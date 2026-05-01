Sinh con trai ở tuổi 67, sao Việt nói 1 câu về mối quan hệ với 2 con gái riêng: Không chê được

Sau khi thông báo đường ai nấy đi vào năm 2019, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài 24 năm, nghệ sĩ Quang Minh và Hồng Đào vẫn giữ được mối quan hệ văn minh, cùng nhau đồng hành trong việc nuôi dạy hai con gái. Những năm gần đây, cuộc sống riêng của nam nghệ sĩ nhận được nhiều sự quan tâm khi anh có gia đình mới và đón con trai ở tuổi 67.

Sự thay đổi này khiến không ít khán giả tò mò: liệu việc có thêm con nhỏ có làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh và hai con gái đã trưởng thành?

nghệ sĩ Quang Minh

Trong chia sẻ mới đây với báo chí, Quang Minh thẳng thắn phủ nhận. Anh cho biết, với những người hiểu mình, tình yêu dành cho hai con gái là điều không cần phải chứng minh. Nam nghệ sĩ kể, khi các con còn nhỏ, anh gần như tự tay chăm lo mọi sinh hoạt, từ những việc nhỏ nhất như giặt giũ, sắp xếp đồ đạc. Thậm chí đến năm 18 tuổi, các con vẫn chưa phải tự sử dụng máy giặt vì trước đó mọi thứ đều do anh đảm nhận.

Kỷ niệm ngày đưa con vào ký túc xá vẫn khiến anh nhớ rõ. Từ việc dọn dẹp, sắp xếp phòng ốc đến khi mọi thứ ổn định, anh mới yên tâm rời đi. Với Quang Minh, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách anh thể hiện tình cảm của một người cha.

"Có thêm con trai thì vui, nhưng không có chuyện thiên vị. Tôi thương con nào cũng như nhau", anh chia sẻ.

Nam nghệ sĩ cũng thừa nhận, hiện tại anh không còn gần gũi hai con gái nhiều như trước do khoảng cách địa lý và những thay đổi trong cuộc sống. Tuy vậy, anh vẫn luôn dõi theo từng chặng đường trưởng thành của các con, và điều khiến anh yên tâm nhất là cả hai đều đang có cuộc sống ổn định. Chỉ cần các con hạnh phúc, bình yên là đủ.

Ly hôn vẫn cư xử văn minh

Hai con gái của Quang Minh - Hồng Đào đều sở hữu thành tích học tập đáng chú ý. Con gái lớn, Vicky Phương Vân, tốt nghiệp Đại học UC Santa Barbara (Mỹ) và lựa chọn con đường riêng ngoài lĩnh vực giải trí. Trong khi đó, Sophia Minh Châu, con gái thứ hai gây ấn tượng với ngoại hình nổi bật và cũng hoàn thành chương trình đại học tại California.

Dù lớn lên và học tập tại Mỹ, cả hai vẫn giữ được sự gắn bó với văn hóa Việt Nam. Trong các dịp lễ Tết, họ thường mặc áo dài, tham gia các hoạt động truyền thống cùng gia đình, điều được cho là ảnh hưởng từ cách nuôi dạy của cả Quang Minh và Hồng Đào.

Không còn là vợ chồng, nhưng Quang Minh và Hồng Đào vẫn duy trì sự kết nối như những người bạn. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ cảm giác dễ chịu khi nhận được sự quan tâm từ vợ cũ trong những lần gặp lại. Cả hai cũng thường xuyên động viên nhau trong công việc và cuộc sống.

Về phía Hồng Đào, nữ nghệ sĩ từng nói quan điểm làm mẹ của mình là cân bằng giữa sự gần gũi và nguyên tắc. Chị chọn cách làm bạn với con phần lớn thời gian, nhưng vẫn giữ một khoảng ranh giới để con hiểu vai trò của người mẹ. Hai con gái cũng được khuyến khích tự lập từ sớm, đi làm thêm và tự chi tiêu cho nhu cầu cá nhân.

Câu chuyện của Quang Minh cho thấy, sau những thay đổi trong đời sống riêng, điều giữ vai trò bền vững nhất vẫn là cách ứng xử của người lớn. Không chỉ là việc có thêm con hay không, mà là cách mỗi người duy trì sự công bằng và trách nhiệm với các mối quan hệ đã có.

Trong bối cảnh nhiều gia đình hiện đại trải qua những biến động, cách Quang Minh và Hồng Đào giữ sự tôn trọng lẫn nhau, cùng hướng về con cái, được xem là một ví dụ về ứng xử văn minh sau chia tay.