Trong văn hóa Á Đông, tiết Thu Phân không chỉ là một dấu mốc trong 24 tiết khí mà còn là khoảng thời gian có ý nghĩa phong thủy, tâm linh rất lớn. Đây là lúc ngày và đêm bằng nhau, biểu trưng cho sự cân bằng âm dương. Người xưa quan niệm rằng, ai biết thuận theo quy luật tự nhiên, điều chỉnh lối sống, giữ tâm an định và thực hiện những việc phù hợp sẽ dễ dàng kích hoạt năng lượng cát lành, giúp công việc thuận lợi, sức khỏe ổn định và tiền tài dồi dào.

Bước sang Thu Phân năm 2025 (bắt đầu ngày 23/9 Dương lịch), có ba điều quan trọng mà mỗi người nên chú ý thực hiện. Những điều này không chỉ dựa trên tri thức phong thủy cổ truyền mà còn gắn liền với lối sống hiện đại, mang lại sự may mắn bền vững.

1. Thanh lọc không gian sống, vứt bỏ những điều cũ kỹ

Trong phong thủy, năng lượng trong ngôi nhà có tác động trực tiếp đến vận khí của gia chủ. Thu Phân là thời điểm giao thoa âm dương, cũng là dịp thích hợp để thanh lọc không gian, giải phóng những nguồn năng lượng trì trệ. Người xưa thường tranh thủ những ngày này để dọn dẹp nhà cửa, bỏ đi đồ đạc cũ hỏng, lau chùi bàn thờ, cửa chính, cửa sổ… Việc này không chỉ mang tính vệ sinh đơn thuần mà còn giúp dòng chảy năng lượng trong nhà được khai thông, mở ra vận may mới.

Ở góc nhìn hiện đại, việc dọn dẹp vào dịp Thu Phân còn mang ý nghĩa giải tỏa tâm lý. Khi không gian trở nên gọn gàng, con người cảm thấy nhẹ nhõm, dễ tập trung cho công việc. Đây cũng là cách bạn tạo điều kiện để những điều tốt đẹp có thể bước vào cuộc sống. Các chuyên gia phong thủy khuyên rằng, hãy đặc biệt chú trọng khu vực cửa ra vào và phòng khách, bởi đây là nơi đầu tiên đón nhận khí tốt. Nếu cửa chính sáng sủa, thông thoáng, tài lộc sẽ dễ dàng tìm đến.

Ngoài ra, việc đặt thêm những loại cây tượng trưng cho may mắn như trúc, lựu, sen đá hay đồng tiền vào dịp này cũng được coi là cách “kích hoạt tài khí”. Với người bận rộn, chỉ cần một vài lọ hoa tươi trong phòng khách hay bàn làm việc cũng đủ để tạo nguồn năng lượng tích cực, giúp công việc hanh thông trong những tháng cuối năm.

2. Nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần và thể chất

Thu Phân là thời điểm giao mùa, khi tiết trời bắt đầu chuyển lạnh về đêm và sáng sớm. Sức khỏe thể chất dễ bị ảnh hưởng nếu không chú ý cân bằng. Người xưa thường nhắc: “Thu Phân dưỡng khí, Đông chí dưỡng tàng”, ý rằng giai đoạn này cần giữ khí huyết ổn định, chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Do đó, một trong những việc quan trọng nhất trong tiết Thu Phân chính là chăm sóc cơ thể.

Về ẩm thực, đây là lúc nên ăn nhiều rau củ theo mùa, đặc biệt là những loại giúp tăng cường hệ miễn dịch như bí đỏ, khoai lang, lê, hạt dẻ. Thực phẩm giàu vitamin A, C không chỉ tốt cho phổi và đường hô hấp mà còn hỗ trợ tinh thần sảng khoái, phòng ngừa cảm cúm. Người trẻ có thể tranh thủ nấu những bữa cơm gia đình ấm cúng, vừa gắn kết tình thân, vừa tạo cảm giác bình yên.

Bên cạnh thể chất, sức khỏe tinh thần cũng đặc biệt quan trọng trong tiết Thu Phân. Bởi khi ngày và đêm cân bằng, tâm trí con người cũng dễ dao động. Đây là lúc bạn nên tập luyện thiền, yoga, đi dạo ngoài trời hoặc đơn giản là tắt điện thoại một vài giờ để tận hưởng sự tĩnh lặng. Việc giữ cho tâm an định giúp năng lượng tích cực lưu thông, giảm bớt căng thẳng và thu hút nhiều cơ hội mới trong công việc. Các nghiên cứu hiện đại cũng chứng minh rằng, những người biết duy trì trạng thái tinh thần lạc quan, ổn định sẽ dễ thành công hơn trong sự nghiệp và các mối quan hệ xã hội.

3. Làm việc thiện, gieo nhân lành để nhận phúc báo

Một trong những bí quyết thu hút may mắn bền vững mà người xưa luôn đề cao chính là “hành thiện tích đức”. Tiết Thu Phân được coi là thời điểm vũ trụ mở rộng cửa phúc, nghĩa là ai gieo việc thiện vào giai đoạn này sẽ dễ dàng gặt hái phúc báo trong thời gian tới.

Làm việc thiện không nhất thiết phải là điều gì quá lớn lao. Đơn giản như giúp đỡ một người gặp khó khăn, chia sẻ kiến thức hữu ích, quyên góp cho hoạt động cộng đồng hay đơn giản là nói lời tử tế với người xung quanh cũng là hành động gieo nhân lành. Người trẻ ngày nay có thể tận dụng mạng xã hội để lan tỏa năng lượng tích cực, hỗ trợ bạn bè, tham gia các chiến dịch vì môi trường hoặc tình nguyện tại địa phương.

Phong thủy tin rằng, việc thiện sẽ tạo nên “trường năng lượng lành” bao quanh con người. Khi năng lượng này đủ lớn, nó sẽ trở thành lớp bảo hộ, giúp bạn tránh được thị phi, rủi ro và thu hút quý nhân. Thực tế cũng cho thấy, những ai sống thiện lương, biết quan tâm cộng đồng thường có các mối quan hệ tốt, từ đó cơ hội sự nghiệp, tài chính cũng theo đó mà mở rộng.

Tiết Thu Phân năm 2025 không chỉ là một mốc thời gian chuyển mùa, mà còn là lời nhắc nhở con người cần biết sống hài hòa, cân bằng giữa vật chất và tinh thần. Ba điều nên làm trong tiết khí này – thanh lọc không gian sống, chăm sóc sức khỏe toàn diện và hành thiện tích đức chính là ba chìa khóa quan trọng để mở cánh cửa may mắn.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại đầy biến động, việc nắm bắt tinh hoa tri thức cổ xưa và ứng dụng khéo léo vào đời sống không chỉ giúp chúng ta giữ gìn sức khỏe, cân bằng tinh thần mà còn mang lại cơ hội tài lộc, sự bình an và hạnh phúc bền lâu. Thu Phân là dịp để nhìn lại, buông bỏ điều cũ, gieo mầm điều tốt, và sẵn sàng đón nhận những vận hội mới đang chờ đợi ở phía trước.

