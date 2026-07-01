Hơn 600 điểm liệt ở kỳ thi tốt nghiệp THPT, Toán và Ngữ văn chiếm nhiều nhất

Số thí sinh bị điểm liệt năm nay giảm hơn 300 em so với năm ngoái, trong đó giảm mạnh nhất là môn Toán.

Cụ thể, môn Toán năm nay có 253 bài thi bị điểm liệt, dẫn đầu các môn. Nhưng con số này thấp hơn nhiều lần so với năm ngoái (777 bài thi).

Đứng thứ hai là môn Ngữ văn với 157 bài thi, Địa lý 102 bài, tiếng Anh 61 bài... Bên cạnh đó, nhiều môn không có thí sinh nào bị mức điểm dưới 1 như: Sinh học, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp.

Theo quy chế, để được công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật khiến hủy kết quả thi.

Mức điểm liệt trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT là từ 1 điểm trở xuống. Do đó, để được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026 thí sinh cần đạt mức điểm tối thiểu trên 1 ở tất cả các môn thi và có tổng điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên.

Như vậy, chỉ cần 1 bài thi của bị điểm liệt, thí sinh có thể sẽ không được xét tốt nghiệp dù các môn thi khác điểm cao.

Bộ GD&ĐT quy định, điểm xét tốt nghiệp gồm tổng điểm 4 môn thí sinh dự thi (chiếm 50%), điểm trung bình năm học lớp 10, 11, 12 và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Năm ngoái, cả nước có 936 bài thi bị điểm liệt. Cao nhất là ở môn Toán, với 777 bài thi (cao gấp 10 lần so với năm 2024).