Thu nhập 35 triệu/tháng vẫn luôn hết tiền: Bảng chi tiêu của vợ chồng trẻ khiến nhiều người giật mình

Thu nhập 35 triệu/tháng nhưng cuối tháng vẫn thấy thiếu tiền

Anh Minh (32 tuổi) làm marketing, vợ là nhân viên văn phòng. Tổng thu nhập trung bình của hai vợ chồng khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng, mức được xem là khá phổ biến tại các thành phố lớn.

Trong thời gian đầu mới kết hôn, cả hai không quá chú trọng việc lập kế hoạch chi tiêu. Tiền lương về tài khoản chung, sau đó chi tiêu theo nhu cầu từng thời điểm.

“Chúng tôi nghĩ chưa cần tiết kiệm quá nhiều vì vẫn còn trẻ. Nhưng sau hơn một năm, nhìn lại thì gần như không tích lũy được gì”, anh Minh chia sẻ.

Áp lực bắt đầu rõ ràng hơn khi hai vợ chồng có kế hoạch sinh con và muốn dành dụm một khoản dự phòng.

Không có khoản chi quá lớn, nhưng tiền vẫn “trôi” đi mỗi ngày

Sau khi thử ghi lại tất cả các khoản chi trong 2 tháng liên tiếp, hai vợ chồng nhận ra tổng chi tiêu gần như bằng hoặc vượt thu nhập.

Điều đáng chú ý là không có khoản nào quá lớn, nhưng nhiều khoản nhỏ cộng lại tạo thành con số đáng kể.

Dưới đây là bảng chi tiêu trung bình mỗi tháng của gia đình:

Bảng chi tiêu 35 triệu/tháng của vợ chồng trẻ

Nhóm chi tiêu Số tiền (VNĐ/tháng) Thuê nhà 8.500.000 Ăn uống (đi chợ + ăn ngoài) 7.000.000 Điện, nước, internet 1.500.000 Đi lại 1.800.000 Mua sắm cá nhân 3.000.000 Giải trí, cà phê 2.200.000 Hiếu hỉ, gia đình 1.500.000 Điện thoại, ứng dụng online 600.000 Du lịch, tụ tập 2.500.000 Chi phí phát sinh 2.400.000 Tiết kiệm 4.000.000 Tổng cộng 35.000.000

Theo anh Minh, khoản chi gây bất ngờ nhất là tiền ăn ngoài và chi phí giải trí.

“Chỉ cần mỗi tuần đi ăn ngoài 2–3 lần, mỗi lần 300.000–400.000 đồng là tổng tiền đã lên vài triệu mỗi tháng”, anh nói.

Bảng chi tiêu cho thấy vấn đề không nằm ở mức lương\





Một điểm đáng chú ý là các khoản chi linh hoạt như cà phê, mua sắm online hoặc các buổi tụ tập bạn bè chiếm tỷ lệ khá cao.

Hai vợ chồng ước tính riêng tiền cà phê và đồ uống đã khoảng 1–1,2 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài ra, thói quen mua sắm online khi thấy giảm giá cũng khiến chi phí cá nhân tăng nhanh hơn dự tính ban đầu.

“Có những món giá không lớn nhưng mua nhiều lần trong tháng thì tổng số tiền không hề nhỏ”, chị Lan chia sẻ.

Những khoản chi nhỏ nhưng âm thầm chiếm tỷ trọng lớn

Sau khi xem lại bảng chi tiêu, hai vợ chồng quyết định điều chỉnh một số khoản thay vì cắt giảm hoàn toàn.

Ví dụ:

- giảm số lần ăn ngoài từ 3 lần/tuần xuống 1–2 lần

- đặt giới hạn ngân sách mua sắm mỗi tháng

- hạn chế các gói dịch vụ online không thực sự cần thiết

Sau 3 tháng, khoản tiết kiệm tăng thêm khoảng 2–3 triệu đồng mỗi tháng mà không làm thay đổi quá nhiều chất lượng cuộc sống.

Vì sao nhiều gia đình thu nhập khá vẫn luôn thấy áp lực tiền bạc?





Theo các chuyên gia tài chính cá nhân, mức thu nhập chỉ là một phần của bài toán tài chính. Nếu chi tiêu không được theo dõi, các khoản nhỏ có thể khiến tổng ngân sách vượt kế hoạch.

Một bảng chi tiêu rõ ràng giúp:

- nhận ra nhóm chi đang chiếm tỷ trọng cao

- xác định mức chi tối thiểu cần thiết

- chủ động điều chỉnh trước khi tài khoản về 0

Bài học từ câu chuyện chi tiêu 35 triệu/tháng

Sau khi duy trì bảng chi tiêu trong 3 tháng, hai vợ chồng cho biết cảm giác áp lực tiền bạc đã giảm đáng kể.

“Chúng tôi không cắt hết nhu cầu cá nhân, chỉ chi tiêu có kế hoạch hơn. Khi biết mỗi tháng cần bao nhiêu, việc tiết kiệm trở nên dễ hơn”, chị Lan chia sẻ.

Câu chuyện cho thấy ngay cả khi thu nhập ở mức khá, việc không theo dõi chi tiêu vẫn có thể khiến nhiều gia đình rơi vào tình trạng khó tích lũy.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, một bảng chi tiêu đơn giản đôi khi lại là bước đầu giúp nhiều người kiểm soát tài chính tốt hơn và giảm áp lực tiền bạc trong dài hạn.