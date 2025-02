Hiện tại, siêu sao này đã trở lại ánh đèn sân khấu. Sự trở lại của cô khiến hàng ngàn người kinh ngạc vào cuối tuần qua, bởi màn trình diễn tuyệt vời trong lễ kỷ niệm 50 năm chương trình Saturday Night Live.

Ngôi sao nhạc Pop 78 tuổi khiến khán giả - toàn là những gương mặt nổi tiếng - phải kinh ngạc khi thể hiện lại ca khúc kinh điển năm 1989 If I Could Turn Back Time. Kevin Cosner và Will Ferrell cũng phải kinh ngạc trước sự hiện diện bất chấp tuổi tác của bà.

Nhưng các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ đã nói với Mail Online rằng, vẻ ngoài trẻ trung đáng kinh ngạc như vậy hoàn toàn không tự nhiên mà có được. Ở tuổi này, nữ ca sĩ đã tìm đến danh sách các thủ thuật phẫu thuật thẩm mỹ để sở hữu nhan sắc thời đại mới.

Cher, tên khai sinh là Cheryl Sarkisian, trước đó thừa nhận đã phẫu thuật mũi và căng da mặt. Tuy nhiên, các bác sĩ phẫu thuật nói rằng những ca phẫu thuật này có thể chỉ là 2 trong số nhiều ca phẫu thuật khác nhau.

Họ cho rằng nữ diễn viên của Mamma Mia! Here We Go Again có thể đã trải qua nhiều phương pháp điều trị khác nhau, bao gồm thẩm mỹ răng, cấy mỡ vào mặt và phẫu thuật định hình lại khóe mắt.

Nâng cung mày

TS.BS Vincent Wong (một bác sĩ thẩm mỹ tại London) cho biết, ông cũng nghi ngờ ngôi sao này có thể đã nâng cung mày để giúp "nâng trán và lông mày, mang lại vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung hơn".

Vị tiến sĩ nói với Mail Online: "Cher thực sự trông tuyệt vời. Cô ấy nói rằng cô ấy đã phẫu thuật căng da mặt để duy trì vẻ ngoài trẻ trung, căng mịn của mình".

Những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ này giúp thu nhỏ và làm săn chắc da cũng như làm mờ nếp nhăn.

Ngoài việc phẫu thuật căng da mặt, chuyên gia cho rằng cô ấy phẫu thuật mí mắt để cải thiện tình trạng da chảy xệ quanh mắt, giúp mắt trông to hơn.

BS Wong cho biết, trước đó, nữ ca sĩ thừa nhận mình đã phẫu thuật mũi để có được hình dáng "thanh tú hơn".

Phẫu thuật mũi, thường được gọi là phẫu thuật nâng mũi, là ca phẫu thuật được thực hiện từ bên trong lỗ mũi hoặc bằng cách rạch một đường nhỏ phía trên mũi.

Bằng cách phá bỏ và định vị lại xương mũi bên, bác sĩ phẫu thuật cũng có thể giảm chiều rộng của mũi, giúp mũi trông cao, sang chảnh hơn.

Sử dụng botox và chất làm đầy

Nghi vấn tìm đến botox và filler được đặt ra với Cher. Đây rất có thể là giải pháp trì hoãn lão hóa, xóa mờ nếp nhăn mà cô thường xuyên tìm đến để có gương mặt trẻ trung, tự tin hẹn hò với giám đốc điều hành âm nhạc Alexander 'AE' Edwards, người kém cô 40 tuổi.

Phương pháp này làm mờ nếp nhăn bằng cách thư giãn các cơ, phục hồi thể tích cho má và vùng dưới mắt, vốn thường mất đi theo tuổi tác.

Chất làm đầy, thường là tiêm collagen hoặc axit hyaluronic, được cung cấp tại các thẩm mỹ viện với giá chỉ 75 bảng Anh, trong khi đem lại hiệu quả trẻ hóa tuyệt đỉnh như vậy.

