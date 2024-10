Thủ khoa thanh nhạc Captain Boy debut cỡ nào

Anh trai Captain Boy đa tài

Captain Boy chính thức đánh dấu hành trình bước chân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp với sản phẩm debut (ra mắt) đầy chất lượng. Ở MV debut, Captain đã cho thấy khả năng ca hát cũng như producer (sản xuất) đạt đến độ chuyên nghiệp của mình.

Anh tự sáng tác, làm nhạc và thể hiện "Ừ thì chia tay". Chọn thể loại ballad được xem là sở trường, Captain cất giọng đã khiến người nghe cảm thấy quen thuộc. Đây cũng là một thành công lớn của anh, thể hiện được màu sắc cá nhân giữa Vbiz ngày càng nhiều cái tên đình đám.

"Sở dĩ tôi chọn 'Ừ thì chia tay' làm sản phẩm đánh dấu sự nghiệp vì tôi muốn mọi thứ trong tương lai của mình phải thật hoàn hảo, nghiêm túc và hơn hết là để dành toàn bộ tâm huyết và thời gian cho âm nhạc.

Bài hát này không chỉ là một bài hát đơn giản, mà nó còn là một cột mốc quan trọng để khẳng định rằng Captain Boy sẵn sàng bước vào hành trình mới này, một cách thật chuyên nghiệp" - anh bày tỏ.

Người bạn thân thiết của Captain Boy là RHYDER cũng góp giọng trong sản phẩm âm nhạc lần này. Anh thậm chí còn xuất hiện trong MV và trở thành nam phụ trong chuyện tình yêu "thanh xuân vườn trường".

Với Captain, MV này không chỉ là sản phẩm âm nhạc mà còn là thành quả tình bạn, hỗ trợ lẫn nhau trong suốt hành trình chinh phục ước mơ của cả hai.

"Có thể nói RHYDER là một người bạn tri kỷ. Sau Rap Việt mùa 3 tụi tôi đã có ý tưởng để hợp tác cho một sản phẩm âm nhạc nhưng vì lịch trình cá nhân nên phải tạm gác lại. Sau khi kết thúc "Anh trai say hi", hai anh em có đến nhà chơi và ngẫu hứng ngân nga một giai điệu lúc tôi đàn piano. Từ đó "Ừ thì chia tay' ra đời" - Captain Boy nói.

Các anh trai xuất hiện trong sản phẩm debut của Captain Boy

Ngoài RHYDER, MV còn có sự góp mặt của Hùng Huỳnh, Lou Hoàng, DLow, Dũng D.x. Đây đều là những người bạn, đồng nghiệp thân thiết với Captain Boy.

Sau "Anh trai say hi", tinh thần brotherhood của các nghệ sĩ lại càng tăng cao, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau. Captain Boy được yêu mến hơn sau khi tham gia show âm nhạc thực tế "Anh trai say hi". Là "Anh trai" nhỏ tuổi nhất trong 30 người nhưng Captain đã thể hiện được khả năng chuyên môn không hề kém cạnh các tiền bối.

Anh thậm chí còn trở thành "cái tên hot" được nhiều đội trưởng săn đón trong vòng pick team. Việc có mặt ở đêm chung kết là minh chứng điển hình cho việc "tài không đợi tuổi" của Captain Boy.