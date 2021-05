Thực đơn tối nay vẫn chỉ có 3 món nhưng đảm bảo ngon vô đối và thao tác chỉ 30 phút là xong

Rau ngót có hàm lượng vitamin A, vitamin C cao hơn hẳn so với bưởi, chanh, cam... Đây là thành phần quan trọng trong quá trình sản xuất collagen, vận chuyển chất béo, điều chỉnh nồng độ cholesterol và miễn dịch. Ngoài ra, vitamin C trong cơ thể là yếu tố cần thiết để vết thương mau lành và chống lão hóa, giúp cải thiện chức năng não. Vitamin A là cần thiết giúp cơ thể chống nhiễm khuẩn và duy trì làn da khỏe mạnh.

Tuy nhiên, lượng vitamin C trong rau ngót sẽ bị mất đi khi rau bị dập nát. Đó chính là lý do bạn không nên vò rau ngót khi rửa.

Ngoài ra, theo Đông y, lá rau ngót tính mát lạnh, ngoài tác dụng thanh nhiệt, giải độc, rất hợp để ăn trong mùa nóng này.

Lưu ý: Rau ngót có chứa papaverin - chất gây hiện tượng co thắt cơ tử cung, có thể khiến chị em bị sảy thai. Do vậy, phụ nữ có thai nên hạn chế ăn rau ngót để tránh những trường hợp không mong muốn.