Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Chưa cần thiết lắp camera tại điểm thi lại ở Tuyên Quang

Tại buổi họp báo sáng nay thông tin về phương án xử lí 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhìn nhận, sai phạm tại Tuyên Quang đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề đến tính nghiêm minh, công bằng của kì thi; gây dư luận tiêu cực đến uy tín ngành giáo dục và làm suy giảm niềm tin của xã hội.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, trách nhiệm chính để xảy ra gian lận ở điểm thi này là của địa phương. Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT cũng tiếp thu ý kiến của dư luận và các chuyên gia để tăng cường trách nhiệm, công tác quản trị kì thi và quản trị rủi ro tốt hơn nữa, chứ không chỉ đơn thuần là ban hành thêm quy chế.

Thực tế, mô hình thi tốt nghiệp THPT nhiều năm qua đã được xã hội ghi nhận và đánh giá cao nhờ thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết 29: giảm áp lực học tập, giảm tốn kém tối đa cho học sinh, phụ huynh nhưng vẫn bảo đảm độ tin cậy cao để xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá chất lượng quản lí và làm căn cứ xét tuyển đại học, cao đẳng.

Hiện 100% các trường đại học đều sử dụng kết quả thi này để xét tuyển với tỉ lệ chỉ tiêu chiếm từ 40% - 70%. Tuy nhiên, tiêu cực xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã khiến xuất hiện một số ý kiến đòi hỏi xem xét lại toàn bộ mô hình thi hoặc tách kì thi, gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín chung.

"Trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, dành mọi nguồn lực đột phá phát triển ngành, hành vi tiêu cực này không thể chấp nhận và dư luận xã hội yêu cầu xử lí nghiêm minh là xác đáng", ông Thưởng khẳng định.

Liên quan đến đề xuất lắp camera trực tiếp tại phòng thi của 328 học sinh (khoảng 15 phòng thi) trong đợt thi lại tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, ông Thưởng cho rằng, điều này chưa thật sự cần thiết. Quan điểm của ông là cần tạo cho học sinh tâm lí làm bài thoải mái, bình thường như mọi kì thi khác, tránh gây thêm áp lực không đáng có.

Sự nghiêm minh và khách quan của đợt thi lại sẽ được bảo đảm bằng việc thay thế toàn bộ hội đồng coi thi bằng lực lượng mới, tăng cường cán bộ giám sát chặt chẽ và thực hiện công bố công khai phổ điểm sau khi hoàn tất.

Khó khả thi và rủi ro lớn

Trả lời câu hỏi của báo chí về giải pháp công nghệ giám sát phòng thi trong tương lai, ông Thưởng cho biết, Bộ GD&ĐT đã phối hợp chặt chẽ với các cục, vụ nghiệp vụ của Bộ Công an để triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc sử dụng công nghệ cao để gian lận thi. Cơ quan an ninh đã khuyến khích các địa phương sử dụng máy quét an ninh cầm tay tại các điểm thi nhằm kiểm soát hiệu quả các thiết bị di động.

Về phương án lắp camera giám sát trực tiếp trong phòng thi cho các năm tới, ông Thưởng nhấn mạnh, đây là một giải pháp rất khó thực hiện và tiềm ẩn rủi ro lớn. Toàn quốc hiện có hơn 2.500 điểm thi với trên 54.000 phòng thi. Nếu chỉ cần một phòng thi gặp sự cố đường truyền mạng hoặc không ngắt kết nối an toàn, hậu quả pháp lí kéo theo sẽ rất rắc rối.

Do đó, theo ông Thưởng, yếu tố con người vẫn đóng vai trò quyết định tính minh bạch của kì thi. Cán bộ coi thi phải được tập huấn kĩ lưỡng nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức trách nhiệm công vụ và bản lĩnh chính trị vững vàng để nói không với tiêu cực cũng như sự can thiệp từ bên ngoài. "Tổ chức kì thi là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương theo đúng phân cấp rõ ràng", ông Thưởng nói.