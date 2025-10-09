Theo Daily Mail , Victoria Beckham kiếm được hơn 1,7 triệu bảng Anh (2,28 triệu USD) từ sự nghiệp âm nhạc trong năm 2024, mặc dù cô không phát hành ca khúc mới nào trong nhiều năm qua.

Nhà thiết kế thời trang 51 tuổi vẫn tiếp tục thu về khoản lợi nhuận đáng kể nhờ tiền bản quyền từ nhóm Spice Girls và sự nghiệp solo ngắn ngủi của cô.

Tháng 10/2024, nhóm nhạc nữ đình đám một thời tái phát hành album đầu tay Spice dưới dạng đĩa vinyl vào tháng 10. Ngoài ra, ca khúc Never Give Up on the Good Times của họ cũng được sử dụng trong quảng cáo Giáng sinh.

Dù không còn ca hát, Victoria Beckham vẫn có khoản thu nhập thụ động từ sự nghiệp âm nhạc. Ảnh: Getty Images.

Khoản thu nhập trên được ghi nhận trong báo cáo tài chính của Moody Productions Ltd., công ty được Victoria lập ra để quản lý hoạt động và thu nhập từ sự nghiệp âm nhạc. Tính đến cuối năm 2024, số dư tích lũy (hoặc lợi nhuận chưa phân phối) của công ty này còn khoảng 338.174 bảng Anh (453.438 USD).

Công ty thời trang của Victoria cũng đang hoạt động ổn, sau khi thua lỗ hơn 66 triệu bảng Anh (88 triệu USD) kể từ khi ra mắt vào năm 2008.

Đến cuối năm 2023, bà Becks lần đầu có lãi sau 15 năm, nhờ vào chiếc túi xách trị giá 890 bảng Anh (1.193 USD), bút kẻ mắt 30 bảng Anh (40 USD). Ngoài ra, thành công này cũng đến từ chiến lược mạng xã hội được tính toán kỹ lưỡng, trong đó Victoria đăng video hướng dẫn trang điểm trên TikTok thu hút hàng triệu lượt xem.

Doanh thu tăng 44%, đạt 58,8 triệu bảng Anh (78,8 triệu USD) trong năm 2022, so với 40,9 triệu bảng Anh (54,8 triệu USD) của năm trước đó. Công ty cho biết doanh số vẫn tăng trưởng ở mức hai chữ số trong năm 2023, với nhu cầu “chưa từng có” đối với sản phẩm làm đẹp và bộ sưu tập nước hoa mới.

Ở một diễn biến khác, vào tối 5/10, Victoria khiến người hâm mộ Spice Girls náo loạn khi ám chỉ về việc tái hợp nhóm.

Nhiều năm qua, Spice Girls tái hợp luôn là chủ đề được truyền thông và khán giả thế giới quan tâm. Bất chấp sự mong mỏi từ người hâm mộ, Victoria tỏ ra không hứng thú với việc cùng những thành viên khác - Geri Horner, Mel C, Emma Bunton và Mel B - đứng chung sân khấu ca nhạc một lần nữa.

Spice Girls tái hợp vẫn là niềm đau đáu của người hâm mộ nhiều năm qua. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, cô dường như thay đổi ý định sau khi đi xem đêm cuối chuyến lưu diễn đánh dấu sự tái hợp ban nhạc Anh Oasis tại sân vận động Wembley (London). Victoria chia sẻ đoạn video quay toàn cảnh khán đài cháy vé, với chữ “Tempting…” (tạm dịch: Thật cám dỗ) và gắn thẻ tên các thành viên Spice Girls.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ tỏ ra phấn khích: “Victoria Beckham đang gợi ý gì đó về Spice Girls hả?”, “Có phải Victoria Beckham vừa ám chỉ về tour diễn của Spice Girls trên Instagram Story không? Trời ơi! Các bạn ơi, chưa bao giờ chúng ta lại gần đến thế này đâu. Tôi ngất mất rồi!”…

Victoria gây bão mạng vì gợi ý về chuyến lưu diễn tái hợp nhóm nhạc.

Spice Girls thành lập năm 1994 với đội hình 5 thành viên. Nhóm bán được hơn 100 triệu bản thu âm, giữ kỷ lục nhóm nhạc nữ bán đĩa nhiều nhất mọi thời đại theo cách tính cổ điển.

Năm 2000, Geri bất ngờ tuyên bố rời nhóm, khiến Spice Girls tạm ngừng hoạt động dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Trong giai đoạn 2001-2003, Victoria theo đuổi sự nghiệp solo. Cô phát hành album phòng thu Victoria Beckham (2001) và vài đĩa đơn khác như Out of Your Mind, Not Such an Innocent Girl … nhưng doanh số không cao.

Năm 2003, cô rời khỏi hãng đĩa Virgin Records và chính thức từ bỏ âm nhạc để chuyển qua thiết kế thời trang.

Giai đoạn 2007-2008, nhóm tái hợp đầy đủ, cùng nhau thực hiện chuyến lưu diễn The Return of the Spice Girls Tour. Họ cũng biểu diễn tại lễ bế mạc Olympic mùa Hè 2012.

Năm 2019, Spice Girls tổ chức thành công chuyến lưu diễn Spice World - 2019 UK Tour, nhưng không có Victoria Beckham.