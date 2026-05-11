Thực hư tấm ảnh Miu Lê diện áo điệu đà, đi cùng bạn trai trước khi dương tính với ma túy

Giữa lúc Miu Lê đang là tâm điểm chú ý của dư luận, cộng đồng mạng bất ngờ lan truyền rầm rộ loạt hình ảnh của nữ ca sĩ sinh năm 1991 chụp cùng Nam Vlog, bạn trai của cô.

Trong ảnh, Miu Lê diện chiếc áo thể thao có dòng chữ "điệu đà" quen thuộc, đeo kính mát, xuất hiện cạnh người bạn đồng hành cao ráo trong trang phục năng động, cả hai di chuyển cùng nhau một cách khá thân mật.

Điều đáng nói là chiếc áo này cũng được Miu Lê mặc khi làm việc với cơ quan chức năng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Được biết, Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo VOV đưa tin, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội) và 3 đối tượng khác. Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy.

Chính vì thế, nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đã hẹn hò với bạn trai trước khi dính vào ồn ào.

Tuy nhiên, những hình ảnh này thực chất được chụp từ năm 2025, không phải mới đây. Miu Lê và Nam Vlog công khai hẹn hò vào giữa năm 2025, cả hai liên tục bày tỏ tình cảm cho đối phương trên MXH. Nam Vlog tên thật là Trần Hoàng Nam, sinh năm 1996, từng là du học sinh tại Canada trước khi trở về Việt Nam và tốt nghiệp ngành Entrepreneurship (Khởi nghiệp) tại Đại học RMIT Việt Nam - ngôi trường danh tiếng thường gắn liền với hình ảnh "con nhà giàu".

Tuy nhiên, thời gian gần đây cả hai dính nghi vấn đã chia tay do không còn tương tác qua lại trên mạng xã hội. Mặc dù vậy, người trong cuộc vẫn giữ im lặng về những nghi vấn này.