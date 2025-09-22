Trong nhịp sống bận rộn, nhiều người không có thời gian luyện tập thể thao hay vận động mạnh. Tuy nhiên, chỉ với 10 phút ngồi Kim Cương (Vajrasana) mỗi ngày, bạn vẫn có thể cải thiện sức khỏe, nuôi dưỡng khí huyết và điều chỉnh tư thế cơ thể một cách hiệu quả. Đây là kỹ thuật đơn giản, không cần chạy nhảy, nhưng mang lại nhiều lợi ích bất ngờ.

4 lợi ích chính của tư thế Kim Cương

1. Điều hòa khí huyết, nuôi dưỡng cơ thể

Ngồi Kim Cương giúp kích thích các huyệt đạo quan trọng, thúc đẩy lưu thông máu ở phần dưới cơ thể. Nhờ đó, khí và huyết được dẫn xuống nuôi dưỡng nội tạng, cơ bắp và xương khớp. Tư thế này có thể coi là một phương pháp tự nhiên giúp "nuôi dưỡng khí" và "nuôi dưỡng máu", hỗ trợ hệ tuần hoàn hoạt động tốt hơn.

2. Khai thông kinh mạch, đánh thức sinh lực

Khi quỳ, các cơ phía trước chân được kéo căng, tác động trực tiếp lên kinh Vị Dương Minh. Điều này giúp khai thông kinh mạch, giải phóng sự tắc nghẽn và khơi dậy sức sống cơ thể. Những ai thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng có thể thử tư thế này để phục hồi sinh khí.

3. Điều hòa tỳ vị, dưỡng tinh và dưỡng huyết

Ngồi Kim Cương còn kích thích huyệt Dubi và Túc Tam Lý - những huyệt đạo quan trọng trên kinh Vị, có tác dụng điều hòa tiêu hóa, kiện tỳ, dưỡng tinh huyết. Đây là một trong những lý do mà Vajrasana được khuyên thực hiện sau bữa ăn khoảng 1–2 giờ để hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả.

ThS.BS Nguyễn Văn Nam (Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương) cho biết: "Vajrasana là một trong những tư thế đơn giản nhưng hiệu quả, đặc biệt tốt cho người thường bị rối loạn tiêu hóa, ăn uống khó tiêu hoặc đầy bụng. Việc ngồi đúng cách có thể giúp hệ tiêu hóa làm việc nhịp nhàng hơn, hỗ trợ đào thải khí trệ và tăng cường tuần hoàn máu".

4. Kéo giãn cột sống, điều chỉnh tư thế

Khi ngồi đúng, cột sống được giữ thẳng, giúp cải thiện dáng đứng và hỗ trợ hoạt động của các cơ quan nội tạng. Tư thế này còn giúp tăng độ linh hoạt cho chi dưới, đồng thời điều chỉnh các thói quen xấu như gập đầu gối hoặc nghiêng xương chậu.

Hướng dẫn ngồi Kim Cương đúng cách

Quỳ trên sàn hoặc thảm, giữ hai đầu gối sát nhau, 2 gót chân chạm nhau. Nếu khó khép gót, có thể mở nhẹ ra.

Từ từ ngồi lên gót chân, tìm điểm cân bằng thoải mái, tránh dồn toàn bộ trọng lượng lên gót.

Giữ cột sống thẳng, vai thả lỏng, đặt tay tự nhiên lên đùi. Hít thở đều, mắt khép hờ để thư giãn.

Lưu ý khi thực hành

Khởi động trước khi ngồi: Nên duỗi cơ, xoay khớp hoặc ngồi xổm nhẹ để tăng cường tuần hoàn máu, giúp cơ thể dễ thích nghi.

Không tập ngay sau bữa ăn: Tư thế này tốt cho tiêu hóa, nhưng cần cách bữa ăn ít nhất 1-2 giờ. Ngồi ngay sau ăn có thể gây khó chịu, ảnh hưởng đến dạ dày.

Thời gian phù hợp: Mỗi ngày nên ngồi 10-20 phút, tránh ngồi quá lâu để không gây áp lực lên đầu gối và cổ chân.

(Ảnh minh họa: Internet)