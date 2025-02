Thu Trang thắng Trấn Thành thì dễ, làm phim tốt mới khó

Phim Tết 2025 có 3 tác phẩm ra mắt vào ngày mùng 1, cả 3 đều không được đánh giá quá cao về chất lượng. Ngay từ đầu, cả truyền thông lẫn khán giả đều dự đoán phần thắng chắc chắn sẽ rơi vào tay Trấn Thành. Bởi suốt 3 năm trước, chưa từng có tác phẩm nào, kể cả phim ngoại lẫn phim Việt, có thể vượt mặt được Trấn Thành trên đường đua phim ảnh đầu năm. Thế nhưng, năm nay chỉ mất 8 ngày để thị trường thay đổi, một cú twist hấp dẫn hơn tất cả những cú twist trong 3 bộ phim đã ra mắt khi tác phẩm của Thu Trang - cái tên yếu nhất về mặt truyền thông lại vươn lên giành phần thắng từ ngày công chiếu thứ 9.

Màn bẻ lái ngoạn mục đến từ pha PR miễn phí đầy bất ngờ

Nụ Hôn Bạc Tỷ của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật vốn yếu về mặt truyền thông trước khi ra mắt. Thu Trang là người mới của thị trường phim Tết, cả 3 diễn viên chính trong phim là Thiên Ân - Lê Xuân Tiền - Ma Ran Đô cũng không có khả năng gánh doanh thu, thậm chí còn là những gương mặt không mấy quen thuộc với khán giả màn ảnh rộng. Phim không được quảng bá rầm rộ ngoại trừ một số buổi showcase, họp báo ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi spotlight luôn thuộc về những màn đối đáp của Thu Trang khi bị hỏi có sợ khi phải đối đầu với Trấn Thành. Nghĩa là trước khi phim chiếu, khán giả gần như không biết Nụ Hôn Bạc Tỷ là bộ phim ra sao, thể loại - nội dung thế nào. Ekip không đẩy mạnh truyền thông nên thứ người ta quan tâm chỉ là từ khóa “một Thu Trang đấu với hai Trấn Thành” (Trấn Thành sản xuất/góp vốn sản xuất cả 2 phim Tết còn lại).

Những ngày đầu ra mắt, Nụ Hôn Bạc Tỷ thuận lợi đứng top 2 phòng vé. Tuy nhiên điều này không đến từ hiệu ứng truyền thông mà bởi đối thủ còn lại của nó - Yêu Nhầm Bạn Thân quá flop còn các phim ngoại thì tương đối ít suất chiếu. Mang danh top 2 phòng vé Tết nhưng thực tế những ngày đầu, phim có cách biệt rất xa với top 1 là Bộ Tứ Báo Thủ. Phải tới khoảng ngày thứ 4 công chiếu, khi các chuyến cinetour bắt đầu được chú ý, chủ đề 2 cái kết của phim được chiếu theo kiểu “túi mù” mới khiến Nụ Hôn Bạc Tỷ bắt đầu trở thành từ khóa nóng trên mạng xã hội.

Giữa thời điểm Nụ Hôn Bạc Tỷ bắt đầu được chú ý thì đối thủ của nó - Bộ Tứ Báo Thủ lại có những cú ngã ngựa bởi lùm xùm liên quan đến phát ngôn của ekip, tranh cãi về chất lượng phim. Kết quả là chỉ mất 8 ngày, ekip Nụ Hôn Bạc Tỷ chẳng cần chạy đua trong cuộc chiến truyền thông mà vẫn thành công giành phần thắng trên cuộc đua mạng xã hội và ngoài phòng vé. Khán giả đăng bài “đòi quyền lợi”, yêu cầu phim được tăng suất chiếu, những review tích cực xuất hiện tràn lan, những hình ảnh đáng yêu của ekip cũng được chia sẻ mạnh mẽ. Một chiến dịch PR nơi ekip không cần đầu tư quá nhiều, chẳng cần mỗi chuyến cinetour lại mời 1 “Anh Trai” tới góp vui thì vẫn thành công thu hút sự chú ý và yêu thương của khán giả.

Một buổi cinetour của ekip Bộ Tứ Báo Thủ

Nhưng chất lượng có thực sự tuyệt vời như thế?

Đồng ý việc Nụ Hôn Bạc Tỷ là phim Tết gây bất ngờ nhất năm nay khi nó ban đầu vốn không được đánh giá cao (chủ yếu bởi poster, trailer mang tới cảm giác nhàm chán) nhưng cuối cùng phim lại là một tổng thể tương đối dễ chịu, dễ xem. Người xem dành nhiều lời khen cho sự dễ thương của cả kịch bản lẫn dàn diễn viên, những mảng miếng hài không bị quá ồn ào.

Thế nhưng điều này không có nghĩa Nụ Hôn Bạc Tỷ là một bộ phim thực sự tốt.

