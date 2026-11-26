Khi nhắc đến ung thư tuyến tụy, nhiều người thường nghĩ ngay đến yếu tố di truyền hoặc cho rằng đây là căn bệnh khó tránh khỏi. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố nguy cơ đã được ghi nhận, các thói quen ăn uống và bảo quản thực phẩm hằng ngày cũng là điều đáng quan tâm.

Đặc biệt, rau xanh và thức ăn thừa để quá lâu, các loại hạt bị nấm mốc hay thịt muối, thịt hun khói là những nhóm thực phẩm cần được chú ý.

1. Rau xanh và thức ăn thừa để lâu ngày

Nhiều gia đình vẫn xem tủ lạnh như một nơi có thể giữ thực phẩm an toàn vô thời hạn, chỉ cần chưa có mùi lạ hay dấu hiệu hư hỏng là vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Trên thực tế, nhiệt độ thấp chỉ giúp làm chậm quá trình hư hỏng và sự phát triển của nhiều loại vi sinh vật, chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn những biến đổi xảy ra trong thực phẩm.

Rau lá xanh chứa nitrat tự nhiên. Trong quá trình bảo quản, dưới tác động của vi sinh vật và enzyme, một phần nitrat có thể chuyển hóa thành nitrit. Quá trình này chịu ảnh hưởng của loại rau, điều kiện bảo quản và thời gian lưu trữ, nhiệt độ thấp có thể làm chậm nhưng không nhất thiết ngăn chặn hoàn toàn các biến đổi.

Nitrit không đồng nghĩa với chất gây ung thư trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, trong những điều kiện nhất định, nitrit có thể tham gia phản ứng tạo thành các hợp chất N-nitroso, trong đó có một số nitrosamine có khả năng gây ung thư.

Một số nitrosamine đã được chứng minh có khả năng gây ung thư ở người hoặc động vật. Dù vậy, không thể từ đó kết luận rằng rau xanh để lâu trong tủ lạnh chắc chắn tạo ra lượng lớn nitrosamine hoặc làm tăng trực tiếp nguy cơ ung thư tuyến tụy.

Đối với thức ăn thừa, điều đáng lo ngại hơn là nguy cơ nhiễm khuẩn và hư hỏng nếu thực phẩm không được làm nguội, bảo quản đúng cách. Việc để thức ăn ở nhiệt độ phòng quá lâu trước khi cho vào tủ lạnh hoặc bảo quản trong điều kiện không đủ lạnh có thể tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển.

Vì vậy, rau xanh nên được sử dụng khi còn tươi, còn thức ăn thừa cần được cho vào tủ lạnh sớm, đựng trong hộp kín và dùng trong thời gian khuyến nghị. Không nên giữ thực phẩm quá lâu chỉ vì tin rằng nhiệt độ thấp có thể bảo vệ chúng hoàn toàn.

2. Các loại hạt và thực phẩm bị nấm mốc

Một nhóm thực phẩm khác cần đặc biệt lưu ý là các loại hạt, ngũ cốc như lạc, ngô, đậu và một số loại hạt khô bị nấm mốc trong quá trình bảo quản. Nhiều người có thói quen chỉ bỏ phần thực phẩm đã mốc rõ ràng, còn những phần trông bình thường vẫn được giữ lại để sử dụng.

Tuy nhiên, một số loại nấm mốc có thể sản sinh aflatoxin - độc tố có khả năng gây ung thư, thường được phát hiện trong các loại nông sản như lạc và ngô khi bị nhiễm nấm trong điều kiện thuận lợi.

Aflatoxin có thể gây tổn thương gan và được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào nhóm 1, tức có đủ bằng chứng gây ung thư ở người. Đáng chú ý, độc tố này tương đối bền với nhiệt, vì vậy việc rang, nướng hoặc nấu chín thông thường không bảo đảm loại bỏ được nguy cơ.

Nhiệt độ thấp trong tủ lạnh có thể làm chậm sự phát triển của nhiều loại nấm mốc nhưng không thể bảo đảm thực phẩm luôn an toàn, đặc biệt nếu chúng đã bị nhiễm nấm từ trước hoặc được bảo quản trong điều kiện ẩm ướt.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng bằng chứng về aflatoxin và ung thư chủ yếu tập trung vào ung thư gan, chưa đủ để khẳng định đây là nguyên nhân trực tiếp gây ung thư tuyến tụy.

Nếu phát hiện các loại hạt, ngũ cốc có dấu hiệu nấm mốc, đổi màu hoặc mùi bất thường, tốt nhất nên loại bỏ thực phẩm bị nhiễm mốc, không cố tận dụng bằng cách nhặt bỏ phần hư hỏng hay chế biến ở nhiệt độ cao. Bảo quản thực phẩm trong hộp kín, giữ môi trường khô ráo và kiểm tra định kỳ sẽ giúp hạn chế nguy cơ.

3. Thịt muối, thịt hun khói và các loại thịt chế biến sẵn

Thịt muối, cá muối, thịt hun khói và các sản phẩm thịt chế biến sẵn thường được nhiều gia đình dự trữ để tiện sử dụng. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm thực phẩm cần được kiểm soát về lượng tiêu thụ và tần suất ăn.

Trong quá trình chế biến, một số sản phẩm có thể sử dụng nitrit hoặc hình thành các hợp chất liên quan đến quá trình ướp, hun khói. Tùy phương pháp chế biến, thực phẩm hun khói cũng có thể chứa một số hợp chất không có lợi cho sức khỏe. Việc bảo quản trong tủ lạnh không loại bỏ được những chất đã hình thành trong quá trình sản xuất.

Theo IARC thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thịt chế biến sẵn được xếp vào nhóm 1 về khả năng gây ung thư cho người. Bằng chứng thuyết phục nhất hiện nay liên quan đến ung thư đại trực tràng. Điều này không có nghĩa tất cả các loại thịt muối, thịt hun khói đều gây ung thư tuyến tụy, hay chỉ cần ăn một lần là có nguy cơ mắc bệnh.

Bảo vệ tuyến tụy bắt đầu từ những thói quen nhỏ

Ung thư tuyến tụy là căn bệnh có nhiều yếu tố nguy cơ, bao gồm tuổi tác, hút thuốc lá, tiền sử gia đình, một số yếu tố di truyền và các vấn đề chuyển hóa như béo phì. Hiện chưa có cơ sở để quy kết căn bệnh này cho riêng một nhóm thực phẩm bảo quản trong tủ lạnh.

Dù vậy, việc duy trì chế độ ăn cân bằng, hạn chế thịt chế biến sẵn, không sử dụng thực phẩm bị nấm mốc, bảo quản thức ăn đúng cách và duy trì cân nặng hợp lý vẫn là những biện pháp thiết thực để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Đôi khi, điều cần thay đổi không phải là tìm mua những loại thực phẩm bổ sung đắt tiền, mà chính là những thói quen nhỏ trong căn bếp mỗi ngày: mua vừa đủ, ăn đúng thời điểm, bảo quản đúng cách và sẵn sàng bỏ đi những món không còn an toàn. Đây cũng là cách đơn giản để giảm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh cho cả gia đình.