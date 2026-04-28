Một trường tiểu học thông báo khẩn cho học sinh học online, dừng ăn bán trú
Thông báo được đưa ra sau khi nhiều học sinh của trường nhập viện vì nghi ngộ độc.
Theo thông tin từ VNExpress, Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận, TP.HCM) đã ban hành thông báo vào ngày hôm qua sau khi nhận được sự đồng thuận từ đại đa số phụ huynh.
Cụ thể, trong hai ngày 28-29/4, học sinh vẫn đến trường học trực tiếp vào buổi sáng theo thời khóa biểu. Tuy nhiên, nhà trường tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú, vì vậy phụ huynh sẽ đón con vào lúc 11h10. Vào buổi chiều, giáo viên sẽ tổ chức ôn tập cho học sinh bằng hình thức trực tuyến.
Đây là phương án tạm thời sau khi cơ quan y tế ghi nhận 25 ca gồm 23 học sinh và hai bảo mẫu của trường vào viện cấp cứu với triệu chứng đau bụng, nôn, sốt, tiêu chảy trong 3 ngày qua. Một trường hợp diễn tiến nặng phải thở máy.
Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, kết quả khảo sát ngày 27/4 cho thấy hơn 80% phụ huynh của trường đồng thuận với phương án cho học sinh tổ chức học trực tiếp một buổi sáng và tạm dừng bán trú. Đồng thời, phần lớn phụ huynh cũng cho biết các em có đủ điều kiện để tham gia ôn tập các nội dung học tập trực tuyến tại nhà theo kế hoạch giảng dạy của giáo viên.
Theo thông tin đăng tải công khai trên trang web Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, thực đơn ăn bán trú của trường hôm 24-4 có trứng vịt hấp thịt heo, cá ba sa phi lê chiên nước mắm, bầu xào tỏi, canh rong biển đậu hũ nấu thịt; món xế là sữa chua uống probi; tráng miệng là bánh gạo. Suất ăn bán trú của trường do một công ty cung cấp.
Hiện các trường hợp nghi ngộ độc có tình trạng lâm sàng ổn định, được thăm khám, theo dõi và xử trí kịp thời. Đa số các ca đang được điều trị nội trú (23/25 trường hợp).