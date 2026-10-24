Câu trả lời cho mối quan hệ của Hương Giang và Phú Cường

Sau loạt hint rạn nứt khiến dân tình bàn tán suốt thời gian qua, Hương Giang mới đây tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi trực tiếp nhắc đến chuyện tình cảm trên livestream. Chia sẻ này lập tức khiến nhiều người liên tưởng đến mối quan hệ giữa cô và Phú Cường.

Cụ thể, trong buổi livestream mới đây, khi đọc được bình luận yêu cầu tặng quà cho người yêu, Hương Giang thẳng thắn cho biết mình hiện không có người yêu. Nàng hậu còn tiết lộ đã độc thân được một khoảng thời gian, nhưng không nói rõ thời điểm bắt đầu trạng thái này.

Hương Giang nhắc đến chuyện tình cảm, tiết lộ trạng thái độc thân

Đáng chú ý, việc Hương Giang nhấn mạnh khán giả sẽ không biết cô độc thân từ khi nào càng khiến câu chuyện được quan tâm. Bởi lẽ, suốt nhiều tháng qua, mối quan hệ giữa nàng hậu và Phú Cường liên tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Từ việc cả hai ít xuất hiện cùng nhau, giảm tương tác cho đến những động thái khó hiểu trên trang cá nhân, loạt chi tiết từng khiến netizen đặt dấu hỏi về tình trạng tình cảm của cặp đôi.

Dù Hương Giang không trực tiếp nhắc tên Phú Cường trong chia sẻ được lan truyền, phát ngôn mới nhất của cô vẫn được xem là câu trả lời đáng chú ý giữa lúc nghi vấn rạn nứt chưa có hồi kết.

Hương Giang và Phú Cường gần đây bị soi đã hạn chế xuất hiện cùng nhau

Loạt hint rạn nứt liên tục xuất hiện trong thời gian qua

Trước khi Hương Giang có chia sẻ mới trên livestream, chuyện tình cảm của cô và Phú Cường đã nhiều lần trở thành đề tài bàn tán. Từng là cặp đôi được chú ý bởi những khoảnh khắc đồng hành khá thường xuyên, cả hai dần ít xuất hiện chung trong các hoạt động đời thường lẫn trên mạng xã hội.

Hồi đầu tháng 9/2026, Phú Cường được chú ý khi đăng tải hình ảnh tại địa điểm được cho là khu vực sân nhà Hương Giang, kèm một câu hát mang tâm trạng buồn về câu chuyện không có đoạn kết mới. Dòng ký tự viết tắt đi cùng biểu tượng trái tim trong bài đăng khiến một bộ phận cư dân mạng liên tưởng đến thông điệp chia tay.

Cùng thời điểm, cư dân mạng rầm rộ bàn tán chuyện Hương Giang và Phú Cường không theo dõi nhau trên Instagram. Những chi tiết này, khi đặt cạnh việc cả hai ít chia sẻ khoảnh khắc chung hơn trước, càng khiến nghi vấn đường ai nấy đi lan rộng.

Trước đó, Hương Giang và Phú Cường liên tục đi sự kiện, du lịch nước ngoài và thoải mái tình tứ. Tuy nhiên vài tháng gần đây, cả hai hạn chế nhắc về nhau

Đến giữa tháng 10, câu chuyện tiếp tục được nhắc đến khi Hương Giang và Phú Cường được cho là cùng thực hiện bộ ảnh cho một thương hiệu thời trang tại cùng địa điểm nhưng xuất hiện vào hai thời điểm khác nhau. Hương Giang chụp ảnh trước, sau đó rời đi rồi Phú Cường mới có mặt.

Mới đây nhất, ngày 22/10, Phú Cường đăng vlog ghi lại chuyến du lịch nước ngoài một mình. Trong khi đó, Hương Giang chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc cá nhân bên bạn bè và người thân. Loạt hint này khiến cụm từ tìm kiếm liên quan đến việc Phú Cường chia tay Hương Giang xuất hiện trên mạng xã hội. Và cuối cùng, buổi livestream mới nhất của nàng hậu đã cho khán giả câu trả lời về mối quan hệ giữa cả hai.

Hương Giang và Phú Cường từng có thời gian mặn nồng

Từng có khoảng thời gian gắn bó, thoải mái thể hiện tình cảm

Sự chú ý dành cho mối quan hệ này cũng xuất phát từ việc Hương Giang và Phú Cường từng có nhiều khoảnh khắc gần gũi. Khoảng hai năm trước, cả hai bắt đầu được cư dân mạng chú ý qua những lần xuất hiện tại cùng địa điểm, những khung hình có liên quan và tương tác thân mật trong các dịp công khai.

Phú Cường từng góp mặt trong các buổi livestream bán hàng của Hương Giang, đồng hành cùng nàng hậu tại một số sự kiện và được chú ý bởi những cử chỉ quan tâm dành cho cô. Theo thời gian, cả hai cũng cởi mở hơn với những khoảnh khắc tình cảm khi đi du lịch cùng nhau hay ra mắt bạn bè.

Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán 2026, Hương Giang từng xuất hiện thân thiết bên gia đình Phú Cường. Những hình ảnh nàng hậu vui vẻ trò chuyện, chụp ảnh cùng các thành viên trong gia đình từng khiến nhiều người cho rằng cô đã trở thành một phần gần gũi trong cuộc sống của nam doanh nhân.

Không chỉ có những chuyến du lịch ngọt ngào, Phú Cường từng dắt Hương Giang về quê ăn Tết

Ảnh: FBNV