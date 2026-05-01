"Thực đơn giảm cân" của bé gái 7 tuổi gây tranh cãi: Trẻ em đang bị người lớn đầu độc tư duy ra sao?

Hiện nay, hình ảnh những đứa trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng suốt ngày rên rỉ chuyện giảm cân đã không còn là điều hiếm gặp. Nhiệm vụ chính của học sinh là học tập và phát triển thể chất, cả hai điều này đều đòi hỏi một nguồn dinh dưỡng dồi dào. Việc ưu tiên thịt, trứng, sữa trong khẩu phần ăn mới là lựa chọn đúng đắn. Thế nhưng, thực tế đáng lo ngại là ngày càng nhiều trẻ em rơi vào nỗi ám ảnh về vóc dáng quá sớm.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video của một giáo viên tiểu học ghi lại bữa trưa của học sinh mình. Một bé gái 7 tuổi, đang học lớp 1, mang theo hộp cơm chỉ có hai ngăn nhỏ: một ngăn đựng chút cơm trắng và ngăn còn lại là vài cọng rau xanh héo hắt.

Khi cô giáo xót xa hỏi tại sao lại ăn ít như vậy, cô bé ngây thơ trả lời rằng: "Cậu của con bảo con có bụng mỡ, trông béo lắm nên chỉ được ăn thực đơn giảm cân, không được ăn nhiều".

Câu trả lời của em khiến người nghe không khỏi nhói lòng. Một đứa trẻ vừa mới bước chân vào tiểu học đã bị tiêm nhiễm tư duy về sự khiếm khuyết ngoại hình. Chính người lớn đang dùng những tiêu chuẩn khắt khe và lệch lạc của mình để áp đặt lên con trẻ, vô tình tước đi quyền được ăn no và phát triển khỏe mạnh của các em.

Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ, cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với gia đình của bé gái. Nhiều ý kiến cho rằng đây không phải là yêu thương mà là một sự "ngược đãi" về tâm lý và thể chất:

- Trẻ con 7 tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn, thiếu chất sẽ ảnh hưởng đến trí não và chiều cao. Người cậu thật sự quá thiển cận!

- Thật đáng sợ khi nỗi ám ảnh về cái đẹp gầy gò của người lớn lại được truyền sang một đứa trẻ chưa biết gì.

- Tại sao lại bắt một đứa trẻ ăn kiêng khắc nghiệt như người mẫu trong khi em cần năng lượng để chạy nhảy và học tập?

Nhiều người cũng đồng tình rằng việc trẻ em tiếp cận Internet quá sớm mà không có sự giám sát đã khiến các em dễ dàng bị đầu độc bởi những trào lưu thẩm mỹ không lành mạnh.

Thực tế, không ít người trẻ hiện nay coi "gầy" đồng nghĩa với "đẹp". Họ dùng những biện pháp cực đoan để ép cân và tin rằng chỉ khi có thân hình mỏng manh mới đáng được yêu thương hay công nhận. Khi những tư duy này tiếp cận với học sinh - đối tượng chưa đủ chín chắn về tâm lý, hệ lụy sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Giáo dục thực chất nên là sự dẫn dắt trẻ em biết chấp nhận vẻ đẹp đa dạng và hiểu rằng giá trị bản thân nằm ở tri thức, phẩm chất và năng lực, chứ không chỉ ở vẻ bề ngoài. Để giúp trẻ thoát khỏi sự kìm kẹp của những tiêu chuẩn thẩm mỹ hạn hẹp, cần lưu ý các vấn đề sau:

1. Xây dựng nền tảng dinh dưỡng khoa học

Phụ huynh và nhà trường cần phổ biến kiến thức về sức khỏe, giúp trẻ hiểu rằng một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng quan trọng nhất cho việc học tập. Thay vì bắt trẻ nhịn ăn, hãy khuyến khích các em vận động thể chất và có chế độ ăn cân bằng.

2. Hình thành tư duy thẩm mỹ đúng đắn

Cần dạy trẻ biết yêu thương và trân trọng cơ thể mình. Đừng để trẻ tin rằng "gầy" là tiêu chuẩn duy nhất của cái đẹp. Hãy giúp trẻ hiểu rằng mỗi cá nhân đều có những nét đẹp riêng biệt không thể thay thế.

3. Hạn chế tác động tiêu cực từ mạng xã hội

Cha mẹ cần kiểm soát nội dung trẻ tiếp cận trên mạng, tránh để các em bị cuốn vào những trào lưu giảm cân cực đoan hay những thông tin sai lệch về quản lý vóc dáng.

4. Giáo dục bằng sự thấu hiểu, không bằng sự phán xét

Thay vì dùng những từ ngữ gây tổn thương như "béo", "bụng mỡ"..., người lớn nên sử dụng cách tiếp cận nhẹ nhàng, khích lệ trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa để phát triển thể chất một cách tự nhiên.

Sự phát triển của một đứa trẻ không nên bị giới hạn trong hai ngăn của một hộp cơm "giảm cân" nghèo nàn. Hãy để trẻ em được lớn lên với một tâm hồn tự tin và một cơ thể tràn đầy sức sống.