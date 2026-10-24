Thừa Lỗi: Từ vai phụ trong 'Vân Chi Vũ' đến nam thần gây sốt màn ảnh Hoa ngữ

Thừa Lỗi đang là một trong những gương mặt được chú ý của màn ảnh Hoa ngữ. Với gương mặt góc cạnh, phong thái điềm tĩnh và ngoại hình phù hợp với dòng phim cổ trang, nam diễn viên từng bước chuyển từ những dự án chiếu mạng ít được biết đến sang các bộ phim có quy mô lớn hơn.

Gần đây, vai Ngu Sưởng Hiên trong Ngọc Điệm Thu tiếp tục đưa tên tuổi Thừa Lỗi trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Ngọc Điệm Thu gây sốt, diễn xuất vẫn có ý kiến trái chiều

Trong Ngọc Điệm Thu , Thừa Lỗi đảm nhận vai Ngu Sưởng Hiên, thiếu soái xuất thân từ gia tộc quân phiệt. Nhân vật có tính cách kiêu ngạo, cố chấp, quyền lực, quen với việc kiểm soát mọi tình huống nhưng lại không thể chi phối tình cảm của Diệp Bình Quân, do Từ Nhược Hàm đóng.

Thừa Lỗi vào vai Ngu Sưởng Hiên, thiếu soái xuất thân từ gia tộc quân phiệt trong phim “Ngọc Điệm Thu”.

Bộ phim lên sóng từ ngày 12/10/2026 trên đài Hồ Nam và nền tảng Mango TV. Theo dữ liệu Maoyan, tác phẩm đạt rating cao nhất 0,533%, dẫn đầu khung giờ phát sóng trong nhóm đài truyền hình vệ tinh; lượt xem trực tuyến vượt 16 triệu sau hai ngày phát hành

Trong phim, Ngu Sưởng Hiên yêu Diệp Bình Quân nhưng cô vẫn hướng về vị hôn phu Giang Học Đình. Sự xuất hiện của tình địch khiến thiếu soái nhiều lần ghen tuông, tìm cách chứng minh bản thân và giành lấy sự chú ý của người mình yêu.

Nhân vật này tạo cơ hội để Thừa Lỗi thể hiện những trạng thái cảm xúc mạnh hơn so với Cung Thượng Giác. Nếu ở Vân Chi Vũ , anh thường giữ vẻ điềm tĩnh, kín đáo thì trong Ngọc Điệm Thu , Ngu Sưởng Hiên có những khoảnh khắc bộc lộ sự bốc đồng, bất an và cố chấp.

Tuy vậy, vai diễn cũng tạo ra tranh luận. Một bộ phận khán giả đánh giá cao ngoại hình, ánh mắt và phong thái của Thừa Lỗi, cho rằng anh phù hợp với hình tượng thiếu soái thời Dân quốc. Ngược lại, có ý kiến nhận xét một số phân đoạn diễn xuất của nam diễn viên còn gượng gạo, nhất là khi biểu cảm được đẩy lên cao trào.

Bên cạnh đó, kịch bản phim cũng gây tranh luận khi đặt nữ chính vào tình thế phải đánh đổi bản thân để cứu vị hôn phu và lo viện phí cho mẹ. Một số ý kiến đặt câu hỏi về cách tác phẩm xây dựng ranh giới giữa tình yêu, sự chiếm hữu và quyền lựa chọn của phụ nữ.

Từ chàng trai học kiến trúc đến nam thần phim Hoa ngữ

Thừa Lỗi là diễn viên Trung Quốc được chú ý rộng rãi trong những năm gần đây. Sinh ngày 18/12/1993 tại Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, anh từng theo học chuyên ngành Thiết kế Môi trường tại Học viện Mỹ thuật Hà Bắc trước khi theo đuổi diễn xuất.

Trước khi trở thành gương mặt được chú ý của màn ảnh Hoa ngữ, Thừa Lỗi từng theo học chuyên ngành Thiết kế Môi trường tại Học viện Mỹ thuật Hà Bắc, Trung Quốc.

Năm 2018, Thừa Lỗi bắt đầu tham gia các dự án phim ảnh. Đây là giai đoạn nam diễn viên làm quen với môi trường phim trường và thử sức ở nhiều dạng nhân vật, nhưng tên tuổi chưa được đông đảo khán giả biết đến.

Trong những năm tiếp theo, anh chủ yếu góp mặt trong các bộ phim chiếu mạng, từ tình cảm hiện đại đến cổ trang. Năm 2019, Thừa Lỗi xuất hiện trong Chẳng qua là chia tay 2 và Bầu trời trong xanh không tưởng . Đến năm 2020, anh tham gia Chúng ta không phải anh em.

Năm 2021, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong Bạn trai Husky của tôi , Hoàng hậu tiến công và Huynh trưởng đại nhân, giải ước đi!.

