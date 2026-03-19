Thu nhập 70 triệu/tháng, gia đình 3 người vẫn rời phố về quê với quan điểm: Xây nhà tiền tỷ ở quê, còn hơn mang nợ 3 tỷ mua chung cư ở Hà Nội

Bỏ phố về quê: Quyết định "đi ngược dòng" của gia đình trẻ thu nhập 70 triệu/tháng

Câu chuyện của anh B, một kỹ sư công nghệ thông tin, được chia sẻ trên trang cá nhân (kênh TikTok @nhabachveque) gần đây đã thu hút nhiều sự quan tâm. Gia đình nhỏ của anh gồm hai vợ chồng và một con nhỏ hiện đang sống trong một căn chung cư khoảng 40m2 tại Hà Nội. Với tổng thu nhập khoảng 70 triệu/tháng, gia đình hoàn toàn có thể tính tới việc vay ngân hàng để mua một căn hộ lớn hơn tại Hà Nội.

Nhưng sau nhiều năm suy nghĩ và chuẩn bị, hai vợ chồng lại đưa ra một quyết định mà nhiều người cho là "điên rồ": Rời Hà Nội về quê xây nhà và bắt đầu cuộc sống mới.

Căn hộ chung cư 40m2 trở nên quá "chật chội" cho một gia đình

Theo anh B, điều khiến anh suy nghĩ nhiều nhất chính là môi trường sống dành cho con. Trong căn hộ nhỏ, đứa trẻ hầu như không có không gian để chạy nhảy hay khám phá. Phần lớn thời gian bé chỉ quanh quẩn trong nhà, giữa phòng khách và phòng ngủ.

"Con mình gần như chỉ có thể chơi trong nhà, không có sân, không có khoảng không gian nào để chạy nhảy" - anh chia sẻ.

Thêm vào đó là vấn đề môi trường đô thị. Máy lọc không khí trong nhà gần như phải bật liên tục vì bụi mịn. Con nhỏ thường xuyên ốm vặt khiến việc chăm sóc của vợ và mẹ anh trở nên vất vả hơn.

"Bố mình ở quê một mình. Mỗi lần nghĩ đến chuyện sức khỏe của ông bà thì mình lại thấy thời gian không chờ đợi ai cả" - anh nói. Những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy dần khiến vợ chồng anh đặt câu hỏi: Liệu cuộc sống tại thành phố có thực sự là lựa chọn tốt nhất cho gia đình?

Bài toán trả nợ phía sau giấc mơ mua nhà Hà Nội

Với thu nhập khoảng 70 triệu/tháng, nhiều người cho rằng gia đình anh hoàn toàn có thể mua một căn hộ tại Hà Nội. Tuy nhiên, khi bắt đầu tính toán cụ thể, anh B nhận ra câu chuyện không đơn giản như vậy.

Theo anh, một căn chung cư tầm trung tại Hà Nội hiện nay có giá khoảng 4 tỷ đồng. Nếu mua nhà, gia đình anh sẽ phải vay ngân hàng khoảng 3 tỷ đồng trong thời gian 20 năm.

Với lãi suất thả nổi khoảng 12% mỗi năm, những tháng đầu tiên số tiền phải trả có thể lên tới khoảng 42,5 triệu đồng.

"Nghe thì có vẻ thu nhập 70 triệu là đủ, nhưng khi tính toán kỹ thì hơn một nửa số tiền kiếm được mỗi tháng sẽ dùng để trả nợ" - anh nói.

Một số người tư vấn anh kéo dài thời gian vay lên 25 hoặc 30 năm để giảm áp lực trả nợ mỗi tháng. Tuy nhiên theo anh, cách này chỉ giúp giảm bớt một phần nhỏ.

"Để nhẹ hơn khoảng 5 triệu mỗi tháng thì mình phải trả thêm gần 3 tỷ tiền lãi và bán thêm khoảng 10 năm tuổi trẻ cho ngân hàng" - anh B chia sẻ.

Ở Hà Nội một căn chung cư 50m2 sẽ có một phòng khách thông với bếp, 2 phòng ngủ và 2 phòng ngủ, chỉ đủ để kê 1 giường và 1 tủ, lối đi xung quang không đáng kể. "Nhưng để có căn chung cư như vậy, mỗi tháng phải trả khoảng 40-50 triệu. Tức là mỗi khi mở mắt ra chưa kịp ăn sáng chưa kịp làm gì cả, bạn đã có một khoản nơ 1,4 triệu. Mỗi ngày bạn phải tìm cách để kiếm được 1,5 - 2 triệu và bạn không được phép ốm, không được phép nghỉ và không được mất việc" - anh khẳng định.

Trong khi đó, nếu mang khoảng 1- 1,5 tỷ đồng ấy về quê để sửa lại nhà cũ, gia đình có thể sở hữu một ngôi nhà rộng 160m2 với sân vườn thoáng đãng, không phải gánh bất kỳ khoản nợ nào.

"Ở quê, với số tiền đó bạn hoàn toàn có thể có một ngôi nhà giống như một resort mini. Có sân, có vườn, con cái được chạy nhảy thoải mái. Bạn được hít không khí sạch, ăn đồ tự nhiên và có thời gian chất lượng cho con thay vì cắm đầu làm tăng ca để trả nợ" - anh nói.

Quyết định rời Hà Nội không phải là lựa chọn bốc đồng. Theo anh B, vợ chồng anh đã mất tới 3 năm để chuẩn bị cho kế hoạch này. Một nguyên tắc quan trọng mà hai vợ chồng thống nhất ngay từ đầu là: không mang theo bất kỳ khoản nợ nào khi về quê.

Khi quyết định về quê thì hai vợ chồng anh thống nhất là không mang theo đồng nợ nào về quê. "Mình thà ở Hà Nội cày thêm một chút để có quỹ dự phòng còn hơn là về quê không công ăn việc làm. Mình cũng mất 3 năm để chuẩn bị mọi việc và bây giờ đang bắt đầu xây nhà ở quê".

Lựa chọn không dành cho tất cả, nhưng đáng suy ngẫm

Câu chuyện của gia đình anh B nhận được nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Có người cho rằng với mức thu nhập 70 triệu đồng mỗi tháng, việc rời thành phố là lãng phí cơ hội. Tuy nhiên cũng không ít người đồng cảm với lựa chọn ưu tiên sức khỏe, gia đình và sự bình yên.

Với anh B, câu hỏi không phải là "có sống được ở Hà Nội hay không", mà là muốn sống như thế nào.

"Nếu bạn chỉ là một người bình thường, thu nhập giống như vợ chồng mình, bạn sẽ chọn căn chung cư 50m2 với khoản nợ 3 tỷ hay một ngôi nhà rộng rãi với số nợ bằng 0 và toàn bộ tiền kiếm được đều đầu tư cho con cái?".

Đó là câu hỏi mà mỗi gia đình sẽ có câu trả lời khác nhau. Nhưng với gia đình anh B, câu trả lời đã rõ ràng: Một tổ ấm không nợ nần, gần gũi với thiên nhiên và gia đình quan trọng hơn việc bám trụ ở thành phố.

(Nguồn: @nhabachveque)