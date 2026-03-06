Bảng chi tiêu KHÔNG THỂ TỐI GIẢN HƠN của cô gái 23 tuổi lương gần 12 triệu

Lương chưa cao, phải cố gắng vun vén chi tiêu để tiết kiệm là điều dễ hiểu. Nhưng chi tiêu tối giản đến mức như cô gái trong câu chuyện dưới đây, thì không phải ai cũng làm được. Với mức lương 11.850.000 đồng/tháng, cô không mua sắm mỹ phẩm/quần áo, cũng không du lịch hay vui chơi giải trí gì nhiều, tất cả chỉ tập trung vào những khoản cơ bản nhất, còn lại để gửi tiền về cho bố mẹ, tiết kiệm và trả học phí.

Bảng chi tiêu do cô đăng tải

Trong bài tâm sự của mình, cô viết: “Em đang học đại học từ xa, mới sang năm 2, đến tháng 8/2028 em mới tốt nghiệp. Với mức thu nhập và chi tiêu thế này, em gần như không tích lũy được mấy, nếu tháng nào bị ốm mà đi làm không đủ công thì gần như không có dư. Mục tiêu của em là cố gắng tăng thu nhập nhưng từ giờ đến lúc lấy được bằng vẫn còn hơn 2 năm, nên mong anh chị cho em xin lời khuyên với ạ”.

Ở phần bình luận, nhiều người dành lời khen lẫn động viên cho nỗ lực tiết kiệm của cô gái này. Còn về việc tăng thu nhập, đa số cho rằng nếu ban ngày đi làm, buổi tối học từ xa thì vẫn nên tập trung học cho xong, bởi thời gian dư dả cũng không có nhiều. Cố làm thêm để tăng thu mà lại lơ là việc học, suy cho cùng cũng thành công cốc.

“Con gái mà chi tiêu tối giản thế này thì quả thực là giỏi lắm rồi. Không thấy có mua sắm mỹ phẩm, quần áo gì. 23 tuổi vẫn còn trẻ, nên cứ cố gắng học cho xong để lấy được bằng, lúc đó vừa có bằng cấp, vừa có thời gian rảnh buổi tối với cuối tuần để làm thêm, kiếm thêm. Chứ giờ ban ngày đi làm, tối học rồi cũng đâu có thời gian làm gì nữa” - Một người phân tích.

“Nếu em không đi học buổi tối, có thể cân nhắc đi dạy gia sư. Đó là phương án khả thi nhất với tình trạng của em bây giờ rồi. Nhưng vẫn nên ưu tiên việc học hơn nhé, làm thêm được một ít mà lỡ dỡ việc học thì lại bằng hòa” - Một người đồng quan điểm.

“Cố gắng tiết kiệm là tốt nhưng cũng cần chú ý chăm sóc bản thân em ạ, đừng ỷ y là mình còn trẻ mà lơ là sức khỏe” - Một người nhắc.

“Đỉnh thật, lương chưa đến 12 triệu mà hàng tháng gửi về nhà 4 triệu rồi còn dư 1 triệu rưỡi nữa…” - Một người cảm thán.

Làm sao để tăng thu nhập trong bối cảnh hiện tại?

Làn sóng sa thải còn chưa qua, giữ được việc đã là điều đáng mừng. Chuyện tìm thêm 1 công việc phụ, 1 nguồn thu mới có thể không đơn giản, nhưng cũng không hẳn là bất khả thi nếu bạn làm được những điều dưới đây.

1. Bắt đầu từ việc tăng giá trị công việc hiện tại

Trước khi nghĩ đến những nguồn thu nhập hoàn toàn mới, đừng bỏ qua cơ hội tăng thu nhập ngay trong công việc đang làm. Việc nâng cao kỹ năng chuyên môn, hoặc chủ động nhận những phần việc quan trọng có thể giúp bạn trở nên “khó thay thế” hơn. Khi giá trị của bạn trong công việc tăng lên, khả năng được tăng lương, thưởng hoặc giao những dự án có thu nhập tốt hơn cũng cao hơn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Đôi khi chỉ cần học thêm một kỹ năng hỗ trợ như phân tích dữ liệu, viết báo cáo tốt hơn, giao tiếp với khách hàng hiệu quả hơn… cũng đủ để mở ra cơ hội cải thiện thu nhập mà không cần có thêm 1 công việc phụ.

2. Tận dụng kỹ năng sẵn có để tạo nguồn thu phụ

Không phải lúc nào kiếm thêm tiền cũng đồng nghĩa với việc làm điều gì đó hoàn toàn mới. Nhiều người đã tăng thu nhập bằng cách tận dụng chính kỹ năng mình đang có. Ví dụ, người giỏi viết có thể nhận viết nội dung tự do, người biết thiết kế có thể nhận dự án nhỏ ngoài giờ, người có khả năng ngoại ngữ có thể dịch tài liệu hoặc dạy kèm.

Những công việc này thường linh hoạt về thời gian nên phù hợp với người đang đi làm toàn thời gian. Quan trọng là bắt đầu từ quy mô nhỏ, làm đều đặn và giữ uy tín với khách hàng, nguồn thu phụ có thể tăng dần theo thời gian.

3. Dành một phần thu nhập cho việc học và thử nghiệm

Trong bối cảnh kinh tế thay đổi nhanh, việc dành một phần tiền và thời gian để học thêm kỹ năng mới là khoản đầu tư đáng giá. Đó có thể là kỹ năng liên quan trực tiếp đến công việc hiện tại hoặc một lĩnh vực mới mà bạn muốn thử sức. Không phải mọi thử nghiệm đều mang lại thu nhập ngay lập tức, nhưng mỗi kỹ năng mới sẽ mở rộng thêm lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.

Quan trọng là bắt đầu từng bước nhỏ, học liên tục và kiên trì áp dụng vào thực tế, vì nhiều nguồn thu nhập tốt thường đến từ những kỹ năng được tích lũy trong thời gian dài.