Vụ 147 điểm 10 toán tại Tuyên Quang: Thí sinh liên quan sai phạm sẽ bị xử lý, không được xét tuyển

Toàn cảnh họp báo.

Sáng 5/8, tại họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03, Bộ Công an), cho biết việc xét tuyển vào các trường, trong đó có các trường Công an, được thực hiện trên hệ thống đăng ký xét tuyển.

Theo Đại tá Trần Hồng Quang, nếu trên hệ thống, hồ sơ của thí sinh đang ở trạng thái chưa đủ điều kiện, các cơ sở sẽ không thực hiện xét tuyển đối với những trường hợp này.

Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03, Bộ Công an) tại họp báo.

Trường hợp sau này có kết quả xác minh, đối chiếu đối với các thí sinh liên quan, nếu cơ quan điều tra phát hiện sai phạm thì vẫn tiến hành xử lý theo quy định.

Tinh thần chung là việc xét tuyển phải căn cứ vào trạng thái, dữ liệu trên hệ thống và kết quả xác minh của cơ quan chức năng.

Cũng tại họp báo, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (Bộ Công an) thông tin, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội của 29 bị can, khởi tố 29 bị can, trong đó bắt tạm giam 7 người. Trong số này có các cá nhân liên quan đến Hội đồng thi và điểm thi.

Trước đó, ngày 17/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã rút vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp THPT Trường THPT chuyên Tuyên Quang từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý.

Cùng ngày, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố thêm bị can Nguyễn Thị Diệu Thúy, giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Việc khởi tố được thực hiện sau khi bà Thúy đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đầu thú.

Ngày 15/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang, và 6 trường hợp liên quan, cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong số 27 bị can do Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố có bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang; Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên; Nguyễn Hà Duy, giáo viên môn Toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang; Nguyễn Thị Diệu Thúy, giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Vụ việc tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang gây chú ý sau khi hơn 290 trong số 328 thí sinh của trường đạt từ 9 điểm môn Toán trở lên, trong đócó 147 bài thi đạt điểm 10.







