Tối 18/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viện đã chủ trì tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo APEC tại Trung tâm Truyền thông Quốc tế Thâm Quyến.

Đáng chú ý, trước khi bước vào tiệc chiêu đãi, các nhà lãnh đạo các nền kinh tế tập trung bên hồ Hương Mật để chụp ảnh chung theo nghi thức truyền thống. Theo đó, khi các lãnh đạo tiến vào sảnh dự tiệc, ban nhạc cử hành nhạc lễ chào mừng. Các bản nhạc đặc trưng của từng nền kinh tế APEC được vang lên khi khách mời lần lượt bước qua thảm đỏ.

Tại tiệc chiêu đãi, từ thực đơn, đồ uống đến chương trình nghệ thuật (từ bản dân ca kinh điển của Trung Quốc "Hoa nhài" (Jasmine Flower) cho đến ca khúc nổi tiếng của Mỹ "We Are the World", múa truyền thống và kinh kịch), mỗi chi tiết đều được Trung Quốc lựa chọn nhằm giới thiệu văn hóa địa phương, cũng như tạo không khí giao lưu giữa các nền kinh tế thành viên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nâng ly chúc mừng tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: Xinhua

Theo Xinhua, trong bài phát biểu chào mừng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh tinh thần cởi mở, đổi mới và hợp tác đã góp phần đưa châu Á - Thái Bình Dương trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế toàn cầu.

Theo Chủ tịch Trung Quốc, tinh thần cởi mở đã ăn sâu vào bản sắc của Thâm Quyến, đổi mới sáng tạo là động lực tạo nên sức sống và hợp tác chính là nguồn sức mạnh của thành phố.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh thành công của Thâm Quyến cũng là hình ảnh thu nhỏ của công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc. Đồng thời, đây là minh chứng cho những thành quả hợp tác hiệu quả trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thực đơn tiệc chiêu đãi của Trung Quốc có gì?

Không gian tiệc chiêu đãi tại Thâm Quyến. Ảnh: Reuters

Tại tiệc chiêu đãi ở Thâm Quyến, các lãnh đạo APEC được thiết đãi món khai vị có tên Bành Thành. Đây là biệt danh của thành phố Thâm Quyến.

Các món tiếp theo là súp bong bóng cá với quả oliu xanh và tôm hùm rang sốt hành gừng, cá mú hấp xì dầu, bò bít tết sốt nấm và ngồng cải xào nấm sốt hoa nghệ tây, dùng kèm với rượu vang từ vùng Ninh Hạ của Trung Quốc.

Cuối cùng là 3 món dimsum (há cảo) đặc trưng của Quảng Đông, chè đậu đỏ hạt sen trần bì. Thực đơn tráng miệng là hoa quả, kem và bánh ngọt, trà, cà phê.

Cận cảnh món khai vị ở tiệc chiêu đãi. Ảnh: TACC

Về rượu vang, Trung Quốc giới thiệu hai dòng rượu vang của vùng Ninh Hạ là vang đỏ Điếu Ngư Đài niên vụ 2019 và vang trắng Điếu Ngư Đài niên vụ 2020. Ngoài ra, còn có một loại rượu vang ngâm từ vải thiều Quảng Đông mang đậm bản sắc vùng Lĩnh Nam. Đây là khu vực văn hóa - địa lý bao gồm Quảng Đông và một phần miền nam Trung Quốc.

Mỗi chỗ ngồi của quan khách đều có đặt một tấm thực đơn được thiết kế tinh tế theo phong cách Trung Hoa cổ điển, kèm theo tên món ăn bằng tiếng Anh.

Thực đơn tiệc chiêu đãi ngày 18/11 tại Thâm Quyến. Ảnh: Reuters

APEC hiện bao gồm 21 nền kinh tế, được thành lập tại Canberra, Australia vào năm 1989 để thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư trên khắp khu vực Thái Bình Dương. Trên thực tế, Trung Quốc từng đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao APEC tại Thượng Hải năm 2001 và Bắc Kinh năm 2014. Thâm Quyến (hiện có hơn 18 triệu dân) đang thu hút sự chú ý của thế giới khi đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC lần thứ 33 trong hai ngày 18 - 19/11.

Bài tham khảo nguồn: SCMP, Xinhua, Reuters