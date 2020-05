Thủ tướng Italy thừa nhận rủi ro sau khi gỡ bỏ phong tỏa ngừa Covid-19

Sau hơn 2 tháng triển khai lệnh phong tỏa đất nước nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19, hôm 16/5, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã thông báo các quán bar, nhà hàng, các cửa hiệu cắt tóc, làm đẹp, các hoạt động thể thao đồng đội, các bảo tàng… sẽ mở cửa trở lại từ ngày mai (18/5).

Thủ tướng Italy Conte (Ảnh: From Home)

Thủ tướng Italy cho biết, chính phủ đã hoàn tất sắc lệnh mới với các quy định cụ thể để mở cửa trở lại. Theo sắc lệnh mới, kể từ ngày 18/5, người dân Italy có thể tự do di chuyển trong vùng mà không cần tự xác nhận lý do di chuyển, song phải đảm bảo khoảng cách an toàn 1m. Những trường hợp mắc Covid-19 hay có các triệu chứng vẫn không được phép ra ngoài. Trong khi đó, các phòng tập thể dục, bể bơi sẽ mở cửa trở lại từ ngày 25/5 và rạp chiếu phim từ ngày 15/6.



Thủ tướng Conte thừa nhận, dù đường cong dịch bệnh đang rất tích cực, song rủi ro về dịch bệnh bùng phát trở lại sau khi gỡ bỏ phong tỏa là hoàn toàn có thể, đồng thời khuyến cáo người dân luôn đeo khẩu trang trong nhà và khi ra ngoài hoặc tại nơi không đảm bảo khoảng cách an toàn.

Ông Conte nói: “Chúng ta sẽ phải đối mặt với những rủi ro được tính toán. Vì lương tâm, tôi phải thừa nhận điều này một cách rõ ràng, rằng đường cong dịch bệnh sẽ có thể đi lên. Nguyên tắc trước tiên của chính phủ là bảo vệ sự sống và sức khỏe của người dân. Đây là điều không phải bàn cãi. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải đối mặt với chúng trong giai đoạn thứ 2. Chúng ta sẽ đối mặt với rủi ro và phải chấp nhận nó, hoặc không chúng ta sẽ không bao giờ có thể bắt đầu trở lại được”.

Việc đưa ra các quy định mới của Italy trong bối cảnh số ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 16/5 chỉ là 153 trường hợp – thấp nhất kể từ ngày 9/3 đến nay./.