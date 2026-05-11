Động thái của Miu Lê sau khi bị tạm giữ vì liên quan nghi án ma túy

Mới đây, theo thông tin từ VOV.VN, Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê, trú tại TP.HCM); Vũ Khương An (SN 1995, trú tại TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1993, Hà Nội) và 3 đối tượng khác.

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Về phía Miu Lê, hiện tại cô đã tắt tính năng bình luận trên trang cá nhân TikTok 2 triệu người theo dõi. Phía đại diện của Miu Lê chưa có chia sẻ mới liên quan đến sự việc.

Trang cá nhân của Miu Lê khóa tính năng bình luận trên trang cá nhân

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991. Cô là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt khi hoạt động song song ở lĩnh vực ca hát, điện ảnh và gameshow. Cô bắt đầu được công chúng chú ý qua các bộ phim tuổi teen như Những Thiên Thần Áo Trắng, Em Là Bà Nội Của Anh hay Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Ở lĩnh vực âm nhạc, cô sở hữu nhiều ca khúc từng gây sốt như Yêu Một Người Có Lẽ, Anh Đang Nơi Đâu hay Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ tiếp tục nhận được sự chú ý khi tham gia nhiều chương trình thực tế và viral nhờ tính cách “tẻn tẻn”, lầy lội nhưng thẳng thắn.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Miu Lê sở hữu nhà riêng, xế hộp sang trọng và thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch, tập luyện thể thao hay chăm sóc bản thân trên mạng xã hội. Những năm gần đây, nữ ca sĩ còn gây chú ý với màn “lột xác” ngoại hình khi giảm cân thành công, theo đuổi phong cách cá tính, khỏe khoắn và gợi cảm hơn trước. Hiện tại, Miu Lê còn góp mặt trong dự án Đại Tiệc Trăng Máu đang công chiếu ở rạp.

Miu Lê là nữ ca sĩ quen mặt của khán giả Việt

