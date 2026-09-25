Bà Tuyết có tên đầy đủ là Đỗ Thị Tuyết, sinh năm 1973, đến từ Thái Nguyên. Trước khi sở hữu “đế chế ăn vặt” khủng, bà Tuyết có cuộc sống nghèo khó. Bà Tuyết là một người nông dân chính hiệu ở Thái Nguyên với công việc chính là làm ruộng hoặc trồng chè. Để lo cho kinh tế gia đình, bà Tuyết còn làm đủ mọi nghề từ lao công, đến đồng nát, dọn nhà thuê,... Vợ chồng bà từng phải vay mượn ngân hàng, khoản nợ lên tới 350 triệu đồng để lo tu sửa nhà cửa, chữa bệnh, lập nghiệp bằng cách chăn nuôi,...

Đến năm 2020 - 2021, con trai của Bà Tuyết là Nguyễn Minh Trường - chủ nhân kênh YouTube NMT Vlog với hơn 1M người theo dõi mới bắt đầu rủ mẹ cùng tham gia sáng tạo nội dung. Ban đầu, Bà Tuyết vô cùng tự ti vì nhận mình là người nông dân quê mùa, không có ngoại hình, không biết nói gì trước camera. Tuy nhiên, chính sự chân chất, đời thường của Bà Tuyết mà các clip cùng con trai bắt đầu viral mạnh mẽ.

Bà Tuyết và con trai - Nguyễn Minh Trường

Cùng với độ phủ trên mạng xã hội, câu chuyện thu nhập phía sau những video này cũng bắt đầu được chú ý. Đặc biệt, khi nhìn vào các nguồn doanh thu được công khai và những con số liên quan đến hoạt động kinh doanh, quy mô tài chính của “Ăn cùng bà Tuyết” khiến nhiều người bất ngờ.

Hệ thống tài khoản MXH có lượng người theo dõi khổng lồ

Hiện tại kênh YouTube Ăn Cùng Bà Tuyết. vẫn duy trì hoạt động song không làm content dài mà tập trung vào các shorts video quảng cáo sản phẩm của thương hiệu cùng tên. Dẫu vậy kênh Ăn Cùng Bà Tuyết. vẫn có thể kiếm tiền từ nền tảng.

Theo số liệu được Social Blade theo dõi, hiện kênh “Ăn cùng bà Tuyết” có khoảng 1,33 triệu subscriber, hơn 761,3 triệu lượt xem và 2.361 video, được tạo từ ngày 30/5/2021. Social Blade ước tính kênh này có thể đạt 2.400 - 38.000 USD doanh thu mỗi tháng, tương đương khoảng 62 triệu - 986 triệu đồng. Nếu duy trì mức này, doanh thu ước tính theo năm vào khoảng 26.000 - 410.000 USD, tương đương 675 triệu - 10,6 tỷ đồng.

Các video trên kênh YouTube Ăn Cùng Bà Tuyết. (Ảnh chụp màn hình)

Đây là con số tham khảo, chưa phản ánh thực tế thu nhập thực tế vì số tiền YouTube chi trả cho mỗi quốc gia khác nhau. Bên cạnh đó, số tiền không chỉ phụ thuộc vào tổng lượt xem mà còn liên quan đến nhiều yếu tố như số lượt xem có quảng cáo, thị trường người xem, loại quảng cáo và mức giá quảng cáo tại từng thời điểm.

Không chỉ duy trì YouTube, Ăn Cùng Bà Tuyết có 2 kênh TikTok với tổng 5,2 triệu lượt theo dõi. Việc gắn giỏ hàng cho phép sản phẩm được giới thiệu ngay trong các video TikTok và người xem có thể tiếp tục thao tác mua hàng trên nền tảng.

Bán chân gà và đồ ăn vặt đạt doanh thu hàng trăm tỷ

Nguồn thu quan trọng nhất của kênh Ăn Cùng Bà Tuyết là việc kinh doanh đồ ăn vặt. Các mặt hàng của yếu của thương hiệu này là chân gà, bim bim,...

Một số sản phẩm của Ăn Cùng Bà Tuyết

Theo báo cáo của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn vào năm 2025, Ăn Cùng Bà Tuyết là thương hiệu dẫn đầu ngành đồ ăn vặt trên các sàn TMĐT. Thương hiệu này đạt doanh số khoảng 228,6 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 304% so với năm trước, với hơn 1,9 triệu sản phẩm bán ra.

Phần lớn doanh thu của thương hiệu Ăn Cùng Bà Tuyết đến từ TikTok Shop, chiếm hơn 97% tổng doanh số. Các sản phẩm mang lại doanh thu chủ yếu là các combo hoặc set đồ ăn vặt, với mức giá phổ biến trong khoảng từ 100.000 đến 350.000 đồng.

Dù lợi nhuận thực tế của “Ăn cùng bà Tuyết” không được công bố, quy mô đầu tư phía sau thương hiệu phần nào cho thấy hoạt động kinh doanh đã được mở rộng đáng kể. Một trong những dấu hiệu rõ nhất là việc mẹ con bà Tuyết đầu tư xây dựng nhà máy riêng để phục vụ hoạt động sản xuất.

Nhà máy của “Ăn cùng bà Tuyết” có diện tích 3.500m², đặt tại lô CN10, Khu công nghiệp Sông Công II, phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên. Theo giới thiệu từ thương hiệu, nhà máy được đầu tư hệ thống thiết bị chế biến, thanh trùng và đóng gói tự động, với tổng vốn đầu tư lên tới hàng chục tỷ đồng.

Hình ảnh bên trong nhà máy từng được thương hiệu này chia sẻ

(Ảnh: FBNV)