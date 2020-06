Thử sức với bài toán "kéo xà" tưởng đơn giản nhưng khiến thí sinh Olympia ngồi hẳn xuống sàn cũng không thể giải được

"Đường lên đỉnh Olympia" là cuộc thi kiến thức trên truyền hình dành cho học sinh trung học phổ thông. Bắt đầu phát sóng từ năm 1999, đến nay chương trình vẫn là sân chơi mơ ước của nhiều thế hệ học sinh.

Mỗi trường chỉ cử ra 1 học sinh đi thi với các thí sinh khác trên cả nước nên ai cũng khao khát chinh phục vòng nguyệt quế vinh quang. Dù là giỏi nhất trường, tuy nhiên, nhiều học sinh phải chấp nhận "bó tay" trước những câu hỏi khó của chương trình đưa ra. Thậm chí có thí sinh nghe xong câu hỏi còn ngồi bệt xuống sàn vẫn không thể giải được bài toán.

Cụ thể, câu hỏi Toán trị giá 30 điểm ở phần thi Về đích cuộc thi tháng, thí sinh Lê Văn Sơn (THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) nhận được là: "An đã tập xà 119 cái trong 7 ngày. Mỗi ngày tăng 4 cái so với hôm trước. Hỏi An đã tập xà bao nhiêu cái trong ngày đầu tiên?".

Thí sinh ngồi hẳn xuống sàn giải bài toán.

Vừa nghe xong câu hỏi, thí sinh này đã lập tức ngồi xuống sàn để bấm máy tính. Tuy nhiên, sau 20 giây suy nghĩ, Lê Văn Sơn đưa ra đáp án là 10 và MC cho biết đây là câu trả lời sai.

Thí sinh khác cũng nhấn chuông trả lời là 3 nhưng đây cũng không phải là đáp án đúng.

Đáp án chương trình là 5

Sau khi các thí sinh không đưa ra câu trả lời đúng, MC chương trình đã giải thích đáp án:

Ta có số cái xà An tập mỗi ngày trong 7 ngày lập thành một cấp số cộng có 7 số hạng với công sai là 4, tổng là 119. Do đó, áp dụng công thức, ta có số hạng đầu tiên của dãy = (119 x 2 / 7 - 6 x 4) / 2.

Như vậy, số cái xà An tập trong ngày đầu tiên là 5.