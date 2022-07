Thực nghiệm điều tra vụ bé trai người Nhật đuối nước tại Phan Thiết: Người tham gia bị hút vào tấm lưới dưới hồ bơi

Hồ bơi nơi bé Yukiji đuối nước nằm trong Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mui Ne. Ảnh: Liên Nguyễn

Vụ án bé trai người Nhật Hanawa Yukiji bị đuối nước tại hồ bơi dành cho trẻ em nằm trong Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mui Ne đã được khởi tố hình sự. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết tiến hành điều tra.

Lỗ thoát nước tại hồ bơi trong Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mui Ne với tấm chắn bằng kim loại, nơi bé Hanawa Yukiji gặp nạn. Ảnh: Liên Nguyễn

Phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam đã vừa trao đổi với 3 người có mặt và tham gia vào buổi thực nghiệm điều tra vào lúc 8h45 ngày 28/7/2022 tại Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mui Ne do Công an TP Phan Thiết thực hiện. Đó là chị Huỳnh Anh Thư, mẹ ruột của bé Hanawa Yukiji; anh Nguyễn Huỳnh Anh Khoa, luật sư và chị Trần Thị Nguyệt Vĩ, nhân chứng.

Vết bầm trên lưng của bé Hanawa Yukiji khi được đưa lên từ hồ bơi. Ảnh: Liên Nguyễn

Chị Huỳnh Anh Thư cho biết, Công an TP Phan Thiết mang đến hiện trường 1 vật được gọi là hình nộm, chiều dài 1m4, chiều ngang 20cm, nặng 44kg để thực nghiệm. Hình nộm này chất liệu không giống cơ thể con người và không có độ cong, không có độ mềm mại.

Đầu tiên là thực nghiệm với hình nộm động tác bơi qua bơi lại khu vực có miệng hút thì mọi người xác nhận là không bị hút vào. Tiếp theo là động tác áp vào tấm lưới nơi có miệng hút thì khi thả tay ra, hình nộm tự nổi lên mặt nước.

"Sau đó, Cơ quan điều tra đã mời luật sư Nguyễn Huỳnh Văn Khoa tham gia thực nghiệm. Luật sư Khoa bơi qua bơi lại bên trên thì xác nhận là có cảm nhận được lực hút nhưng không quá mạnh.

Nhưng khi luật sư Khoa áp sát lưng vào tấm lưới khoảng một phút thì mọi người đều thấy trên da lưng luật sư Khoa có những vệt bầm đỏ giống hình những ô vuông của tấm lưới. Luật sư Khoa cho biết là đã bị hút chặt và rất đau rát", chị Huỳnh Anh Thư kể lại.

Vết bầm trên lưng luật sư Nguyễn Huỳnh Văn Khoa sau 2 ngày thực nghiệm điều tra dưới hồ bơi. Ảnh: Luật sư Khoa cung cấp

Về phía luật sư Nguyễn Huỳnh Văn Khoa, anh cho biết buổi thực nghiệm điều tra tiến hành rất thuận lợi và phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Thời gian bắt đầu lúc 8h45 ngày 28/07/2022 và diễn ra trong khoảng 60 phút.

"Thời điểm tiến hành thực nghiệm điều tra là 114 ngày kể từ ngày xảy ra vụ án. Tôi vẫn chưa rõ hiện trường vụ án và những khu vực liên quan của Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mui Ne có được niêm phong, bảo vệ để đảm bảo không bị thay đổi trong thời gian qua hay không", luật sư Khoa đưa ý kiến.

Nói về việc trực tiếp tham gia thực nghiệm, luật sư Nguyễn Huỳnh Văn Khoa cho biết: "Tôi tham gia buổi thực nghiệm với vai trò là người được Cơ quan điều tra yêu cầu tham gia thực nghiệm. Mặt khác, tôi còn là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại. Do vậy, tôi có nghĩa vụ giữ bí mật những gì mình biết trong quá trình điều tra.

Điều mà tôi có thể chia sẻ với báo Phụ nữ Việt Nam là tôi sẽ cân nhắc kiến nghị với Cơ quan điều tra một số vấn đề, để công tác thực nghiệm điều tra đạt được mục đích là xác minh các tình tiết có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án".

Chị Huỳnh Anh Thư cho biết thêm, sau khi luật sư Nguyễn Huỳnh Anh Khoa thực nghiệm xong, chị Trần Thị Nguyệt Vĩ – nhân chứng có mặt tại thời điểm bé Hanawa Yukiji gặp nạn (PV) - cũng muốn xuống nước kiểm tra.

