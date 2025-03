Thực hư thông tin thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi chứa thiomersal gây nguy hiểm và phản ứng của các mẹ bỉm sữa

Những ngày gần đây, thông tin thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi Natriclorid 0.9% chứa chất thiomersal gây nguy hiểm cho người dùng làm xôn xao mạng xã hội. Sự việc bắt nguồn từ một bài viết của một người bán hàng online, trong đó cảnh báo về sự hiện diện của thiomersal trong các sản phẩm này, kèm theo những lời lẽ gây hoang mang về những tác hại tiềm ẩn đối với sức khỏe con người, đặc biệt là đối tượng trẻ em. Bài viết này còn sử dụng hình ảnh sản phẩm Natriclorid 0.9% do Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng - HAIPHARCO sản xuất để minh họa, khiến thông tin càng thu hút sự chú ý và lo lắng của nhiều người.

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ của đông đảo người dùng mạng xã hội. Phần lớn các nội dung bình luận đều tỏ ra bức xúc trước sự thiếu hiểu biết và lan truyền thông tin sai lệch của người đăng bài. Nhiều người cho rằng việc đưa thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng có thể gây hoang mang, lo lắng không cần thiết cho các bậc phụ huynh, đặc biệt là những người có con nhỏ.

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ cho thấy: Thiomersal là một hợp chất gốc thủy ngân ethyl, được biết đến phổ biến với vai trò là một chất bảo quản gốc thủy ngân trong vaccine. Khác với metyl thủy ngân, ethyl thủy ngân được đào thải dễ dàng ra khỏi cơ thể con người trong thời gian ngắn nên không có điều kiện tích tụ đến ngưỡng có thể gây hại cho sức khỏe tổng thể của chúng ta.

Để hiểu rõ hơn, thimerosal đã được dùng làm chất bảo quản kháng khuẩn trong chế phẩm sinh học và dược phẩm từ năm 1930. Nó được dùng thay cho Benzalkonium clorid và các chất bảo quản phenylmercuric khác, có cả tính chất kháng khuẩn và kháng nấm. Bên cạnh đó, thimerosal cũng có mặt trong các công thức thuốc nhỏ mắt, vaccine với vai trò như một chất kháng khuẩn, giúp cho sản phẩm luôn trong tình trạng vô khuẩn.

Quan trọng hơn, thiomersal được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận là an toàn khi sử dụng với liều lượng cho phép. Bộ Y tế Việt Nam cũng cho phép sử dụng thiomersal trong một số sản phẩm (ví dụ như: thuốc nhỏ mắt), với hàm lượng được kiểm soát chặt chẽ (quy định tại Dược điển Việt Nam 5), đảm bảo an toàn cho người sử dụng đi kèm khuyến cáo: sử dụng hợp lý, không lạm dụng các sản phẩm có chứa thiomersal.

Mặt khác, theo các giấy tờ liên quan tới sản phẩm cho thấy, hàm lượng thiomersal trong Thuốc nhỏ mắt, mũi Natriclorid 0.9% là vô cùng nhỏ, nằm trong ngưỡng giới hạn được Bộ Y tế cho phép, đảm bảo an toàn với sức khỏe người dùng.

Hàm lượng Thiomersal trong Thuốc nhỏ mắt, mũi Natriclorid 0.9% là vô cùng nhỏ, an toàn với người sử dụng

Ngay khi nội dung bài viết này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, đại diện Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng cho biết, đơn vị đã liên hệ với người viết bài cũng như đã chuẩn bị các giấy tờ, thủ tục pháp lý để làm việc với cơ quan chức năng về các nội dung không đúng sự thật, đang lan truyền gây mất niềm tin của người dùng đối với sản phẩm của công ty.

Kế thừa công nghệ sản xuất và kinh nghiệm của Công ty Dược phẩm và Xí nghiệp Dược phẩm Hải Phòng với 40 năm hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, phân phối dược phẩm, HAIPHARCO luôn lấy sự uy tín và trách nhiệm với người tiêu dùng làm đầu. Các sản phẩm chủ đạo của công ty gồm: thuốc nhỏ mắt, thuốc nhỏ mũi, thuốc nang mềm, viên nén. Trong đó, Thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi Natriclorid 0.9% là một trong số rất nhiều các sản phẩm Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe mũi - mắt -họng của đơn vị đã và đang được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường.

Như vậy, có thể thấy trong bối cảnh thông tin nhiễu loạn, việc lựa chọn sản phẩm uy tín, được kiểm định rõ ràng là vô cùng quan trọng. Ngoài ra, trước những thông tin trái chiều trên mạng xã hội, các bậc phụ huynh nên cẩn trọng và tìm hiểu kỹ thông tin từ các nguồn uy tín như bác sĩ, chuyên gia y tế hoặc các cơ quan chức năng. Thay vì hoang mang lo lắng, hãy trở thành những người tiêu dùng thông thái, lựa chọn sản phẩm an toàn, chất lượng và phù hợp với nhu cầu của con em mình.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, chủ nhân của bài viết đã xóa bỏ các nội dung trên khỏi trang cá nhân của mình sau khi nhận được phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng mạng.