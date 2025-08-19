Bước sang tuổi 30, phụ nữ thường nhận thấy những dấu hiệu đầu tiên của sự lão hóa. Làn da không còn căng mịn như trước, nếp nhăn bắt đầu xuất hiện ở khóe mắt, khóe miệng. Sự thay đổi nội tiết tố khiến da trở nên kém sắc, tóc mỏng đi và cơ thể dễ tăng cân hơn. Đây là thời điểm quan trọng để phụ nữ bắt đầu chú trọng hơn vào việc chăm sóc bản thân, không chỉ từ bên ngoài mà còn nuôi dưỡng từ bên trong.

Bí quyết trẻ hóa của phụ nữ tuổi 30: Học hỏi "thiên thần nội y" Miranda Kerr

Nhiều người tìm đến các phương pháp thẩm mỹ đắt đỏ, nhưng bí quyết thực sự lại nằm ở những thói quen đơn giản, lành mạnh hằng ngày. Và "thiên thần nội y" Miranda Kerr chính là một minh chứng sống cho điều đó.

Miranda Kerr là một siêu mẫu người Úc và trở nên nổi tiếng toàn cầu khi trở thành một trong những thiên thần nội y của Victoria's Secret từ năm 2007 đến 2013. Dù đã bước sang tuổi 42 và trải qua 4 lần sinh nở, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ khiến bao người ngưỡng mộ. Bí quyết của cô không phải là những liệu trình xa xỉ mà chỉ đơn giản là một loại thức uống dân dã: Nước ép cần tây.

Cô từng chia sẻ: Nếu có một điều mọi người có thể làm cho sức khỏe của mình tốt từ trong ra ngoài thì đó chính là nước ép cần tây. Tôi bắt đầu mỗi buổi sáng bằng việc uống nước ép cần tây khi bụng đói. Tôi uống khoảng một lít, nhưng trước đó tôi làm quen ở mức 500ml và tăng dần. Tôi đã tăng dần liều lượng trong vài năm nay.

Miranda Kerr bắt đầu thói quen uống nước ép cần tây từ nhiều năm trước và coi đây là một phần không thể thiếu trong chu trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của mình. Cô chia sẻ rằng thức uống này đã giúp bản thân cảm thấy tràn đầy năng lượng, làn da trở nên sáng khỏe và hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.

Nước ép cần tây không chỉ là một thức uống giải khát mà còn là "thần dược" chống già nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.

Lợi ích vàng của nước ép cần tây và cách uống hiệu quả

Nước ép cần tây mang lại nhiều lợi ích vượt trội, đặc biệt cho làn da và sức khỏe tổng thể. Đây là lý do vì sao nó được nhiều ngôi sao và chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng:

Hỗ trợ tiêu hóa, thanh lọc cơ thể: Cần tây rất giàu chất xơ hòa tan và các hợp chất chống viêm như polyphenol và flavonoid. Chúng giúp làm sạch đường ruột, giảm đầy hơi và táo bón. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, từ đó làn da cũng trở nên tươi sáng.

Chống lão hóa da: Nước ép cần tây chứa hàm lượng nước, vitamin A, C, và K cực cao. Những vitamin này là chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ da khỏi các gốc tự do, giảm thiểu nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa sớm. Uống nước ép cần tây đều đặn giúp da luôn căng mọng, ẩm mượt từ bên trong.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng: Với lượng calo cực thấp nhưng giàu chất xơ, nước ép cần tây tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn. Hợp chất apigenin trong cần tây còn giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn.

Tăng cường sức đề kháng và giảm viêm: Nước ép cần tây có khả năng làm giảm viêm nhiễm trong cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ gan thải độc. Đây là yếu tố quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh, từ đó vẻ ngoài cũng trở nên rạng rỡ hơn.

Vì sao nên uống nước ép cần tây vào buổi sáng?

Uống nước ép cần tây vào buổi sáng, khi bụng đói, là cách tốt nhất để cơ thể hấp thụ trọn vẹn các dưỡng chất. Lúc này, hệ tiêu hóa sạch sẽ và sẵn sàng đón nhận những vitamin và khoáng chất quý giá. Miranda Kerr thường uống khoảng 500ml và dần tăng lên 1 lít mỗi ngày.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo chỉ nên uống khoảng 400-500ml mỗi ngày để tránh những tác dụng phụ không mong muốn.

Cách làm nước ép cần tây rất đơn giản

Bạn chỉ cần chuẩn bị một bó cần tây tươi, rửa sạch, cắt khúc và cho vào máy ép. Nên chọn loại cần tây hữu cơ để đảm bảo an toàn. Sau khi ép, nên uống ngay để giữ được tối đa lượng vitamin và enzyme. Nếu không có máy ép, bạn có thể dùng máy xay sinh tố, sau đó lọc lấy nước cốt. Thêm một chút chanh tươi để tăng hương vị và hiệu quả làm đẹp.

Để có một cơ thể khỏe mạnh và nhan sắc không tuổi, bạn không cần phải tìm đến những phương pháp phức tạp. Hãy bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất, như việc thêm một ly nước ép cần tây vào buổi sáng.