của người dân; phù hợp với yêu cầu quản lý về cư trú và tình hình, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.