Để nhận xét về Nụ Hôn Bạc Tỷ thì có lẽ chỉ nên dùng những từ khóa như dễ chịu, dễ thương chứ về kịch bản, diễn xuất của phim thì không đột phá, càng chẳng xuất sắc. Chỉ cần xem trailer, khán giả đã hình dung được gần như 70% nội dung phim, đã vậy 2 cái kết còn được spoil hoàn toàn trên mạng xã hội (ở đây, ekip cũng dùng sự spoil đó để PR cho phim theo kiểu kêu gọi khán giả đi "xé túi mù") nên Nụ Hôn Bạc Tỷ gần như không gây bất ngờ gì.

Ghi nhận việc biên kịch đã dày công tạo nên một câu chuyện đan xen khéo léo giữa tình tay ba với tình cảm gia đình nhưng xuyên suốt tác phẩm, những nút thắt được tạo ra khá hời hợt, mâu thuẫn cũng như những cú twist tuy nhiều nhưng không khó đoán. Thực chất câu chuyện cá cược yêu đương, hoàng tử - Lọ Lem hay bad boy hoàn lương đã quá cũ trên màn ảnh châu Á và đến với Nụ Hôn Bạc Tỷ, những tình tiết cũng chỉ dừng lại ở mức đáng yêu chứ không có gì đột phá. Thậm chí một số tình tiết còn khá sến so với phim Việt hiện tại, như cảnh slowmotion nữ chính ngã - nam chính đỡ, hai người nhìn nhau đắm đuối hay cảnh hẹn hò trên khinh khí cầu,... đều rất sến. Chỉ so với Yêu Nhầm Bạn Thân (một kịch bản ra mắt lần đầu cách đây 6 năm), cách yêu đương, tán tỉnh ở Nụ Hôn Bạc Tỷ mang đến cảm giác sến sẩm và cũ kỹ hơn hẳn chứ chưa nói đến việc so sánh với phim ảnh hiện tại.

Thu Trang cũng quá mạo hiểm khi giao vai chính cho bộ ba diễn viên trẻ và nhất là Thiên Ân - người chưa khẳng định được gì qua bộ phim đầu tay Công Tử Bạc Liêu. Tuy nhiên vẫn phải thừa nhận Thiên Ân đã diễn khá tốt, một số cảnh cảm xúc khiến khán giả bất ngờ. Nhưng nếu chỉ so với Thu Trang và dàn diễn viên phụ thì Thiên Ân vẫn còn kém cạnh quá nhiều, chưa thực sự xứng đáng với tư cách nữ chính dẫn dắt cả tác phẩm.

Hiện tại, sau 3 ngày vượt mặt Bộ Tứ Báo Thủ, Nụ Hôn Bạc Tỷ bắt đầu nhận những phản ứng trên chính mặt trận trước đó đã giúp nó thắng thế: mạng xã hội. Nhiều khán giả đi xem phim vì đọc quá nhiều review tích cực đã thể hiện sự thất vọng, cho rằng Nụ Hôn Bạc Tỷ không hề xuất sắc như những gì họ được nghe. “Tôi có cảm giác như bị lừa”; “Thành công bị dắt mũi, tưởng hay thế nào hóa ra cũng không khá hơn Bộ Tứ là bao”; “Đi xem vì thấy được khen quá, vượt mặt Trấn Thành các kiểu đổi lại sự thất vọng. Đồng ý là nó không dở nhưng không hề xuất sắc như review trên mạng xã hội”; “Tôi là nạn nhân của review trên Tik Tok, sao mà khen quá trời khen vậy???”;... là những bình luận mà khán giả dễ nhận thấy ở giai đoạn này. Dĩ nhiên những bình luận này cũng không ảnh hưởng nhiều tới tình hình doanh thu hiện tại của Nụ Hôn Bạc Tỷ khi nó đã kịp thắng thế so với Bộ Tứ Báo Thủ, suốt 3 ngày “trên cơ” và liên tục giành giật vị trí top 1 với đối thủ mới - Đèn Âm Hồn.

Sau cùng vẫn phải dành một lời chúc mừng cho Thu Trang - Tiến Luật, những người đã thành công làm nên bất ngờ cho điện ảnh Việt, nơi mà 3 năm qua, Trấn Thành đã nắm giữ ngôi vương phòng vé. Nhưng nếu năm sau Thu Trang vẫn tiếp tục chinh chiến ở phòng vé Tết hay bất cứ mùa phim nào khác thì hi vọng cô sẽ mang tới một kịch bản xứng đáng hơn. Để phim của Thu Trang không chỉ dừng lại ở sự dễ chịu - dễ thương và sẽ chiến thắng ngay từ đầu chứ không phải một màn đổi ngôi may mắn nhờ mạng xã hội xoay chuyển.