Một trường tiểu học thông báo khẩn cho học sinh học online, dừng ăn bán trú

Theo thông tin từ VNExpress, Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, TP.HCM) đã ban hành thông báo vào ngày hôm qua sau khi nhận được sự đồng thuận từ đại đa số phụ huynh. Cụ thể, trong hai ngày 28-29/4, học sinh vẫn đến trường học trực tiếp vào buổi sáng theo thời khóa biểu. Tuy nhiên, nhà trường tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú, vì vậy phụ huynh sẽ đón con vào lúc 11h10. Vào buổi chiều, giáo viên sẽ tổ chức ôn tập cho học sinh bằng hình thức trực tuyến.

Đây là phương án tạm thời sau khi cơ quan y tế ghi nhận 25 ca gồm 23 học sinh và hai bảo mẫu của trường vào viện cấp cứu với triệu chứng đau bụng, nôn, sốt, tiêu chảy trong 3 ngày qua. Một trường hợp diễn tiến nặng phải thở máy.

