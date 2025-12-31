Chủ động phòng tránh và bảo vệ khỏi bệnh lý khô mắt thế nào cho đúng cách?

Áp dụng ngay những giải pháp bảo vệ đôi mắt từ hôm nay, kết hợp cùng thương hiệu nhãn khoa lâu đời Santen từ Nhật bản, cho bạn điểm tựa an tâm, chăm sóc đôi mắt sáng khỏe mỗi ngày và bảo vệ mắt khỏi tình trạng khô mắt.

Vì sao mắt dễ khô khi làm việc trong thời đại ngày nay?

Khi tiếp xúc nhiều với thiết bị điện tử, mắt phải đối diện với yếu tố làm tăng nguy cơ khô mắt như: tập trung cao độ vào màn hình, tần suất chớp mắt giảm tới 60%, dẫn đến nước mắt bay hơi nhanh hơn. Kết hợp với môi trường điều hòa độ ẩm thấp, tốc độ bay hơi được đẩy nhanh, gây mất ổn định cho màng phim nước mắt.

Theo thời gian, nếu sự mất ổn định màng phim nước mắt vẫn tiếp diễn, đồng thời ít nghỉ ngơi và chăm sóc mắt không đúng cách, có thể gây bệnh lý khô mắt và loạt triệu chứng như mỏi mắt, đỏ mắt, chảy nước mắt, nhìn mờ…

Hậu quả là không chỉ khiến bệnh khô mắt nặng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống, công việc mà còn đe dọa trực tiếp sức khỏe thị giác lâu dài.

Biện pháp bảo vệ và chăm sóc mắt giúp phòng chống bệnh khô mắt

Để bảo vệ đôi mắt, mỗi người cần có ý thức phòng tránh và chăm sóc đúng cách từ hôm nay. Áp dụng 4 nhóm giải pháp sau khi làm việc để bảo vệ đôi mắt sáng khỏe:

Thói quen làm việc đúng cách:

- Áp dụng quy tắc 20-20-20 (20 phút nhìn xa 20 feet trong 20 giây), vừa cải thiện hiệu quả làm việc, cho mắt thời gian nghỉ ngơi

- Giữ khoảng cách an toàn với màn hình, điều chỉnh độ sáng phù hợp và chủ động tăng tần suất chớp mắt khi tập trung cao độ.

Môi trường làm việc tối ưu:

- Tạo môi trường thân thiện với mắt bằng cách tránh để không gian quá khô. Sử dụng máy tạo ẩm giúp mắt giảm khô rát và giảm tốc độ bốc hơi phim nước mắt, hạn chế gió từ điều hòa hoặc quạt thổi trực tiếp vào mắt và đảm bảo ánh sáng đầy đủ, không gây chói lóa.

Chế độ dinh dưỡng hỗ trợ:

- Duy trì sức khỏe mắt từ bên trong bằng cách uống đủ nước, bổ sung các dưỡng chất cần thiết qua chế độ ăn uống hoặc viên uống hỗ trợ.

Thăm khám các chuyên gia nhãn khoa định kỳ

- Nên chủ động thăm khám mắt định kỳ và đều đặn để rà soát dấu hiệu khô mắt, nhận chẩn đoán chính xác và tư vấn từ bác sĩ, chuyên gia.

Hỗ trợ bằng sản phẩm chăm sóc mắt

- Bổ sung độ ẩm cho mắt bằng các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc mắt chất lượng, tiêu biểu như nước mắt nhân tạo chứa Hyaluronic Acid (HA). HA giúp bổ sung nước dưỡng ẩm, ổn định màng nước mắt và hỗ trợ làm lành tổn thương bề mặt mắt

Thực hiện 5 giải pháp giúp giảm các triệu chứng khô mắt và phòng bệnh hiệu quả, đảm bảo đôi mắt sáng khỏe, duy trì năng suất làm việc.

Kết hợp giải pháp từ Santen cho hiệu quả bảo vệ và điều trị khô mắt

Santen - thương hiệu nhãn khoa lâu đời từ Nhật Bản với giải pháp điều trị khô mắt hữu hiệu, được giới chuyên môn tin cậy trên toàn cầu.

Tiêu biểu với sản phẩm Sanlein 0.1%, thế hệ nước mắt nhân tạo mới, chứa hoạt chất Natri Hyaluronate (HA) tinh khiết 0.1%, cho 3 khả năng:

- Giữ nước và dưỡng ẩm cho bề mặt nhãn cầu.

- Hỗ trợ mắt bớt khô, bớt khó chịu

- Điều trị rối loạn biểu mô kết giác mạc do khô mắt

Chủ động phòng tránh bệnh khô mắt không bao giờ quá sớm. Việc duy trì thói quen chăm sóc mắt đúng cách, kết hợp cùng các giải pháp hỗ trợ phù hợp, sẽ giúp bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu suất làm việc. Hãy yêu thương đôi mắt ngay từ hôm nay cùng Santen, để mắt sáng khỏe hơn mỗi ngày.

* Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