"Tôi nói là tôi có mang theo bộ đồ bơi của bé Yukiji lúc bị tai nạn. Tôi nói chị Vĩ mặc áo bơi của con tôi xuống thực nghiệm, vì trọng lượng của chị Vĩ tương đương bé Yukiji nên mặc áo bơi rất vừa vặn. Đại diện Cơ quan điều tra cũng cho phép chị Vĩ được tham gia thực nghiệm. Chị Vĩ xuống hồ và bơi qua lại khu vực miệng hút và nói là "có hút". Khi chị Vĩ hít 1 hơi và hạ đầu xuống dưới mặt nước, lưng áp sát tấm lưới thì ngay tức khắc chị bật đứng lên và la lên hoảng hốt, rồi thực nghiệm lại vài lần nữa. Xong rồi chị Vĩ nói đầu tiên là cái áo bị kéo vô rồi bị hút chặt, rát lưng.

Sau đó chị Vĩ đi cùng với một KSV kiểm tra hết các tấm lưới còn lại trong hồ bơi thì xác nhận tất cả các tấm lưới còn lại không có lực hút. Một số tấm còn có lực nước đẩy ra. Điều này cho thấy, chỉ có duy nhất tấm lưới nơi Yukiji gặp nạn là có lực hút rất mạnh", chị Huỳnh Anh Thư kể lại.

Trao đổi với phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam, chị Trần Thị Nguyệt Vĩ cho biết sau khi nhìn thấy lưng của luật sư Khoa có những vết hằn đỏ giống hình những ô vuông trên lưng của Yukiji, nên đã xin phép điều tra viên xuống tham gia thực nghiệm.

"Tôi mặc chiếc áo bơi của bé Yukiji khi lâm nạn xuống hồ bơi để thực nghiệm. Tôi cao hơn bé Yukiji một chút nhưng trọng lượng chúng tôi gần bằng nhau (tôi cao 1m52, nặng 42 kg, bé Yukiji cao khoảng 1m4 và nặng khoảng 39 kg).

Lúc đầu, tôi bơi qua bơi lại phía trên và gần tấm lưới thì không cảm nhận được lực hút từ tấm lưới. Sau đó, tôi lặn xuống sát đáy hồ bơi và bơi tiến lại tấm lưới. Lúc bơi qua tấm lưới thì tôi thấy cơ thể của tôi bị hút nghiêng về phía miệng lỗ và cơ thể tôi bị kéo chạm vào thành hồ nhưng không bị hút chặt.

Tuy nhiên, khi tôi đứng hướng lưng về phía miệng lưới cách khoảng 1cm, thì đột nhiên trước tiên áo bơi của tôi bị kéo vào và sau đó ngay lập tức cơ thể tôi bị kéo nhanh và dính chặt vào lưới. Tuy rằng có chuẩn bị tinh thần trước nhưng tôi cũng hoảng sợ. Tôi lập tức vùng dậy đạp đáy hồ trồi lên. Tôi làm lại 2 lần thì vẫn bị hút chặt vào như vậy. Thực nghiệm xong, tôi thấy đau rát ở lưng".

Cũng trùng với ý kiến của chị Huỳnh Anh Thư, chị Trần Thị Nguyệt Vĩ cho biết sau đó chị đã cùng luật sư Khoa và 1 anh Kiểm sát viên đi kiểm tra hết các khung lưới còn lại của hồ bơi. Và chị "nhận thấy các khung lưới khác hoàn toàn không có lực hút hoặc chỉ có lực nước đẩy ra. Chỉ có khung lưới nơi đã thực nghiệm là có lực hút vào rất mạnh".

Trước câu hỏi của báo Phụ nữ Việt Nam: "Bạn có chắc là biên bản khám nghiệm được ghi lại đúng như những gì mà chúng ta đang trao đổi?", chị Huỳnh Anh Thư trả lời:

"Tôi tin rằng biên bản thực nghiệm hiện trường đã ghi lại đúng những gì đã diễn tra trong buổi thực nghiệm", còn luật sư Nguyễn Huỳnh Văn Khoa khẳng định: "Theo tôi thì biên bản thực nghiệm điều tra đã ghi nhận đúng những gì đã được Cơ quan điều tra tiến hành thực nghiệm tại hiện trường".

Sau 2 ngày, vết bầm đỏ trên lưng của luật sư Nguyễn Huỳnh Văn Khoa sau khi xuống thực nghiệm dưới hồ bơi vẫn còn, vừa được quay và chụp lại lúc trưa nay, 30/7/2022.

Trước đó, Thông báo Kết luận giám định của Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết cho biết tình trạng và nguyên lý hoạt động hồ bơi của Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né là "đúng", "phù hợp".

