Bà Tân Vlog, tên thật Nguyễn Thị Tân, sinh năm 1967, quê ở Bắc Ninh. Trước khi được biết đến trên mạng xã hội, bà là một người phụ nữ thuần nông, gắn bó với ruộng đồng, trồng rau, chăn lợn, đi phụ hồ để kiếm thêm thu nhập.

Bước ngoặt đến vào năm 2019, khi những video nấu các món ăn với kích thước “siêu to khổng lồ” của Bà Tân được đăng tải. Chỉ sau thời gian ngắn, kênh nhanh chóng thu hút hàng triệu người theo dõi và trở thành một hiện tượng trên YouTube. Tháng 6/2019, con trai bà cho biết kênh đã được bật tính năng kiếm tiền.

Từ đây, công việc làm nội dung dần thay đổi nguồn thu của Bà Tân. Trước khi YouTube bắt đầu mang lại tiền, chi phí mua nguyên liệu để quay video chủ yếu được lấy từ thu nhập phụ hồ, chăn nuôi của bà, cùng một phần tiền từ kênh YouTube của con trai. Khi kênh của Bà Tân bắt đầu có doanh thu, bà không còn phải đi phụ hồ như trước mà tập trung hơn vào việc quay video, trong khi vẫn duy trì cuộc sống gắn với nhà cửa, vườn tược và chăn nuôi.

Sau nhiều năm, kênh YouTube Bà Tân Vlog vẫn duy trì hoạt động, hiện sở hữu khoảng 4,64 triệu người đăng ký và hơn 1,17 tỷ lượt xem. Bà cũng tiếp tục xuất hiện trên các nền tảng khác, trong đó TikTok hiện có khoảng 1,7 triệu người theo dõi và vẫn đăng video đều đặn. Từ chỗ thu nhập chủ yếu đến từ công việc tay chân và nông nghiệp, việc làm nội dung đã mở ra cho Bà Tân một hệ thống nguồn thu mới, trong đó tiền quảng cáo từ nền tảng và các hợp đồng quảng cáo/booking thương hiệu là những khoản đáng chú ý.

Bà Tân Vlog.

Tiền từ quảng cáo trên YouTube

Đây là một trong những nguồn thu nhập đáng chú ý của Bà Tân Vlog. Khi các video được bật kiếm tiền, doanh thu có thể đến từ quảng cáo được phân phối trên nội dung YouTube. Tuy nhiên, số tiền một kênh thực tế nhận được không chỉ phụ thuộc vào tổng lượt xem mà còn liên quan đến nhiều yếu tố như số lượt xem có quảng cáo, thị trường người xem, loại quảng cáo và mức giá quảng cáo tại từng thời điểm.

Theo số liệu được Social Blade theo dõi, hiện kênh Bà Tân Vlog có khoảng 4,64 triệu subscriber, hơn 1,17 tỷ lượt xem và 781 video. Riêng ngày 23/9/2026, kênh đạt khoảng 167.600 lượt xem. Dựa trên lượng view này, Social Blade ước tính doanh thu quảng cáo trong ngày ở mức 42-670 USD (khoảng 1,1-17,4 triệu đồng).

Tuy nhiên, nếu nhìn ở quy mô dài hơn thay vì chỉ một ngày, các con số cũng có sự dao động. HypeAuditor, một nền tảng chuyên phân tích dữ liệu của các influencer/creator, ước tính thu nhập từ YouTube của Bà Tân Vlog trong tháng 7/2026 ở mức 1.788-2.449 USD (khoảng 46,5-63,7 triệu đồng), với mức trung bình khoảng 2.118 USD (khoảng 55 triệu đồng). Trước đó, HypeAuditor ước tính tháng 6 ở mức 1.320-1.809 USD (khoảng 34,3-47 triệu đồng) và tháng 5 ở mức 1.607-2.202 USD (khoảng 41,8-57,3 triệu đồng).

