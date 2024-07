Thủ khoa lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa đạt 96,5 điểm, tiết lộ bí quyết điểm cao

Với 96,5/100 điểm, Nguyễn Thiên Phúc, lớp 5/6 Trường tiểu học Nguyễn Thái Học, quận 1, TP.HCM, là thủ khoa kỳ khảo sát lớp 6 Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa năm 2024.

Các thí sinh nằm trong top đạt điểm cao khác như: Phan Ngọc Hân đạt 89,5 điểm; Nguyễn Võ An Nhiên đạt 88,5 điểm và Phan Nguyễn An Nhiên đạt 85,5 điểm; Hà Phúc An đạt 85,25 điểm.

Theo Nguyễn Thiên Phúc nguyên là học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, quận 1, TP.HCM. Em là liên đội trưởng với nhiều thành tích học sinh giỏi xuất sắc tại các kỳ thi cấp quốc tế, quốc gia, thành phố...

Thiên Phúc, thủ khoa đầu vào trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa. (Ảnh: Gia đình)

Thiên Phúc cho biết trên Tuổi trẻ: “Nhận được tin mình đạt điểm cao nhất trong kỳ khảo sát lớp 6 Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, em rất vui và hài lòng với bản thân. Đó là vì em đã cố gắng hết sức và cũng đạt được kết quả tốt nhất rồi”.

Nói về bí quyết làm bài khảo sát lớp 6, cậu bé đúc kết: “Theo em thì việc học phải được tích lũy từ từ chứ đừng để sát ngày thi mới tăng tốc ôn tập.

Thời gian biểu của em từ trước tới nay là việc học phải xen kẽ với vui chơi, giải trí chứ suốt ngày chỉ có học và học thì chán lắm. Thế nên, ngoài việc học thì em đi đá cầu, chạy bộ, chơi cầu lông, quét nhà, lau nhà, xếp chén bát… Những lúc rảnh rỗi, em thích nhất là chơi điện tử”.

Cô Dương Thị Ngọc Oanh, chủ nhiệm lớp 5 của Phúc cho biết trên VnExpress, học trò giỏi đều, vượt trội ở môn tiếng Anh. Nam sinh thường xuyên tham gia các cuộc thi cấp trường, quận với khả năng giao tiếp và thuyết trình lưu loát.

"Phúc được các bạn trong lớp xem là thần tượng. Dù tham gia các phong trào hay cuộc thi bên ngoài, Phúc luôn hoàn thành bài tập đầy đủ, thậm chí rất nhanh", cô cho biết.

Phúc dự định học lấy đai đen môn võ Taekwondo. Em cũng sẽ thi IELTS và đặt mục tiêu đạt 8.0 trở lên.