Thu nhập 50 triệu đồng/tháng nhưng vẫn thấy bất an, vì sao?

Có một câu hỏi từng gây tranh luận trên mạng xã hội: "Nếu mỗi tháng kiếm được 50 triệu đồng, bạn có thấy mình giàu không?". Điều thú vị là rất nhiều người đang có mức thu nhập ấy đều trả lời giống nhau: "Không". Không phải họ khiêm tốn. Họ thật sự cảm thấy mình vẫn chưa thể yên tâm. Với người ngoài, 50 triệu đồng mỗi tháng là một con số đáng mơ ước. Nhưng với chính người đang kiếm được số tiền ấy, đó đôi khi chỉ là một khoản thu nhập đủ để họ tiếp tục guồng quay của cuộc sống mà thôi.

Thu nhập tăng nhưng áp lực cũng tăng theo

Lúc mới đi làm, mức lương 10 triệu đồng có thể khiến bạn rất vui. Khi ấy, chi tiêu cũng đơn giản. Một căn phòng thuê nhỏ, vài buổi cà phê với bạn bè, cuối tuần xem phim hay đi ăn một bữa ngon đã đủ thấy cuộc sống dễ chịu.

Nhưng rồi vài năm sau, khi thu nhập lên 20 triệu, 30 triệu, thậm chí 50 triệu đồng mỗi tháng, cuộc sống cũng thay đổi theo.

Có người mua nhà và bắt đầu gánh khoản trả góp kéo dài hàng chục năm. Có người lập gia đình, sinh con, chi phí học hành, chăm sóc sức khỏe hay sinh hoạt tăng lên từng tháng. Có người trở thành trụ cột của cả gia đình, vừa lo cho bản thân, vừa lo cho bố mẹ, con cái.

Thu nhập cao hơn đồng nghĩa với việc trách nhiệm cũng nhiều hơn. Vì thế, số tiền kiếm được không còn là "tiền tiêu" như trước mà đã trở thành "tiền phải lo".

Điều khiến người ta bất an không phải vì kiếm ít, mà vì không biết nếu ngày mai mất thu nhập thì sẽ sống được bao lâu

Có một chuyên gia tài chính từng nói rằng: "Điều tạo ra cảm giác an toàn không phải là mức lương, mà là khoảng thời gian bạn vẫn sống ổn nếu lương đột ngột biến mất".

Đó là lý do hai người cùng kiếm 50 triệu đồng mỗi tháng nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Một người có khoản dự phòng đủ sống một năm, không nợ nần, chi tiêu vừa phải. Người còn lại trả góp nhà, trả góp xe, nuôi con nhỏ, mỗi tháng gần như tiêu hết số tiền kiếm được.

Cả hai đều có cùng thu nhập. Nhưng chỉ một người cảm thấy bình yên.

Sự bất an nhiều khi không đến từ con số trong tài khoản, mà đến từ việc mọi thứ đang phụ thuộc vào đúng một nguồn thu nhập. Chỉ cần công việc gặp biến cố, mọi kế hoạch phía sau lập tức bị ảnh hưởng.

Chúng ta đang sống trong thời đại rất dễ cảm thấy mình "chưa đủ"

Ngày trước, bạn chỉ so sánh mình với hàng xóm hoặc đồng nghiệp. Bây giờ, chỉ cần mở điện thoại là thấy người này vừa mua xe, người kia chuyển sang căn hộ mới, người khác lại đi du lịch châu Âu.

Mạng xã hội khiến chúng ta vô tình nhìn thấy rất nhiều "phiên bản thành công" của người khác mỗi ngày. Khi ấy, 50 triệu đồng không còn là con số lớn nữa.

Bạn sẽ nghĩ đến người kiếm 80 triệu. Rồi người kiếm 100 triệu. Rồi những người khoe doanh thu hàng tỷ đồng. Cảm giác thiếu thốn đôi khi không xuất phát từ thực tế, mà từ việc tiêu chuẩn của chúng ta liên tục bị kéo lên bởi những hình ảnh mình nhìn thấy mỗi ngày.

Có một nghịch lý rất phổ biến: Thu nhập tăng nhưng sự hài lòng không tăng tương ứng. Bởi ngay khi đạt được một mục tiêu tài chính, con người thường lập tức đặt ra mục tiêu mới.

Thứ khiến nhiều người mệt nhất là "nỗi sợ tụt xuống"

Nếu hỏi người có thu nhập 50 triệu điều gì khiến họ lo nhất, nhiều người sẽ không trả lời là kiếm ít.

Họ sợ mất việc. Sợ ngành nghề thay đổi. Sợ công ty cắt giảm nhân sự. Sợ sức khỏe không còn đủ để làm việc với cường độ hiện tại. Sợ bố mẹ đau ốm. Sợ con cần một khoản tiền lớn.

Thu nhập càng cao, nhiều người càng ý thức rõ hơn rằng để duy trì mức sống hiện tại, họ phải tiếp tục chạy. Và chính điều đó tạo ra áp lực. Không phải chạy để giàu hơn mà chạy để không bị tụt lại.

Có một điều rất thú vị là nhiều người sau tuổi 35 bắt đầu thay đổi mục tiêu. Họ không còn đặt câu hỏi: "Làm sao để kiếm 100 triệu mỗi tháng?". Thay vào đó là: "Làm sao để không phải thức dậy mỗi ngày với cảm giác lo lắng?".

Họ bắt đầu xây dựng quỹ dự phòng. Quan tâm đến bảo hiểm. Đầu tư dài hạn thay vì kiếm tiền thật nhanh. Giảm bớt những khoản chi chỉ để chứng minh mình thành công.

Họ nhận ra rằng cảm giác an toàn không đến từ việc tiêu nhiều hơn, mà từ việc biết nếu một biến cố xảy ra, mình vẫn có thể bình tĩnh đối diện. Đó là lúc tiền không còn là công cụ để gây ấn tượng với người khác. Nó trở thành công cụ để bảo vệ chính mình.





Cuối cùng, điều chúng ta thật sự tìm kiếm có lẽ không phải là 50 triệu hay 100 triệu

Tiền rất quan trọng. Không ai phủ nhận điều đó. Nhưng tiền chỉ giải quyết được một phần của sự bất an. Phần còn lại đến từ sức khỏe, từ các mối quan hệ, từ khả năng làm chủ cuộc sống và từ việc biết mình đang sống vì điều gì.

Có những người kiếm 20 triệu đồng nhưng ngủ rất ngon vì họ không nợ nần, có thời gian cho gia đình và hài lòng với cuộc sống mình đang có. Cũng có những người kiếm gấp ba, gấp bốn lần nhưng lúc nào cũng thấp thỏm vì sợ mất tất cả.

Có lẽ, sau một độ tuổi nhất định, mục tiêu không còn là kiếm thật nhiều tiền nữa. Mà là xây dựng một cuộc sống trong đó tiền đủ để mình không phải lo lắng mỗi ngày, nhưng cũng không trở thành lý do khiến mình đánh đổi sức khỏe, thời gian và những người quan trọng nhất. Bởi cuối cùng, cảm giác giàu có nhất không phải là có bao nhiêu tiền trong tài khoản, mà là được thức dậy vào mỗi sáng với tâm thế bình thản rằng, dù hôm nay có chuyện gì xảy ra, mình vẫn có thể xoay xở được.