Bà Tân Vlog sở hữu lượng follower lớn trên mạng xã hội.

Những con số này cho thấy doanh thu ước tính từ YouTube của Bà Tân Vlog hiện không cố định mà thay đổi theo từng tháng và lượng người xem. Đặc biệt, đây không phải số tiền Bà Tân Vlog công bố hay khoản thu nhập được YouTube xác nhận. Cả Social Blade và HypeAuditor đều sử dụng dữ liệu công khai cùng các mô hình ước tính riêng, vì vậy số tiền thực tế mà chủ kênh nhận được có thể cao hơn hoặc thấp hơn các mức trên.

Không chỉ duy trì YouTube, Bà Tân Vlog hiện vẫn hoạt động trên TikTok. Tài khoản mang tên Bà Tân Vlog có khoảng 1,7 triệu người theo dõi và vẫn đăng video. Đáng chú ý, tài khoản này hiện có gắn giỏ hàng, mở thêm một hình thức thương mại trực tiếp bên cạnh việc đăng tải nội dung.

Việc gắn giỏ hàng cho phép sản phẩm được giới thiệu ngay trong các video TikTok và người xem có thể tiếp tục thao tác mua hàng trên nền tảng. Tuy nhiên, chưa có dữ liệu công khai cho biết chính xác doanh thu Bà Tân nhận được từ hoạt động này, cũng như chưa đủ thông tin để xác định bà đang hưởng hoa hồng theo hình thức nào, sản phẩm nào mang lại doanh thu chính hay tổng giá trị bán hàng là bao nhiêu.

Bà Tân Vlog vẫn sáng tạo clip mới hằng tuần.

Vì vậy, TikTok hiện có thể được xem là một kênh vừa duy trì lượng người theo dõi, vừa mở ra thêm khả năng tạo thu nhập thông qua giỏ hàng, nhưng chưa nên cộng một con số cụ thể vào tổng thu nhập của Bà Tân nếu chưa có dữ liệu xác nhận.

Tiền từ quảng cáo, booking nhãn hàng

Bên cạnh doanh thu từ quảng cáo được phân phối trên YouTube, Bà Tân Vlog còn từng nhận lời mời quảng cáo từ các nhãn hàng. Ngay từ thời điểm kênh nổi lên vào năm 2019, gia đình bà cho biết đã có nhiều đơn vị liên hệ, trong đó có những lời mời với mức giá hấp dẫn. Tuy nhiên, không phải đề nghị nào bà cũng nhận.

Việc kênh có người đại diện truyền thông, phụ trách xây dựng hình ảnh và các vấn đề liên quan đến quảng cáo cũng cho thấy hoạt động thương mại xuất hiện khá sớm. Hiện chưa có bảng giá booking công khai cho biết chính xác Bà Tân Vlog nhận bao nhiêu cho mỗi hợp đồng, vì vậy khoản thu này chưa thể cộng vào mức doanh thu YouTube được các công cụ bên thứ ba ước tính.

Sau nhiều năm hoạt động, Bà Tân Vlog không còn duy trì mức độ bùng nổ như năm 2019. Lượng người xem hiện tại cũng giảm đáng kể so với thời kỳ đỉnh cao, nhưng bà vẫn đều đặn sản xuất nội dung trên mạng xã hội.

Trước khi YouTube mang lại nguồn thu, Bà Tân vốn làm ruộng, chăn nuôi và tranh thủ đi phụ hồ khi nông nhàn. Con trai bà từng chia sẻ chi phí mua nguyên liệu làm những video đầu tiên chủ yếu được lấy từ tiền phụ hồ và chăn nuôi của mẹ. Sau khi kênh bắt đầu có doanh thu, bà không còn đi phụ hồ mà chuyển sang ở nhà trồng rau, nuôi lợn và tập trung hơn vào công việc làm vlog.

Ảnh: FBNV.