Cụ thể, Thông báo Kết luận giám định số 1017/TB - ĐĐTTH cho biết: "Căn cứ khoản 2 Điều 214 Bộ luật Tố tụng hình sự; Căn cứ Bản Kết luận giám định số 2587/KL-KTHS ngày 17/6/2022 của Phân viện KTHS tại TPHCM - Bộ Công an đối với toàn bộ quy trình hoạt động và kỹ thuật của hồ bơi trong vụ án: "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" xảy ra ngày 5/4/2022 tại Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né, thuộc Khu phố 1, phường Mũi Né, TP Phan Thiết. Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết thông báo về Kết luận giám định trên như sau:

"Bản vẽ thiết kế của hồ bơi đúng với thực tế thi công; Các thiết bị lắp đặt trong hồ bơi, kỹ thuật lắp đặt thiết bị trong hồ bơi đúng với thiết kế; Tình trạng hoạt động của hồ bơi phù hợp với thiết kế; Nguyên lý hoạt động của hệ thống hút, lọc, xả để làm sạch hồ phù hợp với thiết kế; Nguyên lý hoạt động của hồ bơi lưới, không thể hút một người có thể trạng cao 1m40, nặng 39 kg khi đang bơi hoặc đứng tại vị trí miệng hút dẫn đến tử vong".

Vụ án hình sự "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" đã được Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận khởi tố theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 139/QĐ-CQCSĐT ngày 31/5/2022.

* Như Báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa tin, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TPHCM đã gửi công hàm tới các cơ quan liên quan tại TPHCM và Bình Thuận về việc bé trai Hanawa Yukiji, quốc tịch Nhật Bản, đã bị đuối nước tại Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né vào ngày 5/4/2022. Sau đó, UBND quận 7, TPHCM, đã cấp trích lục khai tử ngày 12/4/2022.

Trong Đơn cứu xét của chị Huỳnh Thị Anh Thư gửi Tổng lãnh sự quán Nhật Bản, đã trình bày vụ việc như sau: Khoảng 10h ngày 5/4/2022, con trai chị là bé Hanawa Yukiji, sinh năm 2011, cùng 3 bé khác tới chơi tại Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né. Tới khoảng 10h35, các trẻ cùng nhóm phát hiện Hanawa Yukiji bị hút chặt vào thành hồ bơi, nơi có tấm kim loại.

Độ sâu của hồ bơi là 1 mét, trong khi bé Yukiji cao 1,4 mét. Do lực hút mạnh, cháu bị hút chặt phần lưng, cánh tay vào tấm kim loại, phần đầu bị chìm dưới mặt nước. Các cháu bé kéo Hanawa Yukiji ra khỏi chỗ bị hút đó nhưng không được, phải nhờ tới sự giúp đỡ của người lớn. Khi đưa lên bờ thì tim Hanawa Yukiji đã ngưng đập.

Trước đó, chị Trần Thị Nguyệt Vĩ, ngụ tại TPHCM, nhân chứng có mặt tại hiện trường, đã có những trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam. Chị Nguyệt Vĩ đã đưa các ý kiến đáng lưu ý như: Bé Hanawa Yukiji đã bị một lực hút rất mạnh vào phía trong tường của hồ bơi; một anh thanh niên cố gắng kéo bé Hanawa Yukiji ra khỏi chỗ bị hút đó nhưng không được; vết bầm trên lưng bé Hanawa Yukiji đã có ngay sau khi được đưa lên từ hồ bơi.

Trong Thông báo Kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết: "Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra xác minh, có đủ cơ sở xác định, vụ việc cháu Hanawa Yukiji tử vong do đuối nước lúc tắm tại hồ bơi nói trên có dấu hiệu của tội phạm "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" được quy định tại khoản 1 Điều 129 Bộ luật hình sự. Căn cứ khoản 2 Điều 143/BLTTHS, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc nói trên theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 139/QĐ-CQCSĐT ngày 31/5/2022".

Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số: 95/2022/TT ngày 20/5/2022 của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận đối với Hanawa Yukiji, sinh năm 2011: Bị phù phổi cấp, suy hô hấp cấp do ngạt nước dẫn đến tử vong. Còn Bản kết luận giám định pháp y về mô bệnh học số 04.141/MBH-22 ngày 19/4/2022 Trung tâm pháp y TPHCM thì cho biết, Hanawa Yukiji bị phù phổi cấp.

Anh Nguyễn Thanh Lý, nhân viên kỹ thuật, Trung tâm Thể thao dưới nước Yết Kiêu TPHCM, trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam cho biết, sau khi xem các vết bầm trên người cháu bé, và đọc các thông tin từ các bài viết đăng trên Báo Phụ nữ Việt Nam, anh cho rằng có thể hồ bơi tại Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mui Ne khi đó đang được vận hành máy bơm.

Anh Trần Thanh Lý, nhân viên kỹ thuật, Trung tâm Thể thao dưới nước Yết Kiêu TPHCM. Ảnh: NVCC

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết chưa đưa ra bất cứ thông tin gì thêm.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ án này khi có các diễn tiến tiếp theo.