Dù đã có cơ hội đảm nhận vai trung tâm trong một số tác phẩm, Thừa Lỗi vẫn chưa tạo được độ nhận diện rộng rãi. Phần lớn dự án thời kỳ này có quy mô vừa phải, giúp anh tích lũy kinh nghiệm trước khi tham gia những bộ phim có sức lan tỏa lớn hơn.

Vai Tiêu Hàn Thanh trong bộ phim giúp anh được chú ý ở dòng phim ngắn cổ trang.

Năm 2022, Thừa Lỗi đảm nhận vai Tiêu Hàn Thanh trong Hư Nhan . Bộ phim ngắn cổ trang xoay quanh câu chuyện hoán đổi dung mạo, thân phận và những mối quan hệ tình cảm nhiều biến cố.

Trong phim, anh đóng vai một nhân vật có tính cách điềm tĩnh, lý trí, đồng thời trải qua những chuyển biến trong chuyện tình cảm. Tác phẩm giúp Thừa Lỗi tiếp cận thêm nhóm khán giả yêu thích dòng phim ngắn cổ trang Trung Quốc.

Hư Nhan là một trong những dự án giúp nam diễn viên được biết đến nhiều hơn với vai trò nam chính. Cùng năm, anh còn tham gia Thế giới bí mật của người vợ và Học viện trên núi Cốc Viễn.

Dù chưa trở thành gương mặt phổ biến trên màn ảnh Hoa ngữ, Thừa Lỗi đã có thêm cơ hội đảm nhận những nhân vật giữ vai trò quan trọng trong câu chuyện.

Tháng 9/2023, Thừa Lỗi tham gia Vân Chi Vũ với vai Cung Thượng Giác. Dù không phải nam chính trung tâm, Cung Thượng Giác vẫn thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhân vật thường xuất hiện trong các tình huống đấu trí, đồng thời có tuyến tình cảm với Thượng Quan Thiển, do Lư Dục Hiểu thủ vai.

Thừa Lỗi vào vai Cung Thượng Giác trong “Vân Chi Vũ” (2023)

Sau tác phẩm, Thừa Lỗi được một bộ phận người hâm mộ gọi là “nam phụ 10 điểm”. Vai diễn giúp anh được biết đến rộng rãi hơn, đồng thời mở ra cơ hội tham gia những dự án có quy mô lớn.

Sau Vân Chi Vũ, Thừa Lỗi tiếp tục góp mặt trong Nhan Tâm Ký, phát sóng từ tháng 6/2024, và Đại Mộng Quy Ly, lên sóng từ tháng 10 cùng năm.

Các dự án này giúp nam diễn viên duy trì hoạt động trong dòng phim cổ trang, đồng thời làm việc với những ê-kíp và dàn diễn viên khác nhau. Anh tiếp tục xuất hiện trong các câu chuyện kết hợp tình cảm, bí ẩn và yếu tố giả tưởng.

Trong giai đoạn này, hình ảnh của Thừa Lỗi trên màn ảnh vẫn chủ yếu gắn với các nhân vật có phong thái điềm tĩnh, địa vị hoặc thân phận đặc biệt. Đây cũng là những dạng vai anh tiếp tục đảm nhận trong các dự án phát hành sau đó.

Năm 2025, Thừa Lỗi có nhiều cơ hội đảm nhận tuyến nhân vật trung tâm. Trong Cẩm nguyệt như ca, lên sóng tháng 8, anh đóng cặp với Châu Dã, vào vai Tiêu Giác, một vị tướng quân tài giỏi, nghiêm nghị, có đời sống tình cảm nhiều biến cố.

Cũng trong tháng 8, Dữ Tấn Trường An lên sóng với Thừa Lỗi và Tống Dật đóng chính. Đến tháng 9/2025, nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong Dấu Chân , bộ phim lấy bối cảnh thời Dân quốc.

Tiêu Giác trong “Cẩm nguyệt như ca” (2025)

Đầu năm 2026, Thừa Lỗi đóng chính trong Còn ra thể thống gì nữa? , phát sóng từ ngày 6/2, cùng Vương Sở Nhiên. Anh đảm nhận vai Hạ Hầu Đạm, một vị hoàng đế có vẻ ngoài đáng sợ nhưng mang suy nghĩ của người hiện đại sau khi xuyên không vào thế giới tiểu thuyết.

Khác với các nhân vật nghiêm nghị trong những bộ phim trước, Hạ Hầu Đạm có nhiều tình huống hài hước, đòi hỏi Thừa Lỗi thể hiện những phản ứng và sắc thái cảm xúc đa dạng hơn. Bộ phim vượt mốc 7.500 điểm nhiệt độ chỉ sau nửa ngày phát sóng.

Sau 8 năm hoạt động nghệ thuật, Thừa Lỗi đang có nhiều cơ hội đảm nhận vai trò trung tâm trong các dự án phim Hoa ngữ. Những bộ phim tiếp theo sẽ tiếp tục cho thấy hướng lựa chọn vai diễn của nam diễn viên, cũng như cách anh mở rộng hình tượng sau thành công của Vân Chi Vũ.