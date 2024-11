Ngày 25/11, lãnh đạo UBND huyện A Lưới cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở vùi lấp nhà dân. Chính quyền địa phương đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, Đoàn Kinh tế quốc phòng 92 tiến hành hỗ trợ di dời khẩn cấp hộ dân này để đảm bảo an toàn.

Chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình ông Trần Văn Khưa sơ tán người và di dời tài sản đến nơi an toàn sau vụ sạt lở.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 24/11, mưa lớn làm đất đá ở quả đồi phía sau nhà sạt lở, vùi lấp căn nhà của ông Trần Văn Khưa (SN 1973, trú tại thôn Liên Hiệp, xã Lâm Đớt, huyện A Lưới). Thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà ông Khưa có 8 người, 6 người phát hiện sự việc đã nhanh chân chạy ra khỏi nhà thoát nạn. Riêng ông Khưa và vợ là bà A Hơ không chạy kịp bị các đòn gỗ trong nhà rớt xuống gây chấn thương.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng công an, các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt và Đoàn Kinh tế quốc phòng 92 cùng người dân trên địa bàn nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai hỗ trợ gia đình ông Khưa, sơ cứu và đưa người bị thương đến Trung tâm y tế huyện A Lưới để cấp cứu và theo dõi.

Vợ chồng ông Trần Văn Khưa bị thương, được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Vụ sạt lở khiến nhiều tài sản của gia đình ông Khưa bị hư hỏng do đất đá vùi lấp. Ngay trong đêm 24/11, lực lượng chức năng đã hỗ trợ gia đình sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Đến khoảng 22h tối cùng ngày, công tác sơ tán, di chuyển người bị nạn và tài sản đã hoàn thành.

Được biết, từ đêm 24/11, khu vực thượng nguồn hồ Tả Trạch và thủy điện Bình Điền xuất hiện mưa to đến rất to. Huyện A Lưới là địa phương có địa hình phức tạp, nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi có mưa to xảy ra.