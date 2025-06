Seohyun, em út nhóm SNSD, nữ chính của bộ phim cổ trang gây sốt "Đêm đầu tiên với hoàng tử" (The First Night with the Duke), đang khiến người hâm mộ "bấn loạn" vì vẻ ngoài không tuổi. Ở tuổi 34, cô vẫn giữ được làn da căng tràn collagen, khuôn mặt bừng sáng như có lớp sương mỏng phủ lên, thần thái dịu dàng nhưng không kém phần tươi tắn, như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Không phải dưỡng da đắt tiền, càng không dựa vào phương pháp làm đẹp cầu kỳ, bí quyết của Seohyun hóa ra lại đơn giản bất ngờ: Mỗi sáng, cô đều bắt đầu ngày mới bằng một ly sữa đậu nành không đường - loại nước màu trắng, rẻ bèo, chợ Việt nào cũng bán quanh năm!

Sữa đậu nành tốt cho làn da và sức khỏe phụ nữ nói chung như thế nào?

Seohyun không uống cà phê hay trà sữa vào buổi sáng như nhiều người. Thay vào đó, cô ưu tiên sữa đậu nành không đường. Món đồ uống này vừa ít calo vừa mang lại lợi ích "trong uống ngoài đẹp". Theo nhiều nghiên cứu, đây là loại thực phẩm cực kỳ tốt cho nội tiết và làn da phụ nữ.

Theo ThS.BS Doãn Thị Tường Vi (Nguyên trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 198), sữa đậu nành chứa isoflavones, một loại phytoestrogen thực vật có cấu trúc gần giống với estrogen - nội tiết tố nữ. Isoflavones giúp duy trì sự cân bằng nội tiết, hỗ trợ làn da căng mọng, giảm khô hạn, nổi mụn do thiếu hormone.

Theo Science Direct, protein thực vật trong đậu nành giúp kích thích sản xuất collagen, giúp giữ da luôn săn chắc và căng bóng. Nó cũng tốt cho mái tóc và bộ móng của bạn.

Hiện nay, chợ Việt Nam có vô số lựa chọn sữa đậu nành từ loại nấu thủ công tươi mỗi sáng, đến những chai sữa đậu nành không đường đóng sẵn với giá chỉ từ 5.000 - 15.000VNĐ. Mỗi ngày chỉ cần một ly là đã có thể "nạp collagen tự nhiên" như Seohyun.

Chuyên gia lưu ý, để uống sữa đậu nành đem lại lợi ích cho vóc dáng và làn da, khuyên chị em:

- Nên chọn loại không đường để tránh tích mỡ bụng, phá hủy collagen trên da, vô tình gây phản tác dụng.

- Không uống lúc bụng quá đói, tránh gây khó chịu đường tiêu hóa.

- Uống vào buổi sáng hoặc trước 17 giờ để cơ thể hấp thu tốt nhất.

- Không uống cùng trứng hoặc thuốc sắt, vì có thể làm giảm hấp thu dinh dưỡng.

Ngoài thói quen uống sữa đậu nành mỗi sáng, Seohyun còn duy trì các thói quen khác có lợi cho việc làm chậm lão hóa

Làn da đẹp không chỉ đến từ một ly sữa mỗi sáng. Seohyun còn duy trì những nguyên tắc vàng trong ăn uống và sinh hoạt giúp cô luôn trẻ trung, đầy sức sống:

Ăn uống lành mạnh

Seohyun ăn nhiều rau củ quả, tránh xa đồ ăn chế biến sẵn. Cô thường ép cần tây, cà rốt, táo uống mỗi sáng để thanh lọc cơ thể và bổ sung vitamin. Bữa chính của cô gồm khoai lang, đậu phụ, nấm và rau xanh, thay thế hoàn toàn cho cơm trắng và thịt đỏ. Cô cũng không ăn sau 18 giờ, để hệ tiêu hóa nghỉ ngơi và hạn chế tích mỡ.

Hạn chế đồ cay, mặn, ngọt

Những món ăn gây viêm, giữ nước và làm da xỉn màu đều nằm trong "danh sách đen" của Seohyun. Cô đặc biệt tránh đường tinh luyện - thủ phạm hàng đầu gây lão hóa da.

Vận động đều đặn

Seohyun kết hợp cardio nhẹ nhàng, tập tạ và pilates để cơ thể dẻo dai, săn chắc mà vẫn giữ nét nữ tính. Việc tập luyện cũng giúp đẩy nhanh trao đổi chất, đốt mỡ hiệu quả hơn.

Kết lại...

Nếu bạn đang tìm kiếm một bí quyết "rẻ mà đẹp", hãy thử bắt đầu bằng món nước màu trắng quen thuộc bán đầy ngoài chợ như Seohyun vẫn làm mỗi sáng, cho đến lối ăn uống, vận động hàng ngày. Đôi khi, sự rạng rỡ bắt đầu từ những điều giản dị nhất.

