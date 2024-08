Trong muôn vàn kiếp nạn, hãi hùng nhất vẫn là kiếp nạn với đồ ăn.

Một bài viết do một tài khoản (tạm gọi là T) đăng tải trên hội nhóm "Chê đồ ăn - Review Thật" phản ánh sự việc bát cơm trộn ăn gần xong phát hiện có "tiểu cường".

Cụ thể T có đặt một suất cơm trộn bò kèm kimbap chiên và một chai nước ship về nhà để dùng bữa. Đang ăn đến gần hết bát cơm, T phát hiện ra một con gián trong bát cơm. Sốc hơn cả, có vẻ như T đã ăn phải một phần của con gián bởi khi phát hiện ra "chú tiểu cường" này đã bị lẹm mất 1 góc.

"Trời ơi lần đầu tôi gặp phải trường hợp này luôn. Đang chill chill vừa ăn vừa lướt Tóp Tóp thì ngoặm phải miếng topping. Mới đầu tôi không nghĩ là tiểu cường đâu, chỉ nghĩ là 'ủa sao cơm trộn thịt bò lại có cái gì giòn giòn vậy', nhè xem thử mới phát hiện ra.

Dù có hận loài gián cỡ nào cũng không nên chiên hay xào giòn em nó làm thức ăn chứ. Lỡ nuốt mất nửa người em nó rồi giờ làm sao các bác?" - T chia sẻ.

Ăn ngon lành gần hết bát cơm mới phát hiện ra trong cơm có gián, thậm chí còn cắn mất 1 góc. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kinh khủng, huống chi khổ chủ còn cắn phải mà không hề hay biết. Nguyên một con gián "trưởng thành" to đùng nằm gọn trong bát cơm chứ không phải mấy con lít nhít bé xíu đâu mà không nhìn thấy.

Ngay lập tức bài phản ánh của T khiến tất cả mọi người hãi hùng. T còn cẩn thận chụp hình lại, con gián nằm trọn trong chiếc thìa, và đã bị mất một góc.

- "Ôi kinh khủng, đang ăn mà không nuốt nổi nữa rồi".

- "Chứng tỏ bếp rất bẩn nhé!".

- "Cơm trộn bò mà kèm topping tiểu cường thế này thì ngậy phải biết".

- "Xin địa chỉ quán để còn né ngay và luôn bạn ơi".

- "Nhìn ảnh thôi đã thấy gai hết người rồi, khổ thân bạn, khéo ám ảnh luôn".

Vẫn biết đồ ăn thức uống luôn phải đảm bảo vệ sinh. Những thứ "topping" như thế này là không thể chấp nhận được. Ngoài sự việc mà T vừa phản ánh, không ít những hội nhóm review đồ ăn nhận về hàng loạt các bài phốt về các hàng quán có gián, ruồi... trong thức ăn, đến người xem cũng phải kinh hãi, nữa là người trực tiếp ăn phải những món ăn này.

Một sự việc từng gây xôn xao một thời gian, khi khách hàng phản ánh đồ ăn của một quán có gián. Cụ thể, chủ tài khoản này có đặt hai phần cơm bò sốt tiêu và cơm rang xá xíu tại một quán ăn cũng khá có tiếng ở Hà Nội.

Trong hộp cơm bò sốt tiêu, bò đâu thì chưa thấy mà xuất hiện một "tiểu cường" ngay giữa phần ăn. Thậm chí, con gián này còn có cỡ lớn, nằm gọn trong phần sốt tiêu kèm hành tây.

Quá bất bình về khâu chuẩn bị đồ ăn cho khách, người đã phản ánh: "Sai lầm là chuyện bình thường nhưng sai thế này thì chịu. Sẽ chăm chỉ ăn cơm nhà hơn sau khi quán tặng thêm cho cà cuống nguyên con".

Sau khi bài viết được đăng tải, chủ quán ăn đã chủ động liên lạc với khách để giải quyết sự cố. Tuy nhiên, thực khách này khẳng định sẽ không quay lại quán thêm lần nào nữa.

Một trường hợp khác, chủ tài khoản K.P. đang ăn cùng bạn thì phát hiện 1 con ruồi trong phần phô mai. Cô đã phản ánh ngay với nhân viên nhà hàng hôm ấy.

"Mình có gọi 1 set gà viền phô mai 2 người. Khi đang ăn được một nửa, lúc lật phô mai thì mình thấy con ruồi ở bên dưới. Mình đã gọi nhân viên ra ngay lúc đó và bạn nhân viên đã giải thích: Đây không phải do cửa hàng cố tình, mà có thể là ruồi bay vào trong khay trước khi đổ phô mai lên. Bạn ý có xin lỗi và đề xuất giảm 40% hóa đơn cho bàn mình. Bên mình cũng không muốn làm căng vì có rất nhiều khách đang dùng bữa nên chấp nhận đề xuất đấy.

Mình và chị cũng đứng dậy ngay sau đấy vì cảm thấy không thể ăn tiếp dù vẫn còn khoảng một nửa. Đến khi ra quầy thu ngân thì bill in ra chỉ giảm 20% và bạn nhân viên thu ngân giải thích: Do vô tình con ruồi rơi vào khay trước khi đổ phô mai thôi nên chỉ giảm 20%. Chị em mình không đồng ý với cách giải quyết đó thì bạn thu ngân mới miễn cưỡng in bill 40%" - K.P. phản ánh.

K.P. cũng phản ánh thêm: "Thật ra vấn đề ở đây không phải là giảm 20% hay 40% mà là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng dịch vụ rất tệ của cửa hàng. Hai chị em mình đi ăn, xác định là trả tiền mà phải nhận lại khay thức ăn có ruồi. Chị em mình đã không muốn làm ầm ĩ, không muốn làm khó nhân viên nên mới đồng ý giảm 40% . Nhưng có vẻ các bạn ý lại đang nghĩ 2 chị em mình cố tình bắt bẻ để được giảm giá, mới đưa bill giảm 20% ra như để giải quyết cho có".

Ồn ào một hồi, cuối cùng chủ quán nhắn tin cho K.P. xin lỗi về sự việc này.

Lướt một vòng trên mạng xã hội, rất nhiều những bài bóc phốt đồ ăn có gián, ruồi... khiến dân tình thực sự quan ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Cũng mong các nhà hàng quán xá, hay ngay cả các quán đồ ăn online chú ý việc giữ gìn vệ sinh để không còn những tình trạng thế này được phản ánh nữa.