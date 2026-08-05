Hình ảnh một nhóm nữ sinh đang khiến các phụ huynh bàng hoàng!

Mới đây, một phụ huynh Hà Nội khi đón con tan học đã tình cờ quay được cảnh một nhóm nữ sinh vô tư đứng hút thuốc lá ở nơi công cộng. Sự việc xảy ra ngay gần cổng một trường THPT ở đường Vũ Trọng Phụng.

Những hình ảnh gây sốc này khiến nhiều phụ huynh không khỏi bàng hoàng. Một số người để lại bình luận như: "Không thể tin nổi, con gái mà đứng phì phèo thuốc lá, thản nhiên như không"; "cháu nào cháu nấy phả khói điệu nghệ, đây mà là nữ sinh à?"; "đáng sợ quá, giữa đường phố, đang mặc đồng phục mà dám hút thuốc như thế";...

Giải mã tâm lý lứa tuổi đằng sau điếu thuốc lá

Theo nhiều chuyên gia giáo dục, ở lứa tuổi trung học phổ thông, sự phát triển mạnh mẽ về mặt tâm sinh lý khiến các em luôn có nhu cầu mãnh liệt trong việc thoát khỏi sự bao bọc của gia đình để khẳng định sự độc lập. Tuy nhiên, khi nhận thức và vốn sống chưa đủ chín chắn, ranh giới giữa việc thể hiện cá tính riêng và hành vi vi phạm chuẩn mực xã hội đối với nhiều học sinh trở nên vô cùng mong mỏng.

Đối với không ít bạn trẻ, việc cầm điếu thuốc trên tay giữa chốn đông người không hẳn xuất phát từ thói quen phụ thuộc vào chất kích thích hay cơn thèm nicotine thể chất. Trong rất nhiều trường hợp, điếu thuốc đóng vai trò như một loại "đạo cụ" tâm lý. Nhiều em mượn khói thuốc để khoác lên mình vẻ ngoài "ngầu", "đời", ra dáng người lớn trải đời hoặc để tự tạo cho mình một diện mạo khác biệt.

Nỗi sợ bị đánh giá là "trẻ con", sợ bị bạn bè gạt ra khỏi nhóm hay mong muốn hòa nhập vào một tập thể nhất định đã đẩy nhiều học sinh vào việc bắt chước các thói quen tiêu cực một cách vụng dại.

Cần sự đồng hành giữa gia đình và nhà trường

Sự việc nhóm nữ sinh thản nhiên vi phạm nội quy ngay sau giờ tan trường tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những khoảng trống trong công tác quản lý ngoài giờ lên lớp. Cổng trường từ lâu đã được xem là điểm giáp ranh phức tạp giữa môi trường học đường và không gian xã hội.

Tuy nhiên, việc giải quyết triệt để tình trạng này không thể chỉ trông chờ vào các quy định cấm đoán mang tính hình thức hay những án phạt hành chính khi sự việc đã rồi. Nếu nhà trường chỉ áp dụng cơ chế xử phạt cứng nhắc mà không giải tỏa được những khúc mắc tâm lý của lứa tuổi này, các em sẽ chỉ chuyển từ hành vi công khai sang lén lút.

Để ngăn chặn những hành vi lệch chuẩn, điều cần thiết là một chiến lược đồng hành toàn diện từ cả hai phía. Về phía nhà trường, bên cạnh việc tăng cường kiểm soát an ninh khu vực quanh cổng trường, cần đẩy mạnh công tác tư vấn tâm lý học đường, tạo ra các sân chơi thể thao, nghệ thuật lành mạnh giúp học sinh khẳng định giá trị bản thân một cách tích cực.

Về phía gia đình, cha mẹ cần chủ động quan sát, cởi mở trò chuyện và lắng nghe những tâm tư của con em trong giai đoạn tuổi dậy thì. Sự đồng hành sát sao từ gia đình chính là lá chắn an toàn nhất giúp các em nhận thức đúng đắn, hiểu rằng sự trưởng thành thật sự nằm ở bản lĩnh và trí tuệ chứ không đến từ điếu thuốc hay những hành vi nổi loạn bồng bột.