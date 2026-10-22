Sau Ngọc Điệm Thu, Thừa Lỗi còn có một bộ phim được gắn mác 18+ gây tranh cãi

Tuy vai diễn Ngu Sưởng Hiên của Thừa Lỗi trong Ngọc Điệm Thu nhận về nhiều ý kiến trái chiều, nhưng không thể phủ nhận nhân vật này đã giúp anh tăng sức hút với công chúng. Sau bộ phim, dự án tiếp theo của nam diễn viên cũng nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận, đó là Hứa Với Em Ngàn Dặm Tinh Hà. Tác phẩm được chú ý nhờ đề tài mới mẻ, nhưng cũng gây tranh cãi khi trailer vừa ra mắt đã xuất hiện dày đặc những cảnh thân mật táo bạo.

Hứa Với Em Ngàn Dặm Tinh Hà xoay quanh Trình Trác (Thừa Lỗi), đội trưởng đội cứu hộ tình nguyện và Ba Vân Dã (Thẩm Vũ Khiết), nữ trưởng đoàn dẫn đường vượt địa hình. Họ quen nhau trong một nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại vùng đất hoang vu. Khi vụ việc tưởng chừng đã khép lại, những manh mối liên quan đến nạn nhân bất ngờ dẫn họ trở về một tai nạn xe xảy ra 16 năm trước. Người thiệt mạng năm đó chính là cha của Trình Trác và chị gái của Ba Vân Dã.

Mang theo những manh mối do người thân để lại, cả 2 quyết định cùng nhau tìm kiếm sự thật. Càng điều tra, họ càng tiến gần đến bí mật bị chôn vùi suốt 16 năm, qua đó giúp người thân được minh oan và ngăn chặn thành quả khảo sát địa chất rơi vào tay tội phạm. Từ những người ban đầu không hợp tính, Trình Trác và Ba Vân Dã dần trở thành chỗ dựa quan trọng của nhau.

Điểm hấp dẫn của bộ phim nằm ở cách kết hợp nhiều yếu tố thay vì chỉ tập trung vào chuyện tình cảm. Những nhiệm vụ cứu hộ tạo ra tình huống căng thẳng, vụ tai nạn năm xưa mở ra tuyến điều tra bí ẩn, còn hành trình xuyên qua thiên nhiên khắc nghiệt trở thành phép thử cho mối quan hệ của 2 nhân vật chính.

Trình Trác là kiểu người ít nói, điềm tĩnh và quyết đoán. Vai diễn này cũng tạo cơ hội để Thừa Lỗi thử sức với hình tượng hiện đại, mang nét cứng rắn của một người quen đối mặt với hiểm nguy, khác với những nhân vật cổ trang từng giúp anh được chú ý. Ba Vân Dã không phải mẫu nữ chính chỉ chờ người khác bảo vệ bởi cô có kinh nghiệm và đủ bản lĩnh để tự mình xử lý nhiều tình huống khó khăn. Tính cách thẳng thắn, có phần ngang bướng của nhân vật tạo nên sự đối lập thú vị với vẻ trầm lặng của Trình Trác.

Tuy nhiên, những ưu điểm về nội dung chưa đủ giúp Hứa Với Em Ngàn Dặm Tinh Hà tránh khỏi tranh cãi. Khi trailer chính thức của phim được công bố, điều gây chú ý là phần lớn thời lượng lại dành cho những cảnh thân mật giữa Thừa Lỗi và Thẩm Vũ Khiết. Mật độ cảnh tình cảm táo bạo khiến tác phẩm bị gắn mác 18+ trong các cuộc thảo luận trên mạng, đồng thời làm dấy lên ý kiến trái chiều về hướng khai thác của đoàn phim.

Một bộ phận khán giả tò mò trước sự thay đổi hình tượng của Thừa Lỗi. Sau những vai diễn giúp anh được nhận diện với vẻ ngoài điển trai và phong thái có phần lạnh lùng, nhân vật Trình Trác cùng những phân cảnh tình cảm mạnh bạo được kỳ vọng sẽ mở ra một khía cạnh khác trong diễn xuất của anh. Sự kết hợp giữa Thừa Lỗi và Thẩm Vũ Khiết cũng tạo thêm sức hút cho bộ phim, nhất là với những người yêu thích mô-típ 2 nhân vật có cá tính mạnh dần nảy sinh tình cảm trong quá trình đồng hành.

Dù vậy, không ít ý kiến cho rằng trailer đã quá tập trung vào cảnh thân mật, khiến những tình tiết khác chưa được thể hiện tương xứng. Khán giả vốn tò mò về một câu chuyện kết hợp giữa sinh tồn, điều tra và tình yêu lo ngại những phân cảnh táo bạo sẽ trở thành công cụ gây chú ý thay vì phục vụ diễn biến tâm lý nhân vật.

Trên thực tế, cảnh thân mật không phải yếu tố quyết định chất lượng của một bộ phim tình cảm. Điều quan trọng là chúng có phù hợp với hoàn cảnh, tính cách nhân vật và quá trình phát triển mối quan hệ hay không. Trailer của Hứa Với Em Ngàn Dặm Tinh Hà mới chỉ cho thấy một phần cách tác phẩm lựa chọn quảng bá, chưa đủ để kết luận nội dung khi lên sóng sẽ thiếu chiều sâu.

Sau Ngọc Điệm Thu, Thừa Lỗi tiếp tục có dự án thu hút sự chú ý, nhưng lần này sức nóng đi kèm không ít hoài nghi. Hứa Với Em Ngàn Dặm Tinh Hà có lợi thế nhờ bối cảnh khác biệt và cặp đôi chính được xây dựng theo hướng độc lập, mạnh mẽ. Nhưng để thuyết phục khán giả, bộ phim vẫn cần chứng minh rằng những cảnh tình cảm táo bạo chỉ là một phần của câu chuyện, chứ không phải yếu tố duy nhất được dùng để thu hút người xem.