Thực dưỡng Ngọc An - Thương hiệu thực dưỡng nỗ lực vì sức khỏe người tiêu dùng

Xuất phát từ nhu cầu sử dụng những sản phẩm sạch, chất lượng, dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng. Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Ngọc An đã cho ra đời thương hiệu "Thực dưỡng Ngọc An" với nhiều sản phẩm thực dưỡng đầy đủ giấy phép về an toàn thực phẩm và kinh doanh.



Những sản phẩm thực dưỡng được chế biến từ nguồn nguyên liệu hữu cơ sạch. Các loại hạt với giá trị dinh dưỡng cao có trong sản phẩm thương hiệu Thực dưỡng Ngọc An như: đậu đỏ hạt nhỏ, đậu đen xanh lòng, gạo lứt huyết rồng hữu cơ. Thành phần tinh khiết đã góp phần tạo nên các sản phẩm cao cấp, chất lượng, thơm ngon, bổ dưỡng.

Bột gạo lứt Ngọc An và Trà gạo lứt Ngọc An là những sản phẩm có tiếng trên thị trường thực dưỡng

Thương hiệu Thực dưỡng Ngọc An được sản xuất thủ công, đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, cùng nguồn nguyên liệu hữu cơ đi cùng với 6 không: Không chất bảo quản, không chất phụ gia, không chất hương liệu phẩm màu, không chất hóa học, không chất ổn định, không sử dụng giống biến đổi gen.

Sản phẩm của công ty bao gồm: bột gạo lứt Ngọc An, trà gạo lứt Ngọc An … được chế biến theo phương pháp thực dưỡng đã được kiểm nghiệm bởi Viện Dinh dưỡng Quốc gia có chứa các thành phần khoáng chất thiết yếu như: vitamin nhóm B (B1, B3, B6), vitamin E, magiê, mangan, sắt và chất xơ….

Những khoáng chất này giúp cân bằng dinh dưỡng, đồng thời hỗ trợ giảm cholesterol xấu trong cơ thể, kiểm soát cân nặng, thanh lọc cơ thể, ngừa oxy hóa. Từ đó giúp hỗ trợ người dùng có một cơ thể khỏe mạnh, vóc dáng thon gọn cùng tinh thần thoải mái, thư giãn.

Các sản phẩm thương hiệu Thực dưỡng Ngọc An được Viện Dinh dưỡng Quốc gia kiểm định và đánh giá cao về hàm lượng dinh dưỡng, chất lượng.

Thực phẩm được kiểm soát nguyên liệu đầu vào với nguyên liệu sạch; quy trình sản xuất luôn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm…các sản phẩm của Thực dưỡng Ngọc An nhanh chóng có chỗ đứng trên thị trường, được khách hàng đón nhận.

Bộ đôi sản phẩm yêu thích của người tiêu dùng khi hướng đến chế độ ăn thực dưỡng

Theo đại diện Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Ngọc An, trong thời gian tới đơn vị sẽ mở rộng mạng lưới đại lý để người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp cận và sử dụng những sản phẩm thực dưỡng chất lượng. Đồng thời, công ty dự kiến sẽ liên kết, mở rộng quy mô trồng trọt để tự chủ nguồn nông sản hữu cơ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng sản phẩm thực dưỡng của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Người tiêu dùng có thể tìm hiểu thêm các sản phẩm thực dưỡng Ngọc An tại https://www.thucduongngocan.com