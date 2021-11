Thực hư hình xăm trên cánh tay của Song Hye Kyo gây tranh cãi những ngày qua, vợ cũ Song Joong Ki có thật sự nổi loạn đến vậy?

Cách đây ít ngày, cư dân mạng không ngừng bàn tán trước hình xăm trên cánh tay của Song Hye Kyo xuất hiện trong đoạn teaser phim Now, We Are Breaking Up.

Nhiều người cho rằng, nữ diễn viên đã có màn lột xác, thay đổi hình tượng sau nhiều năm "đóng đinh" với hình ảnh ngọc nữ. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng, hình xăm trên cánh tay của Song Hye Kyo là giả, và được nữ diễn viên sử dụng cho mục đích quay phim.

Tuy nhiên mới đây, khi xuất hiện trong một bức ảnh mà Han Hyo Joo đăng tải, nhân dịp dự án của nữ diễn viên này lên sóng, người hâm mộ liền nhanh chóng soi được hình xăm trên cánh tay của Song Hye Kyo. Điều này chứng minh, vợ cũ Song Joong Ki đã xăm mình chứ không hẳn là sử dụng hình xăm giả để đóng phim.

Hình xăm trên cánh tay của Song Hye Kyo nhanh chóng bị fan soi ra.

Trước đó, khi chia sẻ về nhân vật của cô trong phim, Song Hye Kyo chia sẻ rằng: "Tôi từng đóng phim tình cảm, phim hành động vào những năm tôi 20, 30 tuổi và bây giờ, tôi đang thay đổi nó, đó là sự khác biệt trong khoảng thời gian qua của tôi. Tôi muốn xây dựng bản thân thông qua kinh nghiệm, cũng như các tình huống, chắc chắn cách diễn đạt sẽ khác với quá khứ".

Trong bộ phim Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo sẽ đảm nhận vai Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Nhân vật này có tính cách độc lập, mạnh mẽ, thông minh và luôn kiểm soát mọi thứ rất tốt. Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong).

Phim sẽ chính thức lên sóng vào ngày 12/11 tới đây trên kênh SBS.