Mặc dù được cho là có tác dụng trong khoảng 18 tháng, nhưng kết quả chụp MRI cho thấy, chất làm đầy có thể di chuyển và bám lại ở các vùng trên khuôn mặt trong nhiều năm sau khi chúng tan ra.

Lựa chọn những phương pháp thẩm mỹ ít xâm lấn hơn như SylfirmX

Công nghệ này sử dụng để điều trị các vấn đề về da như mẩn đỏ, tăng sắc tố và bệnh trứng cá đỏ. Nó cũng rất tốt trong việc làm săn chắc da và cải thiện kết cấu da bằng cách kích thích sản xuất collagen, elastin.

Các phương pháp điều trị tại phòng khám và chăm sóc da đạt chuẩn y tế được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt cũng sẽ giúp làn da của cô ấy trông tươi trẻ, không bị lão hóa.

Polynucleotide hoặc Profhilo

TS Paul Banwell (một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình từng đoạt giải thưởng có trụ sở tại Sussex, Anh) cho rằng, Cher có thể đã áp dụng các phương pháp điều trị tăng cường collagen như polynucleotide hoặc Profhilo.

Polynucleotide là một phương pháp điều trị tái tạo, được gọi là chất kích thích sinh học dạng tiêm. Phương pháp làm tăng vẻ tươi trẻ, giúp những người nổi tiếng có được vẻ rạng rỡ trên thảm đỏ.

Polynucleotide cung cấp giải pháp thay thế tự nhiên cho các phương pháp truyền thống khác như botox và chất làm đầy.

Phương pháp này thường sử dụng các phân tử DNA tinh khiết và khử trùng, được chiết xuất từ tinh trùng cá hồi hoặc cá hồi vân, gọi là polynucleotide có tác dụng chống viêm.

Khi polynucleotide, phân tử DNA được chiết xuất từ tinh trùng cá, được tiêm vào da người, các nguyên bào sợi sẽ được kích hoạt.

Nguyên bào sợi là các phân tử co giãn được tìm thấy trong da giúp duy trì cấu trúc khung mô. Khi chúng ta già đi, các nguyên bào sợi này sẽ giảm đi.

Vì vậy, khi tiêm polynucleotide dưới mắt, vào xương gò má hoặc cổ, về mặt lý thuyết, nó sẽ trẻ hóa làn da.

Chỉnh nha

TS Kiren Sandhu (người đứng đầu lâm sàng tại Tooth Club có trụ sở tại London) cũng chia sẻ với MailOnline rằng, Cher có thể đã trải qua "điều trị chỉnh nha và các thủ thuật nha khoa thẩm mỹ" để duy trì "nụ cười rạng rỡ".

Cô ấy đã niềng răng, dán sứ veneer để có nụ cười đều và đẹp hơn.

Hút mỡ

GS Jesús Olivas Menay (BS phẫu thuật thẩm mỹ tại Lisbon, Anh) cho biết người chiến thắng giải Oscar này đã "hút mỡ để giúp tạo đường nét cho cơ thể và giảm mỡ mà đôi khi rất khó giảm ở độ tuổi này".

Có thể, cô ấy đã lựa chọn phương pháp điều trị cơ thể ít xâm lấn hơn như QuantumRF 25, rất hiệu quả trong việc tạo đường nét cơ thể, cải thiện độ săn chắc của da.

Nó thường được sử dụng ở những vùng như đùi và cánh tay để tăng độ săn chắc, giảm tình trạng chảy xệ. Nó cũng có thể làm giảm các dấu hiệu của cellulite, tình trạng mà Cher dường như có rất ít.

Cấy mỡ mặt

TS Gary Linkov (một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu của Hoa Kỳ có trụ sở tại New York) chia sẻ, Cher có thể đã cấy mỡ vào mặt, cũng như tiêm chất làm đầy má và môi. Nhờ đó, gương mặt nữ ca sĩ luôn trẻ trung dù đã U80.

